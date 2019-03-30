متى ميعاد مباراة الاهلي والزمالك 2019 ما هي القنوات الناقلة الآن

ميعاد مباراة الاهلي والزمالك اليوم

ميعاد مباراة الاهلي والزمالك

مصريات – اليوم السبت الموافق لتاريخ 30 مارس 2019، وفي تمام الساعة السابعة مساءاً حسب توقيت القاهرة، جميعنا على ميعاد مع لقاء القمة 117 في مباراة التحدي، الجولة السابعة عشرة بالدوري المصري الممتاز بين فريقي الزمالك والاهلي، وذلك على استاد الجيش في برج العرب بالاسكندرية.

يذكر بان هذا هو الموعد النهائي بعد تأجيل لقاء القمة مباراة الاهلي والزمالك بسبب انشغالهما في مباريات خارجية افريقية وعربية.

ما هي فرص الفوز لكلا الفريقين في مباراة اليوم؟

مما لا شك فيه بان الاهلي سيسعى جاهداً لإيقاف انتصارات الزمالك المتتالية في هذا الموسم، حيث يعتبر الزمالك وحتى الآن هو أقل فرق الدوري الممتاز تعرضاً للخسارة، باستثناء هزيمة وحيدة على يد النجوم في 27 أغسطس الماضي.

ميعاد مباراة الاهلي والزمالك ساعة كام

ميعاد مباراة الاهلي والزمالك

ومنذ ذلك الحين لم يتعرض الفريق الأبيض للخسارة في أي مباراة، وهو الأمر الذي سيسعى الفريق الأحمر لوضع حدٍ له وإلحاق الهزيمة الثانية بالزمالك، كون ذلك سيعني وصول الفريق الأحمر للقمة بفارق نقطة وحيدة عن أبناء ميت عقبة.

اما في حالة خسارة الزمالك من الأهلي فان ذلك سيعني تساوي الزمالك مع بيراميدز في عدد الهزائم ببطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم، حيث بذلك سيكون كل فريق خسر مباراتين. فهل سنشهد محافظة الزمالك على رصيده كأقل الفريق تعرضاً للهزيمة امام منافسيه، أم سيتساوي الفريق الأبيض مع بيراميدز في عدد مرات الهزيمة.

بكل الاحوال لا تعتبر هذه المباراة حاسمة على صعيد الدوري نفسه، فالطريق الى التتويج ما زال بعيداً، ولكنها بالطبع ذات اهمية كبرى لكلا الفريقين وانصارهما، الذين يعتبرون مجرد اللقاء بين قطبي الكرة المصرية اهم حدث كروي في مصر.

ما هي القنوات التلفزيونية الناقلة للمباراة؟

تحظى مباريات القمة باعلى متابعة جماهيرية وتفاعل على  صعيد الاخبار، واعلى نسب مشاهدة على القنوات التلفزيونية الناقلة.

ومن المقرر ان تقوم قناة أون سبورت بنقل بث مباشر، بالإضافة إلى قناة النيل للرياضة.

من هم حكام مباراة القمة اليوم؟

سيقود المباراة الحكم الروماني ايستيفان كوفاكس، ويعاونه كل من الحكام: ميهاي اوفيديو أرتن (مساعد أول)، وفازن فلورن مارينسكو (مساعد ثان)، واونت ماريوس إفرام (حكم رابع).

وقبل موعد مباراة الاهلي والزمالك يلاحظ ان الاعصاب متوترة على المستوى الجماهيري وكل الوسط الرياضي ينتظر ميعاد مباراة الاهلي والزمالك بفارغ الصبر. ونتمنى ان تخرج بما يليق باكبر ناديين في القارة الافريقية والوطن العربي.

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30/03/2019 84 تعليق مباريات اليوم , , , , , , , , , , , , , ,
84 comments
  1. محسب 28/12/2016 16:09 -

    الاهلى بيكسب على طول واكيد هيكسب ويفكرنا بمباراة 6/1

  2. MAHMOUDSOBHY 14/09/2014 18:26 -

    الاهلى ان شاء الله هيفوز على الزمالك

  4. احمد توتا 28/06/2014 00:53 -

    الزملك هيكسب البوبين انشاالله

  5. الزملك هيكسب الاهلي انشا الله 28/06/2014 00:46 -

    الزملك هيكسب الاهلي انشا الله

  6. محمد مرسى محمد على 24/07/2013 18:48 -

    الزمالك اشيك ناس هيفوز انهاردة بكل سهولةوهناخد الدورى باذن اللة
    طبعا انتم منتظرين هذة المباراة ولان انا عارف النتيجة طبعا الزمالك هو الهيكسب دة شىْ متوقع اكيد بس كام تقريبا 2-1 تقريبا والحمد للة على كل الشكر
    انشاء الله الزمالك ههو الهيكسب الاهلي
    الزمالك هو حياتي

  7. عبدالرحمن ابو حصرف 24/07/2013 18:45 -

    الزمالك ان شاء الله  هيفوز  على الاهلى  0/ 3     وشكرا

  9. mohamed 21/07/2012 12:12 -

    الاهلى بيكسب على طول واكيد هيكسب ويفكرنا بمباراة 6/1

  10. nody 21/07/2012 00:54 -

    الزمالك هيكسب انشاء الله والاهلى بلا عنوان

  11. beso 08/05/2012 15:29 -

    وآمل أن مباراة جيدة بين الأهلي والزمالك، والله

  13. الثعبان القاتل 01/11/2011 19:56 -

    انشاء الله الزمالك ههو الهيكسب الاهلي
    الزمالك هو حياتي

  14. tomas 29/06/2011 17:53 -

    اولا \ يارب تطلع المبارةحلوة ويارب يتعادلان ويلعبان ركنات الترجيح او ركنات الجذاء واكيد هيفوز حدمنهم ملفكرة انا اهلاوى مع تحيات t*o*m*a*s*

  15. اهلاوي صميم 29/06/2011 15:55 -

    الماتش الساعه كام يا شباب

  20. نبيل امين 29/06/2011 09:10 -

    الاهلى هايفوز ان شاء اللة ويبقى بطل الدورى

  21. مصطفى سمير بدر 28/06/2011 18:49 -

    انشاء الله الاهلى يكسب6/2

  23. الماجيك 04/06/2011 18:44 -

    ان شاء الله الاهلي هيكسب 8-0 والزمالك هيلعب في رجلاه مع تحيات محبين الاهلي

  24. اهلاوى علاطول 25/05/2011 14:25 -

    لاتقولى زمالك ولادراويش الاهلى غيره مفيش

  25. أحمد محمد نجيب 19/05/2011 22:23 -

    انا احمد محمد نجيب باقول لكل الاهلاوية الوقوف بجانب الاهلى ليضمن الفوز على الزمالك ان شاء الله

  26. أحمد محمد نجيب 19/05/2011 22:22 -

    الاهلى ان شاء الله هو الى هيكسب باذن الله هيكسب 8-0

  27. احمد رجب تاج الدين 07/05/2011 19:37 -

    الاهلي انشاء الله هيكسب ولو خسر هتفضل الزمالك بنت وسخة

  28. MARAWAN 28/04/2011 12:22 -

    ادعو معانا يا اهلوى ان الأهلى يكسب

  29. MARAWAN 28/04/2011 12:20 -

    ان شاء اللة الأهلى حيكسب و نفرح ان شاء اللة و ان شاء اللة الأهلى حيكسب 7

  30. احمد راشد 26/04/2011 21:16 -

    ان شاء الله الاهلي هيكسب 8-0

  33. مدحت واصف 30/12/2010 17:02 -

    احلى حاجه الزملكاويه نفسهم يرد السته لان اقول بتحلموا

  34. Mohamed 30/12/2010 17:01 -

    ان شاء الله ستكون مباراة جيدة من الفريقين والفريقين يعملوا اللى يقدروا عليه باذن الله وانا اساسا زملكاوى بس بحب اللعب الحلو

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