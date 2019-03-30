متى ميعاد مباراة الاهلي والزمالك 2019 ما هي القنوات الناقلة الآن

ميعاد مباراة الاهلي والزمالك
مصريات – اليوم السبت الموافق لتاريخ 30 مارس 2019، وفي تمام الساعة السابعة مساءاً حسب توقيت القاهرة، جميعنا على ميعاد مع لقاء القمة 117 في مباراة التحدي، الجولة السابعة عشرة بالدوري المصري الممتاز بين فريقي الزمالك والاهلي، وذلك على استاد الجيش في برج العرب بالاسكندرية.
يذكر بان هذا هو الموعد النهائي بعد تأجيل لقاء القمة مباراة الاهلي والزمالك بسبب انشغالهما في مباريات خارجية افريقية وعربية.
ما هي فرص الفوز لكلا الفريقين في مباراة اليوم؟
مما لا شك فيه بان الاهلي سيسعى جاهداً لإيقاف انتصارات الزمالك المتتالية في هذا الموسم، حيث يعتبر الزمالك وحتى الآن هو أقل فرق الدوري الممتاز تعرضاً للخسارة، باستثناء هزيمة وحيدة على يد النجوم في 27 أغسطس الماضي.
ومنذ ذلك الحين لم يتعرض الفريق الأبيض للخسارة في أي مباراة، وهو الأمر الذي سيسعى الفريق الأحمر لوضع حدٍ له وإلحاق الهزيمة الثانية بالزمالك، كون ذلك سيعني وصول الفريق الأحمر للقمة بفارق نقطة وحيدة عن أبناء ميت عقبة.
اما في حالة خسارة الزمالك من الأهلي فان ذلك سيعني تساوي الزمالك مع بيراميدز في عدد الهزائم ببطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم، حيث بذلك سيكون كل فريق خسر مباراتين. فهل سنشهد محافظة الزمالك على رصيده كأقل الفريق تعرضاً للهزيمة امام منافسيه، أم سيتساوي الفريق الأبيض مع بيراميدز في عدد مرات الهزيمة.
بكل الاحوال لا تعتبر هذه المباراة حاسمة على صعيد الدوري نفسه، فالطريق الى التتويج ما زال بعيداً، ولكنها بالطبع ذات اهمية كبرى لكلا الفريقين وانصارهما، الذين يعتبرون مجرد اللقاء بين قطبي الكرة المصرية اهم حدث كروي في مصر.
ما هي القنوات التلفزيونية الناقلة للمباراة؟
تحظى مباريات القمة باعلى متابعة جماهيرية وتفاعل على صعيد الاخبار، واعلى نسب مشاهدة على القنوات التلفزيونية الناقلة.
ومن المقرر ان تقوم قناة أون سبورت بنقل بث مباشر، بالإضافة إلى قناة النيل للرياضة.
من هم حكام مباراة القمة اليوم؟
سيقود المباراة الحكم الروماني ايستيفان كوفاكس، ويعاونه كل من الحكام: ميهاي اوفيديو أرتن (مساعد أول)، وفازن فلورن مارينسكو (مساعد ثان)، واونت ماريوس إفرام (حكم رابع).
وقبل موعد مباراة الاهلي والزمالك يلاحظ ان الاعصاب متوترة على المستوى الجماهيري وكل الوسط الرياضي ينتظر ميعاد مباراة الاهلي والزمالك بفارغ الصبر. ونتمنى ان تخرج بما يليق باكبر ناديين في القارة الافريقية والوطن العربي.
الاهلى بيكسب على طول واكيد هيكسب ويفكرنا بمباراة 6/1
الاهلى ان شاء الله هيفوز على الزمالك
ان شاء الله يفوز 12 0
الزملك هيكسب البوبين انشاالله
الزملك هيكسب الاهلي انشا الله
الزمالك اشيك ناس هيفوز انهاردة بكل سهولةوهناخد الدورى باذن اللة
طبعا انتم منتظرين هذة المباراة ولان انا عارف النتيجة طبعا الزمالك هو الهيكسب دة شىْ متوقع اكيد بس كام تقريبا 2-1 تقريبا والحمد للة على كل الشكر
انشاء الله الزمالك ههو الهيكسب الاهلي
الزمالك هو حياتي
الزمالك ان شاء الله هيفوز على الاهلى 0/ 3 وشكرا
الأهلى انشاء الله هيكسب
الاهلى بيكسب على طول واكيد هيكسب ويفكرنا بمباراة 6/1
الزمالك هيكسب انشاء الله والاهلى بلا عنوان
وآمل أن مباراة جيدة بين الأهلي والزمالك، والله
I hope that a good match between Al Ahly and Zamalek, God
انشاء الله الزمالك ههو الهيكسب الاهلي
الزمالك هو حياتي
اولا \ يارب تطلع المبارةحلوة ويارب يتعادلان ويلعبان ركنات الترجيح او ركنات الجذاء واكيد هيفوز حدمنهم ملفكرة انا اهلاوى مع تحيات t*o*m*a*s*
الماتش الساعه كام يا شباب
الزملكويه ميكلموش
هههههههه الاهلي فوق الجميع
انشاء اللهالزمالك يفوز 4
انشاءاللةالاهلى يفوز 6
الاهلى هايفوز ان شاء اللة ويبقى بطل الدورى
انشاء الله الاهلى يكسب6/2
الاهلي هيكسب 2
ان شاء الله الاهلي هيكسب 8-0 والزمالك هيلعب في رجلاه مع تحيات محبين الاهلي
لاتقولى زمالك ولادراويش الاهلى غيره مفيش
انا احمد محمد نجيب باقول لكل الاهلاوية الوقوف بجانب الاهلى ليضمن الفوز على الزمالك ان شاء الله
الاهلى ان شاء الله هو الى هيكسب باذن الله هيكسب 8-0
الاهلي انشاء الله هيكسب ولو خسر هتفضل الزمالك بنت وسخة
ادعو معانا يا اهلوى ان الأهلى يكسب
ان شاء اللة الأهلى حيكسب و نفرح ان شاء اللة و ان شاء اللة الأهلى حيكسب 7
ان شاء الله الاهلي هيكسب 8-0
الاهلي هيكسب 6-0
ان شاء الله الهلي هيءسب 4-0
احلى حاجه الزملكاويه نفسهم يرد السته لان اقول بتحلموا
ان شاء الله ستكون مباراة جيدة من الفريقين والفريقين يعملوا اللى يقدروا عليه باذن الله وانا اساسا زملكاوى بس بحب اللعب الحلو