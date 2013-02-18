نتائج جامعة الزقازيق 2017 نتيجة كليات تعليم مفتوح وعام كل الفرق

نتائج جامعة الزقازيق

مصريات – الزقازيق – كتبت نسرين احمد:

تم اعلان ظهور نتائج بعض كليات جامعة الزقازيق وسوف يتم خلال ايام وقبل منتصف مارس وضع باقي نتائج كليات جامعة الزقازيق لكل الفرق وجميع الشعب من نتيجة كليات جامعة الزقازيق التعليم المفتوح وكذلك في كلية الطب – كلية الهندسة – كلية الصيدلة – كلية العلوم – كلية الحقوق – كلية التربية – كلية الاداب – كلية تجارة وغيرها ويمكن لكافة الطلاب في جميع كليات جامعة الزقازيق سواء تعليم مفتوح او عام انتظام وانتساب الحصول على نتائج الامتحانات بواسطة الكود السري الذي يجب ان تكون قد حصلت عليه مسبقاً من وحدة التعليم وتكنولوجيا المعلومات في مركز الجامعة.

بعد ذلك يمكن مشاهدة نتيجة جامعة الزقازيق للعام 2016- 2017 الدراسي عبر الرابط المبين اخر هذا الخبر، حيث يجب ادخال الكود السري في المكان المخصص ثم وضعة مرة اخرى في المكان الثاني مع مراعاة ترك مستطيل الرقم القومي فارغاً كما هو، اخيراً يجب ان تضغط على كلمة نتيجة وسوف تظهر امامك نتيجة العام الحالي 2017 كما تستطيع مشاهدة نتائج الاعوام السابقة بالضغط على زر نتيجة الفصول السابقة.

ويخص هذا جميع طلبة التعليم المفتوح ، كذلك يمكن الحصول على نتيجة جامعة الزقازيق 2017 للكليات الاتية:

نتائج الدراسات العليا جامعة الزقازيق

نتائج كلية الزراعة جامعة الزقازيق

نتائج كلية التجارة جامعة الزقازيق

نتائج كلية التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق

نتائج كلية التمريض جامعة الزقازيق

نتائج معهد حضارات الشرق الأدنى جامعة الزقازيق

نتائج معهد الدراسات الآسيوية جامعة الزقازيق

نتيجة كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق

نتيجة كلية الحاسبات و المعلومات جامعة الزقازيق

نتيجة المعهد الفني للتمريض جامعة الزقازيق

نتيجة معهد الأورام جامعة الزقازيق

نتيجة كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق

نتيجة كلية التربية جامعة الزقازيق

نتيجة كلية العلوم جامعة الزقازيق

نتيجة كلية الطب البشري جامعة الزقازيق

نتيجة كلية الحقوق جامعة الزقازيق

نتيجة كلية الصيدلة جامعة الزقازيق

نتيجة كلية الآداب جامعة الزقازيق

نتيجة كلية الهندسة جامعة الزقازيق

نتيجة كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق

نتيجة كلية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق

للاطلاع على نتائج جامعة الزقازيق تعليم مفتوح اضغط هنا >>> www.zu.edu.eg/OpenEducation/elntayg

للدخول الى موقع جامعة الزقازيق اضغط هنا >>> http://www.zu.edu.eg

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نتائج جامعة الزقازيق 2017 نتيجة كليات تعليم مفتوح وعام كل الفرق