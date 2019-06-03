نتيجة اعدادية سوهاج 2019 نتائج الصف الثالث للفصل الدراسي الثاني

نتيجة اعدادية سوهاج

مصريات – سوهاج – كتبت عبير مرزوق: اعتمد محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري مساء اليوم الاثنين نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية لآخر العام الدراسي الترم الثاني بنسبة نجاح قدرت 84.62% وذلك على مستوى مديرية التربية والتعليم بسوهاج بكافة الادارت التعليمية.

كذلك صادق المحافظ على نتيجة الاعدادية لطلاب المدارس المهنية، وبلغت نسبة النجاح فيها 73%، كما اعتمد نتائج اعدادية الصم وضعاف السمع بنسبة 80.7%، والمكفوفين بنسبة 40%.

وكان طلاب الصف الثالث الاعدادى قد انهوا الاختبارات في جميع المواد المقررة لهذا العام، وذلك منذ حوالي اسبوعين تقريباً.

وتم الاستعجال باصدار النتائج نظراً لظروف قدوم العيد، وكذلك اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، والتي عادة ما تتطلب التفرغ الكامل من قبل المعلمين والقائمين على قطاع الامتحانات في مديرية التربية والتعليم في سائر انحاء سوهاج.

هذ،ا وصرح الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الفصل الدراسي الثانى آخر العام 2019 بلغ 70 ألفًا و 566 طالبًا وطالبة، ووصل عدد الناجحون الحاصلون على نسبة أكثر من 50% 59 الفًا و 715 طالبًا.

بينما حقق 150 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية التامة، وهو من اعلى المعدلات والمجاميع على مستوى الجمهورية.

أشار السيد رئيس كنترول امتحانات الاعدادية الى أن إدارة سوهاج التعليمية جاءت في المركز الأول تليها دار السلام، ثم أخميم، وجاءت إدارة ساقلته في المركز الأخير.

ويمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج من خلال مديرية التربية والتعليم على موقع بوابة محافظة سوهاج التعليمي، وذلك بادخال رقم الجلوس في الحقل المخصص فور صدورها على الرابط الآتي: http://sohag.moe.gov.eg/ar/EServices/Pages/ExamResultSearch.aspx

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