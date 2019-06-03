نتيجة الاعدادية بسوهاج

نتيجة اعدادية سوهاج

مصريات – سوهاج – كتبت عبير مرزوق: اعتمد محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري مساء اليوم الاثنين نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية لآخر العام الدراسي الترم الثاني بنسبة نجاح قدرت 84.62% وذلك على مستوى مديرية التربية والتعليم بسوهاج بكافة الادارت التعليمية.

كذلك صادق المحافظ على نتيجة الاعدادية لطلاب المدارس المهنية، وبلغت نسبة النجاح فيها 73%، كما اعتمد نتائج اعدادية الصم وضعاف السمع بنسبة 80.7%، والمكفوفين بنسبة 40%.

نتائج اعدادية سوهاج الصف الثالث 2019 - 2020

نتيجة شهادة اعدادية محافظة سوهاج

وكان طلاب الصف الثالث الاعدادى قد انهوا الاختبارات في جميع المواد المقررة لهذا العام، وذلك منذ حوالي اسبوعين تقريباً.

وتم الاستعجال باصدار النتائج نظراً لظروف قدوم العيد، وكذلك اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، والتي عادة ما تتطلب التفرغ الكامل من قبل المعلمين والقائمين على قطاع الامتحانات في مديرية التربية والتعليم في سائر انحاء سوهاج.

هذ،ا وصرح الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الفصل الدراسي الثانى آخر العام 2019 بلغ 70 ألفًا و 566 طالبًا وطالبة، ووصل عدد الناجحون الحاصلون على نسبة أكثر من 50% 59 الفًا و 715 طالبًا.

بينما حقق 150 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية التامة، وهو من اعلى المعدلات والمجاميع على مستوى الجمهورية.

أشار السيد رئيس كنترول امتحانات الاعدادية الى أن إدارة سوهاج التعليمية جاءت في المركز الأول تليها دار السلام، ثم أخميم، وجاءت إدارة ساقلته في المركز الأخير.

ويمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج من خلال مديرية التربية والتعليم على موقع بوابة محافظة سوهاج التعليمي، وذلك بادخال رقم الجلوس في الحقل المخصص فور صدورها على الرابط الآتي: http://sohag.moe.gov.eg/ar/EServices/Pages/ExamResultSearch.aspx

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نتيجة اعدادية سوهاج 2019 نتائج الصف الثالث للفصل الدراسي الثاني

03/06/2019 144 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , ,
144 comments
  1. Islam.smsm 25/01/2019 06:26 -

    السلام عليكم رجاء نتيجة عبد اللطيف خلف عمر.الصف الثالث الإعدادي

  2. السيداحمدالسيد 04/06/2017 05:10 -

    ارجوا معرفة نتيجة ابني عاصم السيداحمدالسيد رقم الجلوس67534

  3. Ahmed Yaser Salem 31/01/2017 18:09 -

    عايز اعرف نتيجتي انا من سوهاج ورقم جلوسي 39170

  4. ايمان محمد مصطفى محمد 09/06/2016 15:21 -

    الشيخ بركه  البلينا   سوهاج 
    الصف الثالث الاعدادى 

  5. مريم عادل عبد الوهاب 08/06/2016 14:35 -

    معرفة النتيجة رقم الجلوس17804

  6. احمد فتحي 07/06/2016 01:09 -

    عايز اعرف نتيجه بتاعت رقم جلوس 40512

  8. صابره احمد محروس 23/06/2015 16:54 -

    محافظه سوهاج مدرسه الشيخ احمد فرغل لتعليم الاساسى الابتدائيه

  9. مصطفي محمود عبده 14/06/2015 21:06 -

    الاعداديه الأزهرية سوهاج دار السلام الكشح٦٨٥٨٣

  10. مصطفي محمود عبده 14/06/2015 21:03 -

    نتيجه الشهاده الإعدادية الأزهرية سوهاج دارالسلام معهدالكشح الإعدادي الثانوي

  12. امين فيجو 11/06/2015 23:38 -

    نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج رقم الجلوس 9199

  13. ياسر فتحي محمد 08/06/2015 14:18 -

    نتيجة 3 اعدادي برقم جلوس 39658

  14. محمود عاطف محمد حسين 07/06/2015 15:10 -

    سوهاج اخميم 
    مدرسه السادات الاعداديه المشتركه
    رقم الجلوس 33277

  15. محمد على المهدى 07/06/2015 12:59 -

    عايز النتيجة محافظة سوهاج طما مشطا

  16. نتائج البدري محمدالبدري 04/06/2015 13:08 -

    نتائج الصف الثالث الاعدادي  البدري محمدالبدري  

  17. بطرس ناصر 04/06/2015 00:31 -

     اناانا من قرية الشيخ مرزوقرق الجلوس66401

  19. احمد سيف احمد عكاشة 31/05/2015 22:48 -

    ممكن اعرف نتيجتي الاسم احمد سيف احمد عكاشة رقم الجلوس 66175 مركز البلينا مدرسة الوحلية الكبيرة الاعدادية

  20. ايات احمد عثمان عبد الرحمن 31/05/2015 14:37 -

    ممكن تعرفولى نتيجة الامتحانات وده رقم الجلوس 24529

  21. خلود خالد احمد عبد الطيف 31/05/2015 03:07 -

    نتيجه الاعدادية لمدرسة رفله جرجس بمدينه البلينا رقم الجلوس 68936

  22. تغريد فوزى محمود محمد محمود 30/05/2015 20:45 -

    إن شـــــــــآآء الله تكـــون  خـــيـــر 

  23. سمر حماده محمود عبداللاة 30/05/2015 02:37 -

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم ممكن لو سمحتو رقم الجلوس هﻻ 939 الصف الثاني اﻻعدادي دار السلام قريه اوﻻدخلف

  24. دنيا صلاح ابودهب محمد 28/05/2015 21:23 -

    سوهاج مدرسه عمر بن الخطاب القرامطه غرب رقم جلوسي30448

  25. ساره عبد اللطيف مهران 27/05/2015 20:48 -

    سارة عبد اللطيف مهران 67176 ساره ثالثه اعدادي سوهاج البلينا مدرسة الباسكيه الاعداديه المشتركه

  26. احمد حمدى مصطفى 22/05/2015 19:50 -

    انا فى مدرسة حامد سليمان وعايز نتيجة الترم الثانى من فضلكم

  27. احمد حمدى مصطفى 22/05/2015 19:47 -

    عايز النتيجة من فضلكم

  28. جابر محمد جابر زيان 20/03/2015 12:15 -

    عايز نعرف النتيجه الان

  29. ايه فراج عبد الرحمن 06/02/2015 23:09 -

    نتيجة 3 اعدادى سوهاج رقم الجلوس 57583

  30. مكاريوس صابر محروس 06/02/2015 15:30 -

    رقم الجلوس7214 محافظة سوهاج مركز طهطا بمدرسة مجمع 25 يناير التعليمي

  31. محمؤداحمدمحمودعبدالله 04/02/2015 22:20 -

    كنترول محافظة سوهاج

  32. عمر جلال محمدحامد 04/02/2015 00:36 -

    رقم الجلوس 13640 بمدرسه الوطنية الاعدادية بطهطا

  33. زياد محمد مصطفى احمد 03/02/2015 23:29 -

    اريد مشاهدة نتيجة الشهادة الاعدادية 2015 مدرسة الاعدادية القديمة بنين بسوهاج رقم الجلوس 25446

  34. احمد عاطف السيد محمد 03/02/2015 16:15 -

    رقم الجلوس 1830 سلامون الاعداديه المشتركه

  35. فهد 11/06/2014 02:28 -

    امانى احمد عبدالرحيم عبدالمبدى. البلينا.مدرسة بنى منصور مشكور

  36. مصطفى هدية حسين سلامة 09/06/2014 00:19 -

    أريد معرفة بتيجة الاعدادية يسوهاج و رقم الجلوس 4107

  37. وفاء ضاحي السيد هريدي 09/06/2014 00:01 -

    يرجي التكرم ارسال النتيجة الشهادة الاعدادية رقم جلوسي 61089 علي الايميل

  38. mohamed ahmed helme 08/06/2014 22:47 -

    النتيجة الاسم محمداحمدحلمي رقم الجلوس 37006 مدرسة نجع حمودة الاعدادية محافظة سوهاج مركزساقلتة

  39. الكومي 08/06/2014 19:32 -

    الف مليون مبروك لكل متفوق و خاصة  مدرسة السادات باخميم  سوهاج

  40. عبد الرحمن محمد خلف عبد اللطيف 08/06/2014 17:45 -

    الرجاء نتيجة الامتحان رقم الجلوس 25162

  41. أمنية أبوالوفا أبو المجد رضوان 11/02/2014 19:28 -

    لو سمحتم أنا عايزة أعرف نتيجتى أنا من قرية نيدة و مدرستى هى نيدة الاعدادية الجديدة و رقم جلوسى هو 33629

  43. احمد عزت احمد توفيق 29/06/2013 11:28 -

    اريد النتيجه الاعداديه لمعهد المشاوده الشرقيه

  44. اسراء خلف الله حسن محمد 12/06/2013 02:55 -

    ارجو معرفة النتيجة

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