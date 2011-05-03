نتيجة الثانوية الازهرية الدور الثانى

مصريات – الازهر الشريف: سوف يتم الانتهاء سريعا هذا العام من نتيجة الدور الثاني 2017 للشهادة الثانوية الازهرية، بعد صدور نتائج الدور الاول في الشهر المنصرم، وذلك حتى يتم التعجيل بالتنسيق ذلك لاقتراب موعد الدراسة والالتحاق بالجامعات.

ومن المحتمل والمؤكد ان تظهر نتيجة امتحانات ملاحق الثانوية الازهرية اي الدور الثانى في هذا الشهر، وبعدها مباشرة يعلن التنسيق قبل اجازة العيد الكبير.

تابعوا جميع اخبار نتيجة الثانوية الازهرية 2017 الدور الثاني، وايضا نسب النجاح في نتائج الشهادة الثانوية الازهرية الدور الثاني علما بانه يحتسب نصف الدرجة فقط لاي مادة يدخلها الطالب بالدور الاول او الدرجة كاملة في حالة التخلف عن اداء الاختبار والاتيان بعذر مرضي.

تحديث: سوف تظهر نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الازهرية في شهر اغسطس وسنوافيكم بموعد صدورها لاحقاً وتجدوها من خلال هذا الرابط:

http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results.aspx

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نتيجة ملاحق الشهادة الثانوية الازهرية الدور الثانى 2017