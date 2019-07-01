نتيجة الثانوية الصناعية ثلاث سنوات 2019 بالاسم أو برقم الجلوس الآن

نتيجة الثانوية الصناعية نظام ثلاث سنوات

مصريات – كتبت ريهام متولي: رغم جميع الانتقادات والعقبات إلا انه يلاحظ زيادة الاهتمام بالتعليم الفني خاصة بعد تولي الوزارة من قبل الوزير الدكتور طارق شوقي، وهذا ما ستؤكده ايضا نسب النجاح في نتائج امتحانات الدبلومات الثانوية الصناعية نظام ثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات لجميع التخصصات والاقسام والشعب بما فيها دبلوم الزراعة ودبلوم التجارة ودبلوم السياحة والفنادق وغيرها من الدبلومات الفنية المهنية

هذا وسوف يتمكن الطلبة من معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الثانوية الصناعية ثلاث سنوات أو خمس سنوات على الانترنت بالاسم ورقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم التي خصصت قسم ثابت للدبلومات الفنية.

ونتمنى لكل الطلبة النجاح والتفوق في نتائج الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات لآخر العام 2019 بجميع المحافظات من محافظة القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسكندرية، مطروح، قنا، اسوان، الاقصر، سوهاج، بني سويف، اسيوط، المنيا، شمال وجنوب سيناء، المنوفية، كفر الشيخ، البحيرة، الفيوم، 6 اكتوبر، البحر الاحمر، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الاسماعيلية، بورسعيد.

ويسنطبع جميع الطالبات والطلاب الاستعلام عن النتائج عبر اللينك التالي حال اعتمادها اليوم: http://natega.fany.emis.gov.eg

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