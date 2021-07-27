معرفة نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2021 وأسماء الاوائل الآن

اوائل نتائج الدبلومات الفنية الصناعية 2022

نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية

مصريات – كتبت اسراء الجداوي: (تحديث اليوم) صادق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، قبل قليل على نتائج الدور الأول 2021-2020 للدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي.

وقدم الوزير تهانيه وتمنياته للاوائل والمتفوقين الذين تجدون اسمائهم وصورهم آخر  هذا الخبر.

* ما هو عدد الحضور ونسب النجاح لكل تخصص؟

يذكر ان العدد الإجمالي للطالبات والطلاب الذي حضروا الامتحانات كان (776020) طالبًا وطالبة، بينهم (18110) دبلوم نظام الخمس السنوات، و (757541) نظام الثلاث السنوات، اضافة إلى (369) بمدارس التكنولوجيا التطبيقية المستحدثة العام الحالي لأول مرة.

اما إجمالي الطلاب الناجحين قد بلغ 531050 بنسبة 68.43 % وجاءت نسب النجاح كما يلي:

* الدبلوم الفنى نظام السنوات الثلاث:

  • نسبة النجاح في الدبلوم التجارى 72.40%.

  • نسبة النجاح في الدبلوم الفندقى 88.38%.

  • نسبة النجاح في الدبلوم الزراعى 53.72%.

  • نسبة النجاح في الدبلوم الصناعى 71.50%.

* الدبلوم الفني نظام السنوات الخمس:

  • نسبة النجاح في الدبلوم التجارى 95.53%.

  • نسبة النجاح في الدبلوم الفندقى 83.76%.

  • نسبة النجاح في الدبلوم الزراعى 60.99%.

  • نسبة النجاح في الدبلوم الصناعى 79.06%.

* دبلوم مدارس الإعداد المهنى:

وصل عدد من أدوا الامتحانات في بهذه المدارس كافة التخصصات وهي الدبلوم الفندقي والدبلوم الزراعي والدبلوم الصناعي (69855) طالبًا وطالبة، اما نسبة النجاح فقد كانت الادنى وهي 42.82% فقط.

* دبلوم مدارس التعليم والتدريب المزدوج:

هذا وبلغ عدد الطالبات والطلاب الذين تقدموا الى الامتحانات في مدارس التعليم والتدريب المزدوج (17548) وذلك لكافة التخصصات وهي التجارى والفندقي والزراعي والصناعي طالب وطالبة، اما نسة النجاح فقد بلغت 85.44% طالبةً وطالبًا..

* دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

يعتبر هذا العام هو العام الاول الذي يتم فيه تخريج الدفعة الاولى من طلاب نظام التكنولوجيا التطبيقية في ثلاث مدارس، وبلغ عدد الحاضرين (369) طالب وطالبة، ونسبة النجاح قاربت 90.00%.

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نص الخبر القديم قبل صدور النتيجة:

ويخشى طلاب التعليم الفني ان يتكرر ماحدث في العام السابق، حيث ظهرت نتيجة الثانوية الفنية بعد مرور حوالي الشهر تقريباً على اداء طلاب المدارس الفنية الصناعية بكافة شعب واقسام التعليم المهني لامتحاناتهم، الا انه وحتى لحظة تحرير هذا الخبر لم يتم نشر نتيجة الدبلومات الثانوية الصناعية الفنية 2021 على موقع الوزارة حتى الآن.

نتيجة الدبلومات الثانوية الفنية الصناعية 2022 نتائج الشهادة الثانوية المهنية الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

وعلل مصدر في إدارة الامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم سبب تأخير نتيجة الدبلومات الصناعية الفنية 2021 بعدم انتهاء تصحيح اوراق الامتحان في بعض المحافظات وتضم: محافظة الغربية، بني سويف، المنيا، الاقصر، محافظة قنا، شمال سيناء، البحر الاحمر، العريش، جنوب سيناء، السويس، القاهرة، الدقهلية، الاسكندرية، محافظة الشرقية، محافظة اسوان، سوهاج، اسيوط، محافظة الاسماعيلية، محافظة المنوفية، مرسى مطروح، القليوبية، بورسعيد، الوادي الجديد، القليوبية، الجيزة، دمياط، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ.

حيث من المقرر ان تعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لكافة المحافظات المصرية، بوقت واحد، سواء الشهادة الثانوية التجارية او الشهادة الثانوية الصناعية والشهادة الثانوية الزراعية او الدبلومات الفنية الفندقية والخدمات السياحية وغيرها من كل شعب اقسام التعليم المهني نظام الثلاث سنوات او نظام الخمس سنوات في وقت واحد.

ويجري عادة تجميع نتيجة الدبلوم المهني “صنايع” من ادارات التعليم الفني في قاعدة بيانات واحدة تمهيداً لتوفير نتائج الدبلومات الفنية الصناعية 2021 على الانترنت من خلال موقع نتيجة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم وتجدون الرابط الى الصفحة المخصصة باخر هذا الخبر.

وسواء نجحت في الدبلوم الفني الصناعي 2021 او كنتت من الاوائل.. سيمكنك معرفة ذلك من خلال موقع النتيجة برقم الجلوس وسوف يظهر لك بالاسم وتشمل نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات.

تابع معنا ايضًا كل الاخبار عن تنسيق الدبلومات الصناعية الفنية 2021-2022 وجميع ما يخص القبول في الجامعات والمعاهد الحكومية وايضا المعاهد الخاصة التي يمكن التقدم اليها والكليات العامة بعد بدء مرحلة التنسيق.

* ماهو رابط معرفة النتيجة بعد صدورها رسميًا؟

نتمنى لكل الطلاب الناجحين في الدبلوم الفني الصناعي لجميع الاختصاصات والشعب التفوق في حياتهم العملية والعلمية، وان يحملوا لقب مهندسين قريبًا إن شاء الله.

وهذا هو لينك الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس، وتظهر باسم الطالب او الطالبة على موقع بوابة التعليم الفني: http://natega.fany.emis.gov.eg

* أسماء اوائل شهادة الدبلومات الفنية لهذا العام 2021

كما هو معتاد، فقد استحوذن البنات على حصة الاسد، سواءً حسب نسب النجاح او حسب عدد الأوائل، حيث صرح اليوم الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى، والرئيس العام لامتحانات الدبلومات الفنية، أن اجمالي عدد الأوائل هو “22” طالبة وطالبًا منهم عدد “16” طالبة، وعدد “6” فقط من الطلاب الذكور، توزعوا على “14” محافظة مصرية.

وفيما يلي تشاهدون قائمة باسماء الأوائل على مستوى الجمهورية، بالتسلسل حسب الترتيب والتخصص ومكان المدرسة والمدينة او المحافظة. ويمكن تحميلها لمن يرغب ايضَا.

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معرفة نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2021 وأسماء الاوائل الآن

27/07/2021 2392 تعليق نتيجة الدبلومات الفنية , , , , , , , , , , , ,
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  1. ادهم ممدوح عبد الغفار 23/08/2017 17:24 -

    اريد نتيجة التنسيق الدبلومات الفنية 749269

  2. عمرحسين المنيا 12/07/2017 18:46 -

    عاوز النتيجة رقم الجلوس 5183588

  5. احمد ماجد عبد الرحمن 03/07/2017 21:36 -

    عاوز اعرف النتيجه رقم الجلوس 5179942

  6. على احمد احمد فوده 02/07/2017 18:05 -

    عاوزاعرف النتيجة رقم الجلوس 5182320

  7. على احمد احمد فوده 02/07/2017 18:02 -

    عاوزاعرف النتيجة رقم الفلوس 5182320

  8. محمد النجار عبد الحى 01/07/2017 14:47 -

    معرفه النتيجه رقم الجلوس 5185209

  9. محمد خيري محمد 30/06/2017 15:07 -

    عاوز اعرف النتيجة الرقم 5177886

  10. مى سالم 29/06/2017 19:00 -

    ارجوك ده رقم الجلوس 9814009 بلال سالم

  11. ashraf 29/06/2017 17:26 -

    عاوز اعرف النتيجة رقم الجلوس 5178504

  12. احمد احمد عبد المحسن 29/06/2017 07:26 -

    ياجماعه عايز اعرف النتيجه رقم الجلوس اهو5174692

  16. رمضان عبدالمجيد سليمان الملا 26/06/2017 20:17 -

    عايز اعرف النتيجه وده رقمي 692874

  17. محمود محمد أحمد عبد العال 18/06/2017 23:35 -

    مدرسه الراس السوداء الثانويه بنين
    620440

  18. احمد على 17/06/2017 19:45 -

    ياجماعه النتيجه امتا ستظهر ودى رقم الجلوس بتاعى 176634

  20. صابرين 11/06/2017 21:27 -

    ياجماعة لو سمحتو حد يفدنى. بنتى عايزة تدخل مدرسة القاهرة الفنية للنسيج قسم ملابس جاهزة دى 5سنين ياترى دى ليها كليات ايه والقسم دو سهل ولا صعب ومتشكرة مقدما

  23. محمد 25/08/2016 20:16 -

    ممكن اعرف النتيجه رقم الجلوس 604023

  25. محمد ناصر سيد محمد سيد جادو 25/08/2016 05:20 -

    انا جايب 67% ممكن اخوش ايه انا متخرج من صنايع تدريب مهني نظامو3 سنين

  26. احمد شكرى احمد عبدو 16/08/2016 22:38 -

    احمد شكرى احمد عبدو عاوز اعرف النتيجة ٣صنايع دور تانة

  28. Ahmedsalah 12/07/2016 22:49 -

    يا جماعه رقم جلوسه 5009072 ولكم جازاكم شكرا

  29. عبدالرحمن محمد علي حجي 11/07/2016 14:40 -

    عاوز اعرف النتيجة رقم الجلوس 501713

  30. حمدى بدوى سيد احمد سباق 06/07/2016 13:15 -

    رقم جلوس 5010682 محافظة قنا مطلوب نتيجة دبلوم التلمذة الصناعية 2016

  31. حمدى بدوى سيد احمد سباق 06/07/2016 13:13 -

    محافظة قنا
    نتيجة دبلوم التلمذة الصناعية 2016

  32. مصطفي ابراهيم صقر 04/07/2016 18:35 -

    الاسم: مصطفي صقر
    عايز اعرف النتيجه
    رقم الجلوس: 8511

  33. hussien roshdy 04/07/2016 00:42 -

    نتيجة احمد عطية
    رقم الجلوس 172180

  34. مهند عماد محمد 03/07/2016 20:37 -

    مهند عماد رقم الجلوس٥٠١٢١٧٦

  35. عبد الحميد سعيد عبدالحميد 03/07/2016 17:54 -

    رقم الجلوس 1513175 القاهره قسم صاج

  36. حسام منير فاروق عبدالمجيد 03/07/2016 16:43 -

    ياجماعه انا من المنيا ومستني النيجه ياريت اول متظهر حد يقالان ورقم جلوسي اهو764204

  37. محمود عبدالفتاح محمود السمان 03/07/2016 15:15 -

    ده رقم الجلوس 190132

  38. عبدالرحمن مرجان فرحات خطاب 03/07/2016 14:43 -

    رقم الجلوس563266 دبلوم صنايع قسم زخرفة نظام ثلاث سنوات يارب اسااالك التوفىق محافظة الاسماعيلية

  39. عبدالرحمن مرجان فرحات خطاب 03/07/2016 14:39 -

    رقمالجلوس 563266 يار ب التوفيق

  40. عبدالرحمن مرجان فرحات خطاب 03/07/2016 14:37 -

    رقم الجلوس563266 دبلوم صنايع قسم زخرفة نظام ثلاث سنوات يارب اسااالك التوفىق

  41. دنيا الحسينى ابوسريع احمد 03/07/2016 14:24 -

    مدرسة حلوان المهنية صناعى

  42. مؤمن محمود احمد رکی بکیر 03/07/2016 14:18 -

    نتیجه فنی صنایع بالمحله الکبری
    رقم الجلوس ۳۱۱۰۶۵

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