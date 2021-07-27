معرفة نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2021 وأسماء الاوائل الآن

نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية

مصريات – كتبت اسراء الجداوي: (تحديث اليوم) صادق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، قبل قليل على نتائج الدور الأول 2021-2020 للدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي.

وقدم الوزير تهانيه وتمنياته للاوائل والمتفوقين الذين تجدون اسمائهم وصورهم آخر هذا الخبر.

* ما هو عدد الحضور ونسب النجاح لكل تخصص؟

يذكر ان العدد الإجمالي للطالبات والطلاب الذي حضروا الامتحانات كان (776020) طالبًا وطالبة، بينهم (18110) دبلوم نظام الخمس السنوات، و (757541) نظام الثلاث السنوات، اضافة إلى (369) بمدارس التكنولوجيا التطبيقية المستحدثة العام الحالي لأول مرة.

اما إجمالي الطلاب الناجحين قد بلغ 531050 بنسبة 68.43 % وجاءت نسب النجاح كما يلي:

* الدبلوم الفنى نظام السنوات الثلاث:

نسبة النجاح في الدبلوم التجارى 72.40%.

نسبة النجاح في الدبلوم الفندقى 88.38%.

نسبة النجاح في الدبلوم الزراعى 53.72%.

نسبة النجاح في الدبلوم الصناعى 71.50%.

* الدبلوم الفني نظام السنوات الخمس:

نسبة النجاح في الدبلوم التجارى 95.53%.

نسبة النجاح في الدبلوم الفندقى 83.76%.

نسبة النجاح في الدبلوم الزراعى 60.99%.

نسبة النجاح في الدبلوم الصناعى 79.06%.

* دبلوم مدارس الإعداد المهنى:

وصل عدد من أدوا الامتحانات في بهذه المدارس كافة التخصصات وهي الدبلوم الفندقي والدبلوم الزراعي والدبلوم الصناعي (69855) طالبًا وطالبة، اما نسبة النجاح فقد كانت الادنى وهي 42.82% فقط.

* دبلوم مدارس التعليم والتدريب المزدوج:

هذا وبلغ عدد الطالبات والطلاب الذين تقدموا الى الامتحانات في مدارس التعليم والتدريب المزدوج (17548) وذلك لكافة التخصصات وهي التجارى والفندقي والزراعي والصناعي طالب وطالبة، اما نسة النجاح فقد بلغت 85.44% طالبةً وطالبًا..

* دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

يعتبر هذا العام هو العام الاول الذي يتم فيه تخريج الدفعة الاولى من طلاب نظام التكنولوجيا التطبيقية في ثلاث مدارس، وبلغ عدد الحاضرين (369) طالب وطالبة، ونسبة النجاح قاربت 90.00%.

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نص الخبر القديم قبل صدور النتيجة:

ويخشى طلاب التعليم الفني ان يتكرر ماحدث في العام السابق، حيث ظهرت نتيجة الثانوية الفنية بعد مرور حوالي الشهر تقريباً على اداء طلاب المدارس الفنية الصناعية بكافة شعب واقسام التعليم المهني لامتحاناتهم، الا انه وحتى لحظة تحرير هذا الخبر لم يتم نشر نتيجة الدبلومات الثانوية الصناعية الفنية 2021 على موقع الوزارة حتى الآن.

وعلل مصدر في إدارة الامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم سبب تأخير نتيجة الدبلومات الصناعية الفنية 2021 بعدم انتهاء تصحيح اوراق الامتحان في بعض المحافظات وتضم: محافظة الغربية، بني سويف، المنيا، الاقصر، محافظة قنا، شمال سيناء، البحر الاحمر، العريش، جنوب سيناء، السويس، القاهرة، الدقهلية، الاسكندرية، محافظة الشرقية، محافظة اسوان، سوهاج، اسيوط، محافظة الاسماعيلية، محافظة المنوفية، مرسى مطروح، القليوبية، بورسعيد، الوادي الجديد، القليوبية، الجيزة، دمياط، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ.

حيث من المقرر ان تعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لكافة المحافظات المصرية، بوقت واحد، سواء الشهادة الثانوية التجارية او الشهادة الثانوية الصناعية والشهادة الثانوية الزراعية او الدبلومات الفنية الفندقية والخدمات السياحية وغيرها من كل شعب اقسام التعليم المهني نظام الثلاث سنوات او نظام الخمس سنوات في وقت واحد.

ويجري عادة تجميع نتيجة الدبلوم المهني “صنايع” من ادارات التعليم الفني في قاعدة بيانات واحدة تمهيداً لتوفير نتائج الدبلومات الفنية الصناعية 2021 على الانترنت من خلال موقع نتيجة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم وتجدون الرابط الى الصفحة المخصصة باخر هذا الخبر.

وسواء نجحت في الدبلوم الفني الصناعي 2021 او كنتت من الاوائل.. سيمكنك معرفة ذلك من خلال موقع النتيجة برقم الجلوس وسوف يظهر لك بالاسم وتشمل نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات.

تابع معنا ايضًا كل الاخبار عن تنسيق الدبلومات الصناعية الفنية 2021-2022 وجميع ما يخص القبول في الجامعات والمعاهد الحكومية وايضا المعاهد الخاصة التي يمكن التقدم اليها والكليات العامة بعد بدء مرحلة التنسيق.

* ماهو رابط معرفة النتيجة بعد صدورها رسميًا؟

نتمنى لكل الطلاب الناجحين في الدبلوم الفني الصناعي لجميع الاختصاصات والشعب التفوق في حياتهم العملية والعلمية، وان يحملوا لقب مهندسين قريبًا إن شاء الله.

وهذا هو لينك الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس، وتظهر باسم الطالب او الطالبة على موقع بوابة التعليم الفني: http://natega.fany.emis.gov.eg

* أسماء اوائل شهادة الدبلومات الفنية لهذا العام 2021

كما هو معتاد، فقد استحوذن البنات على حصة الاسد، سواءً حسب نسب النجاح او حسب عدد الأوائل، حيث صرح اليوم الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى، والرئيس العام لامتحانات الدبلومات الفنية، أن اجمالي عدد الأوائل هو “22” طالبة وطالبًا منهم عدد “16” طالبة، وعدد “6” فقط من الطلاب الذكور، توزعوا على “14” محافظة مصرية.

وفيما يلي تشاهدون قائمة باسماء الأوائل على مستوى الجمهورية، بالتسلسل حسب الترتيب والتخصص ومكان المدرسة والمدينة او المحافظة. ويمكن تحميلها لمن يرغب ايضَا.

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