نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم 2019 نتائج طلاب زراعة صناعة تجارة فنادق

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم

مصريات – كتبت يسرا الحسيني: انتهت الادارات التعليمية الفنية من عملية اعداد نتيجة الدبلومات الثانوية الفنية الدور الأول 2019 وستكون نتائج الشهادة متاحة وتمنح بالاسم لكل الطلبة اليوم الاثنين بعد الظهر.

يذكر بانه كان العدد الإجمالي للطالبات والطلاب المتقدمين إلى امتحانات الدبلومات الفنية بكافة التخصصات 757056 طالبًا وطالبة، توزعوا كالتالي: دبلوم زراعي 98775 طالبًا وطالبة، ودبلوم صناعي 376217 طالبًا وطالبة، الدبلوم تجاري 260200 طالبًا وطالبة، الدبلوم فندقي 21864 طالبًا وطالبة.

وبعد نشر النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم على الانترنت سيجري عرضها في المدارس الثانوية المهنية في الجمهورية كونها تصدر في نفس الوقت بكل محافظة مصرية وهي: القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، محافظة البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، محافظة قنا ، مطروح ، شمال سيناء والعريش ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم.

هذا ومن المقرر ان يتم وضع نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس لتظهر بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم الالكتروني حسب الرابط ادناه، بمجرد اعتمادها في وقت لاحق اليوم من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لنظام الثلاث سنوات و نظام الخمس سنوات، وتشمل وتشمل كما ذكرنا اعلاه الدبلومات الصناعية، والدبلومات الفنية الفندقية، الدبلومات الفنية الزراعية ، الدبلومات الفنية التجارية.

وحظ سعيد لكل الطلبة بسرعة معرفة نتيجتهم برقم الجلوس و بالاسم، وتابعوا معنا جديدها وكل اخبارها خلال الساعتين القادمتين، ويمكن كتابة الاسم للمساعدة باظهارها بالاسم او برقم الجلوس عبر التعليق بهذه الصفحة او عبر الرابط الموضح في آخر الخبر.

* يذكر ان النتيجة في العام السابق جاءت كما يلي: بلغت نسبة النجاح في نظام خمس سنوات 76,45%، وبلغت نسبة النجاح المدارس الثانوية التجارية المتقدمة 65,12%، والمدارس الفندقية والخدمات السياحية 70,74%، والمدارس الصناعية 88,16%، التعليم المزدوج 70,5%.

وكان مصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد صرح في وقت سابق بان نسب النجاح لاخر العام 2019 مطمئنة، وقد تكون افضل بكثير مقارنة بالاعوام السابقة.

انتظروا ظهور نتائج الدبلومات الفنية 2019 ووالتي سيمكن معرفتها بالاسم بوقت لاحق اليوم عبر اللينك الآتي: http://natega.fany.emis.gov.eg

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