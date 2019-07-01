نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم 2019 نتائج طلاب زراعة صناعة تجارة فنادق

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم
مصريات – كتبت يسرا الحسيني: انتهت الادارات التعليمية الفنية من عملية اعداد نتيجة الدبلومات الثانوية الفنية الدور الأول 2019 وستكون نتائج الشهادة متاحة وتمنح بالاسم لكل الطلبة اليوم الاثنين بعد الظهر.
يذكر بانه كان العدد الإجمالي للطالبات والطلاب المتقدمين إلى امتحانات الدبلومات الفنية بكافة التخصصات 757056 طالبًا وطالبة، توزعوا كالتالي: دبلوم زراعي 98775 طالبًا وطالبة، ودبلوم صناعي 376217 طالبًا وطالبة، الدبلوم تجاري 260200 طالبًا وطالبة، الدبلوم فندقي 21864 طالبًا وطالبة.
وبعد نشر النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم على الانترنت سيجري عرضها في المدارس الثانوية المهنية في الجمهورية كونها تصدر في نفس الوقت بكل محافظة مصرية وهي: القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، محافظة البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، محافظة قنا ، مطروح ، شمال سيناء والعريش ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم.
هذا ومن المقرر ان يتم وضع نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس لتظهر بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم الالكتروني حسب الرابط ادناه، بمجرد اعتمادها في وقت لاحق اليوم من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لنظام الثلاث سنوات و نظام الخمس سنوات، وتشمل وتشمل كما ذكرنا اعلاه الدبلومات الصناعية، والدبلومات الفنية الفندقية، الدبلومات الفنية الزراعية ، الدبلومات الفنية التجارية.
وحظ سعيد لكل الطلبة بسرعة معرفة نتيجتهم برقم الجلوس و بالاسم، وتابعوا معنا جديدها وكل اخبارها خلال الساعتين القادمتين، ويمكن كتابة الاسم للمساعدة باظهارها بالاسم او برقم الجلوس عبر التعليق بهذه الصفحة او عبر الرابط الموضح في آخر الخبر.
* يذكر ان النتيجة في العام السابق جاءت كما يلي: بلغت نسبة النجاح في نظام خمس سنوات 76,45%، وبلغت نسبة النجاح المدارس الثانوية التجارية المتقدمة 65,12%، والمدارس الفندقية والخدمات السياحية 70,74%، والمدارس الصناعية 88,16%، التعليم المزدوج 70,5%.
وكان مصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد صرح في وقت سابق بان نسب النجاح لاخر العام 2019 مطمئنة، وقد تكون افضل بكثير مقارنة بالاعوام السابقة.
انتظروا ظهور نتائج الدبلومات الفنية 2019 ووالتي سيمكن معرفتها بالاسم بوقت لاحق اليوم عبر اللينك الآتي: http://natega.fany.emis.gov.eg
اسراء محمود فوزى مدرسه الاورمان الفندقيه نظام خمس سنوات بكرداسه ٣٩٧٠٣٣٣
اسمي عصام اشرف فؤاد احمد بس نسيت رقم الجلوس عاوزز نتيجه دبلومات الصنايع مدرسة ابو قرقاص الصناعيه بنين محافظة المنيااا وشكرااا
585541 فورا عايزة اعرف النتيجة
نتيجة مدرسة الارمان الفندقية نظام خمس سنوات بكرداسه
رقم الجلوس 982036
ربنا يكرمكم
عايزه اعرف نتيجتى بس رقم الجلوس ضائع منى اسمى سالى متولى حسن سالم تالته دبلوم تجاره محافظة الشرقية
مطاى السنوية الصناعية بنين
محافظه المنيا صناعى 3 مطلوب النتيجه وشكرا على تعاونكم دبلوم صناعى 2 سنوات مدرسه سمالوط الصناعيه
هو المنازل بيكتبوا جمب النتيجة بتاعتهم دور ثان ولا ايه انا مش فاهمة
لوسمحتم هو نتيجة المنازل كمان نزلت ولا لسه
بعد ازنكم عاوز اجيب النتيجه بتاعتي ورقم الجلوس ضايع ومش عارف اجيب النتيجه بتاعتي ارجو الرد
الاسم عمرو عبد الباري عراقي محمد
دبلوم صنايع
مدرسه كفر شكر السنوية صناعي بنين
ناسي رقم الجلوس
الاسم
يوسف رفعت محمد حلمي محمد حسن
المدرسه : طلعت حرب الخاصه سياحه وفنادق ..
ب عين شمس
ارجو المساعده
مدرسة سان ستيفانو الخاصة
802152
عاوزة اعرف نتيجتى اناباقيه فالتجارة المتقدمة خمس سنوات ورقم جلوسي ضاع اعمل ايه اسمى فاطمة الزهراء خلف الله عبدالموجود مصطفى احمد المسلمى
محافظة سوهاج
ثانوى زراعى
محافظه اسيوط
الاسم: شاهيناز جمال فصيح موسي
رقم الجلوس:861959
محمد أحمد سيد
المدرسة الثانوية الفندقية السياحية بحي الكوثر محافظة سوهاج
950795
انا من محافظه المنوفيه رقم الجلوس 44671
مدرسة فرشوط الثانوية الصناعية
رقم الجلوس 207551
ياجماعه مين من مدرسه الاورمان بهتم الفتره الصباحى
الاسم اية بهنساوى محمد احمد
رقم الجلوس /360077
محمد يونس حسن يونس مدرسه التجربيه لاستصلاح الأراضى والمكينه الزراعيه بالإسماعيلية خمس سنوات رقم الجلوس 240192
عوز اعرف الشهادة
اسمى : نور الدين وائل نور الدين حسن
مدرسة الاررمان : سياحة وفنادق
الشعبة : مطبخ
رقم الجلوس : 809220
اريد نتيجة اخي وليد حلمي نجدي ،، دبلوم الثانويه التجارية 707639
اريدمعرفة النتيجه
رقم الجلوس77398
انتاج حيواني
بلقاس الزراعيه
السيدمحمدعبدالمجيد
تخصص انتاج حيواني
77398مدرسةبلقاس الزراعيه
انا اسماء اشرف احمد ٨٠٩٥٢٥ مدرسه الاورمان بهتيم الشعبه مطبخ عاووزه اعرف ننيجتي
رقم الجلوس 940435
عايز اعرف النتيجه مدرسة الاورمان الفندقي الثانوي بكرداسه 5سنين
الاسم:عبد الرحمن طارق عبد الغفار ابراهيم عامر
مدرسة:الاورمان الثانوية الفندقية الهرم
شعبة:مطعم
رقم الجلوس:828717
عايز اعرف النتيجه بتاعتى يا جماعه انا دبلوم فنى صناعى قسم خرسانه
النتيجه
لو سمحتوا عايزة اعرف النتيجة رقم الجلوس 744209
عمرو عبدالهادى عبدالرحمن رقم الجلوس ٨٠٩٩٣٣ مدرسه الأورمان شعبة مطبخ
انا رقم جلوسي اهو833933
الاسم:محمود حسن محمد حسين
رقم الجلوس:٨٠٤٥٨٢
198896من بني سويف محمد اشرف رجب
سياجه وفنادق شعبه مطبخ
رقم الجلوس 941053
باهى السعيد عبدالله
اسم مؤمن متولي محمد المتولي الدبلوم الفنادقة مدرسه طلعت حرب الخاص شعبة مطبخ
عاوزه اعرف النتيجه بتاع الدبلوم التجاري
رقم الجلوس770152
خالد محمود على محمود ثانوى فندقى 3 سنوات
رقم الجلوس 80466
عايز اعرف النتيجة
عايزا اعرف النتيجة
دبلوم فندقى
٣ سنوات
شعبة مطبخ
مدرسة سان ستيفانو
رقم الجلوس ٨٠٢١٥٢
مدرسة حسين كامل بهاء الدين
رقم الجلوس ‘12386
ادارة شرق التعليمة
نتيجة ! الطالب ناجح
مدرسة حسين كامل بهاء الدين
رقم الجلوس 12386
ادارة شرق التعليمة
نتيجه:- الطالب ناجح
انااعرف نتيجه كاترين ايمن حنس رقم الجلوس 420 ثنوي تجاره