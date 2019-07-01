نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس من موقع بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

مصريات – كتبت هبة حسنين: رغم انتهاء طلبة الدبلومات الفنية بكافة شعب التعليم المهني (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) في الجمهورية من الامتحانات منذ فترة طويلة، إلا انه لم تصدر حتى اليوم نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وتشمل طلاب الثانوية الفنية لنظامي الثلاث سنوات او نظام الخمس سنوات.

وسوف يتاح معرفتها برقم الجلوس سواء عبر المدارس او على موقع الانترنت المخصص لعرض نتائج امتحانات الدبلومات الفنية 2019 التابع لوزارة التربية والتعليم على صفحة موقع بوابة التعليم الفني المبين رابطه في الاسفل.

كما انه لم يتم تحديد موعد رسمي مسبق لظهور نتيجة الدبلومات الفنية كما يحدد مثلا موعد نتيجة الثانوية العامة مما جعل غالبية الطلاب والطالبات واولياء امورهم بحالة انتظار وقلق، وعبر الكثرين منهم عن امتعاضهم لعدم اعلامهم عن سبب تاخر نتائج الدبلومات 2019 نظرًا لاقتراب عملية تنسيق القبول في الكليات والمعاهد، التي ستتأخر ايضًا كما حدث في العام الماضي.

وفي محاولة جديدة لمعرفة موعد اعتماد النتيجة ذكرت مصادر من إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم انه تم الانتهاء من كافة إجراءات التصحيح والتدقيق وانشاء قاعدة بيانات طلاب المدارس الفنية (دبلوم صناعي – دبلوم زراعي – دبلوم تجاري – دبلوم فندقي).

وحين سؤالنا عن تحديد يوم اعتماد نتائج الدبلومات الفنية 2019 قيل بانه سيكون بعد مساء اليوم الاثنين 1 يوليو 2019.

اي انه من المنتظر ان تعرض نتيجة الدبلومات المهنية الفنية 2019 لكل الشعب والمدارس الثانوية التجارية او الثانوية الصناعية وكذلك الزراعية وايضاَ الدبلومات الفندقية وغيرها، بوقت واحد اليوم أو غدًا على ابعد تقدير.

وسوف يتم اعلام الطلاب بكل اخبار نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية آخر العام الدراسي 2019 وايضًا اسماء وصور الاوائل، وموعد اعتمادها والتنسيق الخاص بها بمجرد صدورهم مباشرة وكل مدن ومحافظات مصر (محافظة القاهرة، 6 أكتوبر، الدقهلية، المنصورة، الفيوم، دمياط، الاسماعيلية، بورسعيد، السويس، حلوان، الاسكندرية، الجيزة، محافظة القليوبية، سوهاج، المنيا، اسيوط، بني سويف، قنا، الاقصر، اسوان، الوادي الجديد، محافظة مطروح، الشرقية، الزقازيق، الغربية، طنطا، بنها، شمال سيناء، العريش، جنوب سيناء، البحر الاحمر، الغردقة، محافظة المنوفية، محافظة البحيرة، محافظة كفر الشيخ).

تحديث صدور نتائج الدبلومات الفنية 2019 اليوم

سوف تصدر نتيجة الدبلومات الفنية على موقع البوابة الالكترونية او بوابة التعليم الفني الحكومية، ويمكن الوصول اليها برقم الجلوس وتظهر بالاسم عبر هذا اللينك حين تفعيله http://fany.moe.gov.eg

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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس من موقع بوابة التعليم الفني