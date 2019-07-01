نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس من موقع بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس
مصريات – كتبت هبة حسنين: رغم انتهاء طلبة الدبلومات الفنية بكافة شعب التعليم المهني (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) في الجمهورية من الامتحانات منذ فترة طويلة، إلا انه لم تصدر حتى اليوم نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وتشمل طلاب الثانوية الفنية لنظامي الثلاث سنوات او نظام الخمس سنوات.
وسوف يتاح معرفتها برقم الجلوس سواء عبر المدارس او على موقع الانترنت المخصص لعرض نتائج امتحانات الدبلومات الفنية 2019 التابع لوزارة التربية والتعليم على صفحة موقع بوابة التعليم الفني المبين رابطه في الاسفل.
كما انه لم يتم تحديد موعد رسمي مسبق لظهور نتيجة الدبلومات الفنية كما يحدد مثلا موعد نتيجة الثانوية العامة مما جعل غالبية الطلاب والطالبات واولياء امورهم بحالة انتظار وقلق، وعبر الكثرين منهم عن امتعاضهم لعدم اعلامهم عن سبب تاخر نتائج الدبلومات 2019 نظرًا لاقتراب عملية تنسيق القبول في الكليات والمعاهد، التي ستتأخر ايضًا كما حدث في العام الماضي.
وفي محاولة جديدة لمعرفة موعد اعتماد النتيجة ذكرت مصادر من إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم انه تم الانتهاء من كافة إجراءات التصحيح والتدقيق وانشاء قاعدة بيانات طلاب المدارس الفنية (دبلوم صناعي – دبلوم زراعي – دبلوم تجاري – دبلوم فندقي).
وحين سؤالنا عن تحديد يوم اعتماد نتائج الدبلومات الفنية 2019 قيل بانه سيكون بعد مساء اليوم الاثنين 1 يوليو 2019.
اي انه من المنتظر ان تعرض نتيجة الدبلومات المهنية الفنية 2019 لكل الشعب والمدارس الثانوية التجارية او الثانوية الصناعية وكذلك الزراعية وايضاَ الدبلومات الفندقية وغيرها، بوقت واحد اليوم أو غدًا على ابعد تقدير.
وسوف يتم اعلام الطلاب بكل اخبار نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية آخر العام الدراسي 2019 وايضًا اسماء وصور الاوائل، وموعد اعتمادها والتنسيق الخاص بها بمجرد صدورهم مباشرة وكل مدن ومحافظات مصر (محافظة القاهرة، 6 أكتوبر، الدقهلية، المنصورة، الفيوم، دمياط، الاسماعيلية، بورسعيد، السويس، حلوان، الاسكندرية، الجيزة، محافظة القليوبية، سوهاج، المنيا، اسيوط، بني سويف، قنا، الاقصر، اسوان، الوادي الجديد، محافظة مطروح، الشرقية، الزقازيق، الغربية، طنطا، بنها، شمال سيناء، العريش، جنوب سيناء، البحر الاحمر، الغردقة، محافظة المنوفية، محافظة البحيرة، محافظة كفر الشيخ).
تحديث صدور نتائج الدبلومات الفنية 2019 اليوم
سوف تصدر نتيجة الدبلومات الفنية على موقع البوابة الالكترونية او بوابة التعليم الفني الحكومية، ويمكن الوصول اليها برقم الجلوس وتظهر بالاسم عبر هذا اللينك حين تفعيله http://fany.moe.gov.eg
اكرم
عايز اعرف النتيجه اهناسيا الصناعيه بنين قسم نجارة اثاث
أنا عايز النتيجه
203298
انا عاوزة النتيجة
363811
يElsayadيا رب النجاح والتوفيق
دبلوم تجارى نظام خمس سنوات 910530
الاسم ميرنا محمد عبد الحليم سيد
فندقي
شعبه خدمات
رقم الجلوس 846825
3866
رقم الجلوس 804609
رقم الجلوس هو 600442
عايزة اعرف النتيجة
813837
632188
عاوزه اعرف النتيجة
رقم الجلوس 827495
الشعبه مطعم
صبحي ابراهيم علي 479433
الاسم:: محمد عبد الغني
رقم الجلوس:: 31099
عمر عبد الغفار علي
رقم الجلوس 180753
نظام السنوات الخمسة
لينة محمد عبد المنعم أبو النضر 76528
نتيجة الدبلوم الصناعي المكانيكي محافظة الدقهلية ظهرت ولا لسه
ندى محمد كامل رقم جلوسى 490099
65606
خلود احمد
شعبه ملابس – صناعي 3 سنين
رقم الجلوس 91057
احمد جمال 355348
رقم جلوسي 450898
نتيجة الدبلو م قسم سيارات محافطة اسكندريه
620440
حسام احمدصبري محمد 127633
الرجاء منكم عايزه اعرف نتيجه فقسم الالكترونيات ببورسعيد
رقم جلوسي 504328
144086 دبلوم تجاره
نادين مجدي فرج حسن بكري
تانوي فندقي
رقم جلوسي 908673
مبروك
رقم جلوسي851773
اسماء علي سيد أبراهيم
دبلوم تجاره
رقم الجلوس 382402
شعبه تسويق
عاوزه اعرف النتيجه
عايزين نعرف نتيجة ثانوي صناعي رقم الجلوس :774046
مي ابراهيم محمد ابراهيم
99529
على حسين أحمد أبو حمود
رقم جلوس 37921
عايز اعرف النتيجه انا 3ثانوى فنى تعليم مزدوج صنايع رقم الجلوس
145744
عايز اعرف النتيجه رقم الجلوس 142617
نتيجه الدبلوم ال فندقى 802635
انا دبلوم صناعى سنه 3 وعاوز النتيجه وده رقم جلوسى 514392 انا من الشرقيه
رجاء نتيجة ابني رقم جلوس 201
رقم جلوسي 567608
الاسم صلاح عبدالكريم عبدالقوي عبدالله
رقم الجلوس 495927
مرسي مطروح .
193996