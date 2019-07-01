نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس من موقع بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بوابة التعليم الفني برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

مصريات – كتبت هبة حسنين: رغم انتهاء طلبة الدبلومات الفنية بكافة شعب التعليم المهني (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) في الجمهورية من الامتحانات منذ فترة طويلة، إلا انه لم تصدر حتى اليوم نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وتشمل طلاب الثانوية الفنية لنظامي الثلاث سنوات او نظام الخمس سنوات.

وسوف يتاح معرفتها برقم الجلوس سواء عبر المدارس او على موقع الانترنت المخصص لعرض نتائج امتحانات الدبلومات الفنية 2019 التابع لوزارة التربية والتعليم على صفحة موقع بوابة التعليم الفني المبين رابطه في الاسفل.

كما انه لم يتم تحديد موعد رسمي مسبق لظهور نتيجة الدبلومات الفنية كما يحدد مثلا موعد نتيجة الثانوية العامة مما جعل غالبية الطلاب والطالبات واولياء امورهم بحالة انتظار وقلق، وعبر الكثرين منهم عن امتعاضهم لعدم اعلامهم عن سبب تاخر نتائج الدبلومات 2019 نظرًا لاقتراب عملية تنسيق القبول في الكليات والمعاهد، التي ستتأخر ايضًا كما حدث في العام الماضي.

موقع نتائج الدبلومات الثانوية الفنية 2019 برقم الجلوس

موقع نتيجة الدبلومات الثانوية الفنية 2019

وفي محاولة جديدة لمعرفة موعد اعتماد النتيجة ذكرت مصادر من إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم انه تم الانتهاء من كافة إجراءات التصحيح والتدقيق وانشاء قاعدة بيانات طلاب المدارس الفنية (دبلوم صناعي – دبلوم زراعي – دبلوم تجاري – دبلوم فندقي).

وحين سؤالنا عن تحديد يوم اعتماد نتائج الدبلومات الفنية 2019 قيل بانه سيكون بعد مساء اليوم الاثنين 1 يوليو 2019.

اي انه من المنتظر ان تعرض نتيجة الدبلومات المهنية الفنية 2019 لكل الشعب والمدارس الثانوية التجارية او الثانوية الصناعية وكذلك الزراعية وايضاَ الدبلومات الفندقية وغيرها، بوقت واحد اليوم أو غدًا على ابعد تقدير.

وسوف يتم اعلام الطلاب بكل اخبار نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية آخر العام الدراسي 2019 وايضًا اسماء وصور الاوائل، وموعد اعتمادها والتنسيق الخاص بها بمجرد صدورهم مباشرة وكل مدن ومحافظات مصر (محافظة القاهرة، 6 أكتوبر، الدقهلية، المنصورة، الفيوم، دمياط، الاسماعيلية، بورسعيد، السويس، حلوان، الاسكندرية، الجيزة، محافظة القليوبية، سوهاج، المنيا، اسيوط، بني سويف، قنا، الاقصر، اسوان، الوادي الجديد، محافظة مطروح، الشرقية، الزقازيق، الغربية، طنطا، بنها، شمال سيناء، العريش، جنوب سيناء، البحر الاحمر، الغردقة، محافظة المنوفية، محافظة البحيرة، محافظة كفر الشيخ).

تحديث صدور نتائج الدبلومات الفنية 2019 اليوم

سوف تصدر نتيجة الدبلومات الفنية على موقع البوابة الالكترونية او بوابة التعليم الفني الحكومية، ويمكن الوصول اليها برقم الجلوس وتظهر بالاسم عبر هذا اللينك حين تفعيله http://fany.moe.gov.eg

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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس من موقع بوابة التعليم الفني

01/07/2019 2545 تعليق نتيجة الدبلومات الفنية , , , , , , , , , , , , , , , ,
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  2. محمد نادي محمد عيسي 09/07/2017 12:03 -

    عايز اعرف النتيجه اهناسيا الصناعيه بنين قسم نجارة اثاث

  5. حبيبة جمال محمد فايد 28/06/2017 13:14 -

    انا عاوزة النتيجة

  8. فاطمه محمد سيد سيد 28/06/2017 12:13 -

    دبلوم تجارى نظام خمس سنوات 910530

  9. ميرنا محمد عبد الحليم سيد 28/06/2017 10:19 -

    الاسم ميرنا محمد عبد الحليم سيد
    فندقي
    شعبه خدمات
    رقم الجلوس 846825

  11. مصطفي شريف احمد محمد حسن 27/06/2017 16:38 -

    رقم الجلوس 804609

  12. وليدمحروس ابراهيم 25/06/2017 02:14 -

    رقم الجلوس هو 600442

  13. زينب أشرف هواري احمد 24/06/2017 19:36 -

    عايزة اعرف النتيجة
    813837

  15. نيره عصام ابراهيم 23/06/2017 08:22 -

    عاوزه اعرف النتيجة
    رقم الجلوس 827495
    الشعبه مطعم

  17. محمد 22/06/2017 17:22 -

    الاسم:: محمد عبد الغني

    رقم الجلوس:: 31099

  18. عمر عبدالغفار علي 22/06/2017 07:31 -

    عمر عبد الغفار علي
    رقم الجلوس 180753
    نظام السنوات الخمسة

  19. تقى محمد ابو النضر 22/06/2017 02:39 -

    لينة محمد عبد المنعم أبو النضر 76528

  20. ابوكوكو عصام 22/06/2017 01:49 -

    نتيجة الدبلوم الصناعي المكانيكي محافظة الدقهلية ظهرت ولا لسه

  21. ندى محمد كامل 21/06/2017 21:03 -

    ندى محمد كامل رقم جلوسى 490099

  23. خلود احمد 20/06/2017 22:14 -

    خلود احمد
    شعبه ملابس – صناعي 3 سنين

  27. محمود محمد أحمد عبد العال 18/06/2017 23:33 -

    نتيجة الدبلو م قسم سيارات محافطة اسكندريه
    620440

  28. حسام احمد صبري محمد 18/06/2017 19:42 -

    حسام احمدصبري محمد 127633

  29. اميره ناجي 18/06/2017 11:29 -

    الرجاء منكم عايزه اعرف نتيجه فقسم الالكترونيات ببورسعيد
    رقم جلوسي 504328

  31. نادين 18/06/2017 00:14 -

    نادين مجدي فرج حسن بكري
    تانوي فندقي
    رقم جلوسي 908673

  32. علاء محمود عبد الجواد ابو السعود 16/06/2017 23:19 -

    مبروك

  34. اسماء علي سيد أبراهيم 14/06/2017 00:48 -

    اسماء علي سيد أبراهيم
    دبلوم تجاره
    رقم الجلوس 382402
    شعبه تسويق
    عاوزه اعرف النتيجه

  35. تسنيم أحمد عبد التواب 13/06/2017 04:37 -

    عايزين نعرف نتيجة ثانوي صناعي رقم الجلوس :774046

  37. على ابوحمود 12/06/2017 00:18 -

    على حسين أحمد أبو حمود
    رقم جلوس 37921

  38. اشرف محمد 09/06/2017 12:32 -

    عايز اعرف النتيجه انا 3ثانوى فنى تعليم مزدوج صنايع رقم الجلوس
    145744

  39. اسماء احمد 08/06/2017 22:05 -

    عايز اعرف النتيجه رقم الجلوس 142617

  41. احمد 06/06/2017 17:42 -

    انا دبلوم صناعى سنه 3 وعاوز النتيجه وده رقم جلوسى 514392 انا من الشرقيه

  42. احمد فيصل يونس احمد 06/06/2017 01:04 -

    رجاء نتيجة ابني رقم جلوس 201

  43. جسن مجدي درويش محمد حضرة 05/06/2017 15:43 -

    رقم جلوسي 567608

  44. صلاح عبدالكريم 05/06/2017 13:53 -

    الاسم صلاح عبدالكريم عبدالقوي عبدالله
    رقم الجلوس 495927
    مرسي مطروح .

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