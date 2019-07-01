نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من موقع وزارة التربية والتعليم لجميع الطلبة

نتائج الدبلومات الفنية 2019 موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية موقع وزارة التربية والتعليم

مصريات – كتبت لقاء الشربيني: بعد أن طال انتظار الطلاب والطالبات حددت وزارة التربية والتعليم أخيرًا موعد اعلان نتائج امتحانات شهادة التعليم المهني، وذلك بعد ظهر اليوم الاثنين حسب مصدر مطلع في الوزارة، حيث سيقوم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم باعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 رسميًا واعلان اسماء الأوائل وقد يتم الاتصال بهم من قبل الوزير شخصيًا لتهنئتهم هاتفيًا، كما سيتم تكريمهم فيما بعد في حفل خاص على مستوى المحافظات.

هذا وكانت ادارة الامتحانات قد انتهت من تصحيح ورصد الدرجات الخاصة بطلاب الثانوية الفنية لكل الاختصاصات والشعب، مثل الثانوية الفندقية والخدمات السياحية، وكذلك الدبلوم الثانوي التجاري او الدبلوم الثانوي الصناعي وايضاً الدبلوم الثانوي الزراعي.

نتائج الدبلومات الثانوية الفنية موقع وزارة التربية والتعليم 2019-2020

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 موقع وزارة التربية والتعليم

هذا وسيتم توضيح نسب النجاح في نتائج الدبلومات الفنية 2019 على موقع وزارة التربية والتعليم واسماء الاوائل لجميع التخصصات وهي الثانوية التجارية والدبلومات الصناعية، دبلومات الفندقة والخدمات السياحية، الدبلومات الزراعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات، وذلك لجميع ادارات التعليم الفني المهني في مصر وتشمل كل من محافظة القاهرة، كفر الشيخ، الاسكندرية، الجيزة، 6 اكتوبر حلوان، السويس، بورسعيد، الاسماعيلية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، دمياط، الفيوم، المنوفية، اسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، بني سويف، الاقصر، اسوان، الوادي الجديد، جنوب سيناء، شمال سيناء والبحر الاحمر، مطروح، البحيرة.

وبعد اعلان نتائج الطلاب باسبوع سوف يمكن للطلبة التقدم بالتظلمات على درجات نتيجة الدبلوم الفني لاعادة تصحيح اوراق الاجابة بالمواد المختلفة.

وبالنسبة للراسبين فستقوم وزارة التربية والتعليم بتحديد موعد لاداء امتحانات الدور الثاني وعليهم التأكد من جدول المواد والتوجه الى نفس اللجان التي كانوا مسجلين بها والاحتفاظ برقم الجلوس.

تحديث صدور نتائج الدبلومات الثانوية الفنية 2019 برقم الجلوس

لمعرفة درجات وتقديرات نتيجة الدبلوم الفني 2019 بالاسم وبرقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم الخاص بعرض نتائج الثانوي الفني لكل الشعب والصفوف فور اعلانها اليوم: http://natega.fany.emis.gov.eg

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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من موقع وزارة التربية والتعليم لجميع الطلبة

01/07/2019 2562 تعليق نتيجة الدبلومات الفنية , , , , , , , , , , , , , , , , ,
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  1. شهد عبد التواب كمال اسماعيل 19/05/2019 20:42 -

    اريد نتيجته

  2. محمدعلي محمد جابر 09/07/2017 10:49 -

    محمد جمال محمد جابر
    رقم الجلوس : 638

  3. مطاوع 29/06/2017 10:06 -

    روضة رضا ربيع رقم الجلوس 810946
    الصناعية بنات المنيا بني مزار

  5. ايمان ضيف الله ابراهيم 28/06/2017 06:40 -

    ايمان ضيف الله ابراهيم رجم جلوس484338 شعبه اداره محافظه اسكندريه

  6. شهاب السيد محمد علي 27/06/2017 17:08 -

    شهاب السيد محمد علي
    رقم الجلوس 750698
    الشعبه قانون
    محافظة سوهاج ادارة طما التعليميه

  8. يوسف يسري ابراهيم محمد الزهيري 24/06/2017 10:16 -

    مدرسه السلام الصناعيه بنين
    محرم بك الاسكندريه

  9. يوسف يسري ابراهيم محمد الزهيري 24/06/2017 10:15 -

    رقم الجلوس 699276

  10. مادونا ممدوح خلف 21/06/2017 07:01 -

    رقم الجلوس ٧٩٦٤٠٠ بشاده مركز ملوي

  12. حسام احمد صبري محمد 15/06/2017 21:31 -

    حسام احمدصبري محمد- تجارة خدمات شعبة شؤن قانونية نظام3سنوات-محافظة الجيزة-رقم الجلوس127633

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