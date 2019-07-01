نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من موقع وزارة التربية والتعليم لجميع الطلبة

نتيجة الدبلومات الفنية موقع وزارة التربية والتعليم

مصريات – كتبت لقاء الشربيني: بعد أن طال انتظار الطلاب والطالبات حددت وزارة التربية والتعليم أخيرًا موعد اعلان نتائج امتحانات شهادة التعليم المهني، وذلك بعد ظهر اليوم الاثنين حسب مصدر مطلع في الوزارة، حيث سيقوم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم باعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 رسميًا واعلان اسماء الأوائل وقد يتم الاتصال بهم من قبل الوزير شخصيًا لتهنئتهم هاتفيًا، كما سيتم تكريمهم فيما بعد في حفل خاص على مستوى المحافظات.

هذا وكانت ادارة الامتحانات قد انتهت من تصحيح ورصد الدرجات الخاصة بطلاب الثانوية الفنية لكل الاختصاصات والشعب، مثل الثانوية الفندقية والخدمات السياحية، وكذلك الدبلوم الثانوي التجاري او الدبلوم الثانوي الصناعي وايضاً الدبلوم الثانوي الزراعي.

هذا وسيتم توضيح نسب النجاح في نتائج الدبلومات الفنية 2019 على موقع وزارة التربية والتعليم واسماء الاوائل لجميع التخصصات وهي الثانوية التجارية والدبلومات الصناعية، دبلومات الفندقة والخدمات السياحية، الدبلومات الزراعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات، وذلك لجميع ادارات التعليم الفني المهني في مصر وتشمل كل من محافظة القاهرة، كفر الشيخ، الاسكندرية، الجيزة، 6 اكتوبر حلوان، السويس، بورسعيد، الاسماعيلية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، دمياط، الفيوم، المنوفية، اسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، بني سويف، الاقصر، اسوان، الوادي الجديد، جنوب سيناء، شمال سيناء والبحر الاحمر، مطروح، البحيرة.

وبعد اعلان نتائج الطلاب باسبوع سوف يمكن للطلبة التقدم بالتظلمات على درجات نتيجة الدبلوم الفني لاعادة تصحيح اوراق الاجابة بالمواد المختلفة.

وبالنسبة للراسبين فستقوم وزارة التربية والتعليم بتحديد موعد لاداء امتحانات الدور الثاني وعليهم التأكد من جدول المواد والتوجه الى نفس اللجان التي كانوا مسجلين بها والاحتفاظ برقم الجلوس.

تحديث صدور نتائج الدبلومات الثانوية الفنية 2019 برقم الجلوس

لمعرفة درجات وتقديرات نتيجة الدبلوم الفني 2019 بالاسم وبرقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم الخاص بعرض نتائج الثانوي الفني لكل الشعب والصفوف فور اعلانها اليوم: http://natega.fany.emis.gov.eg

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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من موقع وزارة التربية والتعليم لجميع الطلبة