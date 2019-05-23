نتائج الصف السادس الابتدائي محافظة الاسماعيلية 2019

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة الاسماعيلية

مصريات – الإسماعيلية – كتبت عواطف السيد: اولت الادارات التعليمية في المحافظة، عناية كبيرة، وحرصاً على انجاز كافة الاعمال الخاصة باجراء الامتحانات، وتصحيح وتدقيق اوراق تلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية، لكل الصفوف والمدارس الحكومية والتجريبة واللغات والخاصة.

وانتهى ما يقرب من 18 الف طالب وطالبة في الشهادة الابتدائية بمحافظة الاسماعيلية، من امتحانات آخر العام الفصل الدراسي الثانى، وكانت الاسئلة بمستوى الطالب المتوسط هذا العام، كما لم تقدم اي شكاوي حول اي نوع من انواع الغش، او تسريب اوراق الامتحانات في المحافظة.

وشهدت اعمال الامتحانات هدوءاً في كافة اللجان والمدارس، ولم تحدث اي اعمال شغب او غش على التلاميذ خلال امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية في محافظة الاسماعيلية.

وتعمل ادارة الامتحانات حاليا على انهاء تصحيح نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2019 لاعتمادها في اليومين القادمين…

ومن المتوقع ان تكون نسبة النجاح في نتائج السادس الابتدائى 2019 بالاسماعيلية مرتفعة خاصة ان الطلاب اعلنوا ان جميع الامتحانات جاءت من المنهج.

ويستطيع اولياء الامور والطلاب مشاهدة ومعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 محافظة الاسماعيلية بالاسم وبرقم الجلوس من خلال بوابة الاسماعيلية التعليمية مديرية التربية والتعليم او موقع وزارة التربية والتعليم http://eduismallia.org

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الصف السادس الابتدائى موقع بوابة محافظة الاسماعيلية 2019

24/05/2019 221 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , ,
221 comments
  1. محمد إبراهيم 23/05/2019 23:29 -

    محمد إبراهيم مدرسة الوانى

  2. يحيي توحيد الاسلام 11/05/2019 18:23 -

    يحي توحيد الاسلام عبده
    المجمع التعليمي للغات
    رقم الجلوس 1104

  3. أيمن محمد ابراهيم 47395 26/01/2019 21:06 -

    الاسم أيمن محمد ابراهيم رقم الجلوس 47395

  4. mohamed 20/01/2019 01:32 -

    انا اريد نتيجة الصف السادس الابتدائي لمحافظة الاسماعيلية لمدرسة الجلاء الابتدائية لرقم الجلوس ٩٩٢

  5. ادهم محمد عبد الحميد 29/05/2017 12:54 -

    مدرسه المجمع التعليمي قسم اللغات الاسماعيليه
    رقم الجلوس 5804

  6. ادهم محمد عبد الحميد 29/05/2017 12:50 -

    ادهم محمد عبدالحميد عبد الكريم
    رقم الجلوس 5804

  7. سندس عبد السلام غريب 28/05/2017 14:39 -

    رقم الجلوس١٩٥٩٠

  8. مروة السيد محمد بلاسي 23/01/2016 12:40 -

    اريد معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى بمحافظة الاسماعيلية
    بمدرسة مصطفي كامل  رقم الجلوس 377

  9. ندىمحمد عز الدين  04/07/2015 08:44 -

    يا رب تكونو طالعين من الاوائل زاى يا رب

  10. ولاء جمال محمد جمال 31/05/2015 12:30 -

    ولاء جمال محمد جمال رقم الجلوس17373

  11. مصطفى محمد احمد عبدالعزيز عويضة 30/05/2015 17:59 -

    الرجاء معرفة درجاتى رقم الجلوس 14516  مصطفى محمد احمد مدرسة محمد عبدالعزيز عويضة

  12. ابراهيم حمد 30/05/2015 11:14 -

    ارقم الجلوس فى المستقبل بتبداء باكم

  13. ولاء جمال محمد جمال 29/05/2015 13:26 -

    اناعايزه نتيجة الامتحان رقم الجلوس 17373مدرسة سرابيوم سكه حديد

  14. محمد ابراهيم عبدالعزيز محمد 28/05/2015 21:24 -

    انا محمد ابراهيم من الاسماعيلية اريد معرفة الشهادة الابتدائية ورقم جلوسي 17170

  15. فاطمة عبدالله محمد 26/05/2015 20:00 -

    مبروك النجاح للناجحين ويارب بشر الصابرين بالخير والنجاح الدائم

  16. فاطمة عبدالله محمد 26/05/2015 19:58 -

    الف مبروك للناجحين ويارب يبشر الصابرين بالخير والنجاح

  17. رقية ناصر عطية 25/05/2015 14:33 -

    اريد معرفة درجتى رقية ناصر

  18. سلمى محمد التهامى عبدالله 25/05/2015 13:12 -

    من الاسماعيليه مركز فايد الصف السادس الابتدائى

  19. رضوى حسين عويس 25/05/2015 12:25 -

    اريد ان اعرف الشهادة الابتداءية مدرسة العبور كيلو 13شرق الابتداءية ورقم الجلوس 22489

  20. محمد عماد الدين محمد 25/05/2015 05:42 -

    عاز اعرف النتيجه بتعتى بالصف السادس الابتدائى رقم الجلوس 18509 مدرسةابو بكر الصديق

  21. نورا محمد عبد السلام 25/05/2015 00:50 -

    الاسم نورا محمد عبد السلام 
    مدرسة العبور الابتدائية 
    رقم الجلوس ٨٠٨٦

أضف تعليقاً