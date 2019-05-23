نتيجة الصف السادس الابتدائى موقع بوابة محافظة الاسماعيلية 2019

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة الاسماعيلية
مصريات – الإسماعيلية – كتبت عواطف السيد: اولت الادارات التعليمية في المحافظة، عناية كبيرة، وحرصاً على انجاز كافة الاعمال الخاصة باجراء الامتحانات، وتصحيح وتدقيق اوراق تلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية، لكل الصفوف والمدارس الحكومية والتجريبة واللغات والخاصة.
وانتهى ما يقرب من 18 الف طالب وطالبة في الشهادة الابتدائية بمحافظة الاسماعيلية، من امتحانات آخر العام الفصل الدراسي الثانى، وكانت الاسئلة بمستوى الطالب المتوسط هذا العام، كما لم تقدم اي شكاوي حول اي نوع من انواع الغش، او تسريب اوراق الامتحانات في المحافظة.
وشهدت اعمال الامتحانات هدوءاً في كافة اللجان والمدارس، ولم تحدث اي اعمال شغب او غش على التلاميذ خلال امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية في محافظة الاسماعيلية.
وتعمل ادارة الامتحانات حاليا على انهاء تصحيح نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2019 لاعتمادها في اليومين القادمين…
ومن المتوقع ان تكون نسبة النجاح في نتائج السادس الابتدائى 2019 بالاسماعيلية مرتفعة خاصة ان الطلاب اعلنوا ان جميع الامتحانات جاءت من المنهج.
ويستطيع اولياء الامور والطلاب مشاهدة ومعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 محافظة الاسماعيلية بالاسم وبرقم الجلوس من خلال بوابة الاسماعيلية التعليمية مديرية التربية والتعليم او موقع وزارة التربية والتعليم http://eduismallia.org
محمد إبراهيم مدرسة الوانى
يحي توحيد الاسلام عبده
المجمع التعليمي للغات
رقم الجلوس 1104
الاسم أيمن محمد ابراهيم رقم الجلوس 47395
انا اريد نتيجة الصف السادس الابتدائي لمحافظة الاسماعيلية لمدرسة الجلاء الابتدائية لرقم الجلوس ٩٩٢
مدرسه المجمع التعليمي قسم اللغات الاسماعيليه
رقم الجلوس 5804
ادهم محمد عبدالحميد عبد الكريم
رقم الجلوس 5804
رقم الجلوس١٩٥٩٠
اريد معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى بمحافظة الاسماعيلية
بمدرسة مصطفي كامل رقم الجلوس 377
يا رب تكونو طالعين من الاوائل زاى يا رب
ولاء جمال محمد جمال رقم الجلوس17373
الرجاء معرفة درجاتى رقم الجلوس 14516 مصطفى محمد احمد مدرسة محمد عبدالعزيز عويضة
ارقم الجلوس فى المستقبل بتبداء باكم
اناعايزه نتيجة الامتحان رقم الجلوس 17373مدرسة سرابيوم سكه حديد
انا محمد ابراهيم من الاسماعيلية اريد معرفة الشهادة الابتدائية ورقم جلوسي 17170
مبروك النجاح للناجحين ويارب بشر الصابرين بالخير والنجاح الدائم
الف مبروك للناجحين ويارب يبشر الصابرين بالخير والنجاح
اريد معرفة درجتى رقية ناصر
من الاسماعيليه مركز فايد الصف السادس الابتدائى
اريد ان اعرف الشهادة الابتداءية مدرسة العبور كيلو 13شرق الابتداءية ورقم الجلوس 22489
عاز اعرف النتيجه بتعتى بالصف السادس الابتدائى رقم الجلوس 18509 مدرسةابو بكر الصديق
الاسم نورا محمد عبد السلام
مدرسة العبور الابتدائية
رقم الجلوس ٨٠٨٦