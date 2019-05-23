نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة الاسماعيلية

مصريات – الإسماعيلية – كتبت عواطف السيد: اولت الادارات التعليمية في المحافظة، عناية كبيرة، وحرصاً على انجاز كافة الاعمال الخاصة باجراء الامتحانات، وتصحيح وتدقيق اوراق تلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية، لكل الصفوف والمدارس الحكومية والتجريبة واللغات والخاصة.

وانتهى ما يقرب من 18 الف طالب وطالبة في الشهادة الابتدائية بمحافظة الاسماعيلية، من امتحانات آخر العام الفصل الدراسي الثانى، وكانت الاسئلة بمستوى الطالب المتوسط هذا العام، كما لم تقدم اي شكاوي حول اي نوع من انواع الغش، او تسريب اوراق الامتحانات في المحافظة.

وشهدت اعمال الامتحانات هدوءاً في كافة اللجان والمدارس، ولم تحدث اي اعمال شغب او غش على التلاميذ خلال امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية في محافظة الاسماعيلية.

وتعمل ادارة الامتحانات حاليا على انهاء تصحيح نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2019 لاعتمادها في اليومين القادمين…

ومن المتوقع ان تكون نسبة النجاح في نتائج السادس الابتدائى 2019 بالاسماعيلية مرتفعة خاصة ان الطلاب اعلنوا ان جميع الامتحانات جاءت من المنهج.

ويستطيع اولياء الامور والطلاب مشاهدة ومعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 محافظة الاسماعيلية بالاسم وبرقم الجلوس من خلال بوابة الاسماعيلية التعليمية مديرية التربية والتعليم او موقع وزارة التربية والتعليم http://eduismallia.org

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نتيجة الصف السادس الابتدائى موقع بوابة محافظة الاسماعيلية 2019