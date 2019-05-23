نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الدقهلية

مصريات – الدقهلية – كتبت سارة احمد: مثلما هو متبع في الاعوام الماضية الاخيرة، يتوقع ان يقوم السيد المحافظ باعتماد نتائج امتحانات الصف السادس التعليم الاساسي أخر العام الدراسي 2019 اليوم او غداً، وسوف يتم اعلان اسماء الاوائل والمتفوقين في مديرية محافظة الدقهلية.

ويمكن للطلبة واولياء امورهم معرفة النتيجة من خلال المدارس بشكل مباشر، او موقع وزارة التربية والتعليم على الانترنت، اضافة الى موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية الذي ندرج رابطه ادناه.

وتظهر تقديرات نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 في الدقهلية برقم الجلوس وبالاسم، وذلك بالنسبة لمدارس العام واللغات في مواد العربي والاملاء والرياضيات ، التربية الدينية ، علوم ، لغة اجنيبة ، دراسات اجتماعية وكذلك يمكن التعرف على نتائج الشهادة الابتدائية الصف السادس الابتدائى للفصل الدراسي الاول و الترم الثاني للمتخلفين.

وسوف يتم توزيع طلبة الشهادة الابتدائية بناء على نتيجة التنسيق بين مدارس الاعدادية في شهر يونيو، وبعدها تعلن المواعيد المتاحة لراغبي نقل ابنائهم من مدرسة لاخرى، او التقديم بالمدارس الرياضية او المهنية.

تحديث ظهور نتيجة ابتدائية الدقهلية آخر العام الترم الثانى 2019

تصدر اليوم نتائج الابتدائية 2019 على موقع بوابة مديرية التربية والتعليم التعليمية الرسمي بالدقهلية ويمكن الاطلاع عليها ولكن الموقع لا يعمل حتى الان وسنقوم بوضع لينك الموقع الجديد فور ظهوره بوقت لاحق اليوم:

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نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الدقهلية 2019 مديرية التربية والتعليم