نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الدقهلية 2019 مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الدقهلية
مصريات – الدقهلية – كتبت سارة احمد: مثلما هو متبع في الاعوام الماضية الاخيرة، يتوقع ان يقوم السيد المحافظ باعتماد نتائج امتحانات الصف السادس التعليم الاساسي أخر العام الدراسي 2019 اليوم او غداً، وسوف يتم اعلان اسماء الاوائل والمتفوقين في مديرية محافظة الدقهلية.
ويمكن للطلبة واولياء امورهم معرفة النتيجة من خلال المدارس بشكل مباشر، او موقع وزارة التربية والتعليم على الانترنت، اضافة الى موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية الذي ندرج رابطه ادناه.
وتظهر تقديرات نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 في الدقهلية برقم الجلوس وبالاسم، وذلك بالنسبة لمدارس العام واللغات في مواد العربي والاملاء والرياضيات ، التربية الدينية ، علوم ، لغة اجنيبة ، دراسات اجتماعية وكذلك يمكن التعرف على نتائج الشهادة الابتدائية الصف السادس الابتدائى للفصل الدراسي الاول و الترم الثاني للمتخلفين.
وسوف يتم توزيع طلبة الشهادة الابتدائية بناء على نتيجة التنسيق بين مدارس الاعدادية في شهر يونيو، وبعدها تعلن المواعيد المتاحة لراغبي نقل ابنائهم من مدرسة لاخرى، او التقديم بالمدارس الرياضية او المهنية.
تحديث ظهور نتيجة ابتدائية الدقهلية آخر العام الترم الثانى 2019
تصدر اليوم نتائج الابتدائية 2019 على موقع بوابة مديرية التربية والتعليم التعليمية الرسمي بالدقهلية ويمكن الاطلاع عليها ولكن الموقع لا يعمل حتى الان وسنقوم بوضع لينك الموقع الجديد فور ظهوره بوقت لاحق اليوم:
ملك السيدعبدالعال رقم الجلوس396 مدرسة البستان الابتدائية بالسنبلاوين الصف الثالث
فايزه جمعه محمد ابراهيم
رقم الجلوس 4396
ضحى عادل محمد محمود جندي رقم الجلوس 5024 حى شرق دقهليه
نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية. الإسم محمود السيد محمود المرشدي. رقم الجلوس 1114.مركز بني عبيد (قرية ديرب الخضر)
انا ايمان انا عايزة اعلرف نتيجتى رقم جلوسي 3428
من محافظة الدقهلية
هنية رضا ابراهيم محمد العجمي 7708
محمد رمزي سليم عبدالله
رقم جلوس 80818
مدرسه العبور
شرق شبرا الخيمه
القيوبيه
الصف السادس الابتدائى مريم سامى محمدأحمد رقم جلوسى 4231محافظة الدقهلبه
نتيجة الابتدائية
انا عايز اعرف نتيجتى
عاوز اعرف النتيجة 347
عاوز اعرف النتيجه للصف السادس الابتدائى بمدرسة عادل عبد السميع موكز بنى عبيد دقهليه ورقم الجلوس 1932
اناعرفت النتيجه
انا عايز النتيجه و رقم الجلوس 80404
انا عاوز نتيجه الشهاده الاعداديه رقم جلوسى 36184
رقم جلوسي 61804 بالدقهلية
رقم جلوس77946 دقهلية أريد معرفة درجتي