نتائج الشهادة الابتدائية محافظة الدقهلية برقم الجلوس 2019

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الدقهلية

مصريات – الدقهلية – كتبت سارة احمد: مثلما هو متبع في الاعوام الماضية الاخيرة، يتوقع ان يقوم السيد المحافظ باعتماد نتائج امتحانات الصف السادس التعليم الاساسي أخر العام الدراسي 2019 اليوم او غداً، وسوف يتم اعلان اسماء الاوائل والمتفوقين في مديرية محافظة الدقهلية.

ويمكن للطلبة واولياء امورهم معرفة النتيجة من خلال المدارس بشكل مباشر، او موقع وزارة التربية والتعليم على الانترنت، اضافة الى موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية الذي ندرج رابطه ادناه.

وتظهر تقديرات نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 في الدقهلية برقم الجلوس وبالاسم، وذلك بالنسبة لمدارس العام واللغات في مواد العربي والاملاء والرياضيات ، التربية الدينية ، علوم ، لغة اجنيبة ، دراسات اجتماعية وكذلك يمكن التعرف على نتائج الشهادة الابتدائية الصف السادس الابتدائى للفصل الدراسي الاول و الترم الثاني للمتخلفين.

وسوف يتم توزيع طلبة الشهادة الابتدائية بناء على نتيجة التنسيق بين مدارس الاعدادية في شهر يونيو، وبعدها تعلن المواعيد المتاحة لراغبي نقل ابنائهم من مدرسة لاخرى، او التقديم بالمدارس الرياضية او المهنية.

تحديث ظهور نتيجة ابتدائية الدقهلية آخر العام الترم الثانى 2019

تصدر اليوم نتائج الابتدائية 2019 على موقع بوابة مديرية التربية والتعليم التعليمية الرسمي بالدقهلية ويمكن الاطلاع عليها ولكن الموقع لا يعمل حتى الان وسنقوم بوضع لينك الموقع الجديد فور ظهوره بوقت لاحق اليوم:

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نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الدقهلية 2019 مديرية التربية والتعليم

23/05/2019 917 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , ,
917 comments
  1. السيدعبدالعال 16/05/2019 18:44 -

    ملك السيدعبدالعال رقم الجلوس396 مدرسة البستان الابتدائية بالسنبلاوين الصف الثالث

  2. فايزه جمعه محمد ابراهيم 03/06/2017 16:03 -

    فايزه جمعه محمد ابراهيم
    رقم الجلوس 4396

  3. ضحى عادل محمد محمود جندى 24/05/2017 17:54 -

    ضحى عادل محمد محمود جندي رقم الجلوس 5024 حى شرق دقهليه

  4. السيد محمود المرشدي 24/05/2017 02:06 -

    نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية. الإسم محمود السيد محمود المرشدي. رقم الجلوس 1114.مركز بني عبيد (قرية ديرب الخضر)

  5. ايمان محمد مصطفى 23/05/2017 20:18 -

    انا ايمان انا عايزة اعلرف نتيجتى رقم جلوسي 3428
    من محافظة الدقهلية

  6. هنية رضا ابراهيم محمد العجمي 23/05/2017 10:49 -

    هنية رضا ابراهيم محمد العجمي 7708

  7. حياتي لله 22/05/2017 16:12 -

    محمد رمزي سليم عبدالله
    رقم جلوس 80818
    مدرسه العبور
    شرق شبرا الخيمه
    القيوبيه

  8. سامى هلالى 21/05/2017 22:30 -

    الصف السادس الابتدائى مريم سامى محمدأحمد رقم جلوسى 4231محافظة الدقهلبه

  9. احمدمحمداحمدالسيد 18/05/2017 18:18 -

    نتيجة الابتدائية

  10. عبدللة يوسف عبدة يوسف 01/02/2017 20:06 -

    انا عايز اعرف نتيجتى

  12. احمد فتحى صابر 08/06/2015 20:51 -

    عاوز اعرف النتيجه للصف السادس الابتدائى بمدرسة عادل عبد السميع موكز بنى عبيد دقهليه ورقم الجلوس 1932

  14. على 08/06/2015 10:33 -

    انا عايز النتيجه و رقم الجلوس 80404

  15. السيد عيد 05/06/2015 15:10 -

    انا عاوز نتيجه الشهاده الاعداديه رقم جلوسى 36184

  16. هبة احمد السيد 05/06/2015 13:27 -

    رقم جلوسي 61804 بالدقهلية

  17. عمر أحمد عبد الحميد طه 05/06/2015 01:57 -

    رقم جلوس77946 دقهلية أريد معرفة درجتي

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