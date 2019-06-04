نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بسوهاج

نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج

مصريات- سوهاج – كتبت اسراء جمال: يسعى القائمون على الادارة التعليمية بهذه المحافظة الصعيدية الى التطوير الدائم، والارتقاء بمستوى التعليم، للحفاظ على مكانتها في اعلى المستويات على صعيد الجمهورية.

نتائج الشهادة الاعدادية بسوهاج الترم الثاني 2019 مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة سوهاج

ويلاحظ بانه هناك خطوات ملموسة على هذا الصعيد وذلك بجهود مشكورة للمعلمات والمعلمين في الدرجة الاولى.

هذا وسيمكنكم الان التعرف على نتائج الصف الثالث الاعدادى بمحافظة سوهاج آخر العام الترم الثانى 2019 لجميع الادارات التعليمية التابعة بالمحافظة، وذلك بعد ان إعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج محافظ سوهاج بنسبة نجاح 84.62%، ويتم توفيرها في جميع المدارس بكل المناطق في مديرية التربية والتعليم التابعة لسوهاج.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات أخر هذا العام 70 ألف 566 طالب وطالبة، حصل 150 طالبًا وطالبة منهم على الدرجات النهائية.

وقال المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج الدكتور محمد التوني، ان المحافظ ناشد الجهات المعنية ببذل المزيد من الجهود للإرتقاء بالتعليم، وتشجيع الطالبات والطلاب على التفوق والنجاح.

كما شكر كافة العاملين بمنظومة التربية والتعليم على جهودهم فى تخريج أجيال متعلمة حسب المعايير المتطورة الحديثة.

ولمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية يجب ادخال رقم الجلوس بعد الضغط على الرابط المبين ادناه.

بحالة التعثر بالحصول على النتيجة يمكن كتابة تعليق في هذا الموضوع ووضع رقم الجلوس لمعرفة نتائج الاعدادية للصف الثالث.

تحديث نتائج اعدادية سوهاج 2019 الترم الثانى

الف مبروك لكل الطلاب، حيث يتم رفع نتائج الاعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم او موقع مديرية التربية والتعليم التابع لديوان المحافظة الالكتروني التعليمي، وسوف تستطيعون الاستعلام عن النتيجة بادخال رقم الجلوس بالمكان المخصص: http://sohag.moe.gov.eg/ar/EServices/Pages/ExamResultSearch.aspx

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رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج 2019 موقع مديرية التربية والتعليم

04/06/2019 928 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , ,
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  1. مريم عبد الكريم احمد عثمان 04/06/2019 19:09 -

    عايزة النتيجة بالاسم الصف الثاني الاعدادي انا من سوهاج

  2. Medhat 19/01/2019 23:12 -

    مصطفي صفوت محمود مدرسة نجع ابو خضير بمركز ساقلته رقم الجلوس 38165

  3. رحيم محمد ابو الحمد 12/06/2017 08:40 -

    الشهيد منتصر حسن رشوان الاعداديه القديمه رقم الجلوس56

  4. محمد محمود اسماعيل 11/06/2017 10:10 -

    ارجو معرفة نتيجة ابنى احمد محمد محمود اسماعيل بالشهادة الاعدادية بسوهاج ورقم جلوسه69937

  5. جرجس اسعد 10/06/2017 12:00 -

    اريد ان اعرف عدم ظهور الشهاده الاعداديه

  6. Fares 08/06/2017 19:13 -

    أرجو النتيجة وجزاكم الله كل خير رقم الجلوس 26625

  7. Fares 08/06/2017 19:07 -

    رجاء متى تظهر نتيجة الشهادة الاعداديه بمحافظة سوهاج وما سبب تاخيرها

  8. احمد حسن شعبان 08/06/2017 10:45 -

    احمد حسن رقم الجلوس 8828

  10. عمرالسيد 05/06/2017 07:49 -

    ارغب فى معرفة النتيجة بالشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج مركز طهطا بمدرسة مجمع شطورة للتعليم الاساسى رقم الجلوس8193

  11. ابانوب عادل حبيب 05/06/2017 07:46 -

    اريد نتيجة الشهاده الاعدادية – محافظة سوهاج – مركز المنشاه – قرية عزبة النمر – رقم الجلوس 47321 ولكم جزيل الشكر

  12. أ/الكومي 05/06/2017 07:45 -

    لكل مجتهد نصيب وألف مبروك للناجحين وخاصة مدرسة السادات بأخميم

  13. الامير منتصر ابوالحسن محمد 05/06/2017 07:44 -

    رقم الجلوس 25192 سوهاج مركز جرجا مدرسه الفتح الاعداديه بنين معرفه النتيجه الخاصه بى وشكرا

  14. مطلوب النتيجة 05/06/2017 07:44 -

    مطلوب نتيجة الشهادة الإعدادية
    رقم الجلوس 24687
    الإسم : بسمة محمد أحمد محمد
    محافظة سوهاج
    مدرسة الإعدادية المشتركة قرية الشيخ مكرم

  15. عبير حسن مرعي 05/06/2017 07:43 -

    رقم الجلوس 53727.سوهاج قرية بيت داود مدرسة بيت داود الابتدائية

  16. صباح رزق عبد اللاه السيد 05/06/2017 07:42 -

    رقم الجلوس 31410 سوهاج مركز اخميم السوامعة شرق مدرسة نجع هرماس

  17. تهاني خالد مرعي 05/06/2017 07:41 -

    عايزة اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي سوهاج مركز المنشاه رقم الجلوس 45070

  18. اسامة محمد عبد اللاه 05/06/2017 07:39 -

    انا عاوز اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج و رقم جلوسى 21175

  19. علي حسن مانو 03/06/2017 17:36 -

    النتيجه هتظهر امتا دي ظهرت ف جميع انحاء الجمهورية اشمعنا هنا

  20. زهراء شرف الدين سعد محمد 03/06/2017 12:35 -

    النتيجة هتظهر ميتة

  22. صفاء بدرى عبد النبى حسين 30/01/2017 09:14 -

    صفاء بدرى عبد النبى حسين
    رقم الجلوس25520

  23. محمود 28/01/2017 00:39 -

    أريد اعرف الشهادة الاعدادية الترم الاول الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 71861

  24. علي محمدفراج 13/06/2016 08:43 -

    رقم الجلوس 27006 سوهاج مدرسه عثمان بن عفان جزيره شندويل

  25. أيه سراج محمد سراج 11/06/2016 17:47 -

    النتيجة لو تكرمتم 
    الاسم : أيه سراج محمد سراج
    مدرسة الأعدادية بنات ب قرية مشطا مركز طما
    محافظة سوهاج
    ولكم جزيل الشكر

  26. شيماء خليفه محمد ابو العدب 11/06/2016 13:49 -

    اريد ان اعرف النتيجه لو سمحتم رقم الجلوس 55339 بسوهاج المنشاه نجع القنطره الاعداديه المشتركه

  27. شيماء خليفه 11/06/2016 13:34 -

    شيماء خليفه محمد سوهاج المنشاه مدرسة الاعداديه المشتركه نجع القطره رقم الجلوس55339

  28. روكا رودي 11/06/2016 03:20 -

    وليد صلاح هاشم الاعداديه القديمه بنين رقم الجلوس ٣٤٥٣٦ اخميم

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