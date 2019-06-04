نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج

مصريات- سوهاج – كتبت اسراء جمال: يسعى القائمون على الادارة التعليمية بهذه المحافظة الصعيدية الى التطوير الدائم، والارتقاء بمستوى التعليم، للحفاظ على مكانتها في اعلى المستويات على صعيد الجمهورية.

ويلاحظ بانه هناك خطوات ملموسة على هذا الصعيد وذلك بجهود مشكورة للمعلمات والمعلمين في الدرجة الاولى.

هذا وسيمكنكم الان التعرف على نتائج الصف الثالث الاعدادى بمحافظة سوهاج آخر العام الترم الثانى 2019 لجميع الادارات التعليمية التابعة بالمحافظة، وذلك بعد ان إعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج محافظ سوهاج بنسبة نجاح 84.62%، ويتم توفيرها في جميع المدارس بكل المناطق في مديرية التربية والتعليم التابعة لسوهاج.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات أخر هذا العام 70 ألف 566 طالب وطالبة، حصل 150 طالبًا وطالبة منهم على الدرجات النهائية.

وقال المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج الدكتور محمد التوني، ان المحافظ ناشد الجهات المعنية ببذل المزيد من الجهود للإرتقاء بالتعليم، وتشجيع الطالبات والطلاب على التفوق والنجاح.

كما شكر كافة العاملين بمنظومة التربية والتعليم على جهودهم فى تخريج أجيال متعلمة حسب المعايير المتطورة الحديثة.

ولمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية يجب ادخال رقم الجلوس بعد الضغط على الرابط المبين ادناه.

بحالة التعثر بالحصول على النتيجة يمكن كتابة تعليق في هذا الموضوع ووضع رقم الجلوس لمعرفة نتائج الاعدادية للصف الثالث.

تحديث نتائج اعدادية سوهاج 2019 الترم الثانى

الف مبروك لكل الطلاب، حيث يتم رفع نتائج الاعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم او موقع مديرية التربية والتعليم التابع لديوان المحافظة الالكتروني التعليمي، وسوف تستطيعون الاستعلام عن النتيجة بادخال رقم الجلوس بالمكان المخصص: http://sohag.moe.gov.eg/ar/EServices/Pages/ExamResultSearch.aspx

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رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج 2019 موقع مديرية التربية والتعليم