رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج 2019 موقع مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج
مصريات- سوهاج – كتبت اسراء جمال: يسعى القائمون على الادارة التعليمية بهذه المحافظة الصعيدية الى التطوير الدائم، والارتقاء بمستوى التعليم، للحفاظ على مكانتها في اعلى المستويات على صعيد الجمهورية.
ويلاحظ بانه هناك خطوات ملموسة على هذا الصعيد وذلك بجهود مشكورة للمعلمات والمعلمين في الدرجة الاولى.
هذا وسيمكنكم الان التعرف على نتائج الصف الثالث الاعدادى بمحافظة سوهاج آخر العام الترم الثانى 2019 لجميع الادارات التعليمية التابعة بالمحافظة، وذلك بعد ان إعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج محافظ سوهاج بنسبة نجاح 84.62%، ويتم توفيرها في جميع المدارس بكل المناطق في مديرية التربية والتعليم التابعة لسوهاج.
وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات أخر هذا العام 70 ألف 566 طالب وطالبة، حصل 150 طالبًا وطالبة منهم على الدرجات النهائية.
وقال المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج الدكتور محمد التوني، ان المحافظ ناشد الجهات المعنية ببذل المزيد من الجهود للإرتقاء بالتعليم، وتشجيع الطالبات والطلاب على التفوق والنجاح.
كما شكر كافة العاملين بمنظومة التربية والتعليم على جهودهم فى تخريج أجيال متعلمة حسب المعايير المتطورة الحديثة.
ولمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية يجب ادخال رقم الجلوس بعد الضغط على الرابط المبين ادناه.
بحالة التعثر بالحصول على النتيجة يمكن كتابة تعليق في هذا الموضوع ووضع رقم الجلوس لمعرفة نتائج الاعدادية للصف الثالث.
تحديث نتائج اعدادية سوهاج 2019 الترم الثانى
الف مبروك لكل الطلاب، حيث يتم رفع نتائج الاعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم او موقع مديرية التربية والتعليم التابع لديوان المحافظة الالكتروني التعليمي، وسوف تستطيعون الاستعلام عن النتيجة بادخال رقم الجلوس بالمكان المخصص: http://sohag.moe.gov.eg/ar/EServices/Pages/ExamResultSearch.aspx
عايزة النتيجة بالاسم الصف الثاني الاعدادي انا من سوهاج
مصطفي صفوت محمود مدرسة نجع ابو خضير بمركز ساقلته رقم الجلوس 38165
الشهيد منتصر حسن رشوان الاعداديه القديمه رقم الجلوس56
ارجو معرفة نتيجة ابنى احمد محمد محمود اسماعيل بالشهادة الاعدادية بسوهاج ورقم جلوسه69937
اريد ان اعرف عدم ظهور الشهاده الاعداديه
أرجو النتيجة وجزاكم الله كل خير رقم الجلوس 26625
رجاء متى تظهر نتيجة الشهادة الاعداديه بمحافظة سوهاج وما سبب تاخيرها
احمد حسن رقم الجلوس 8828
ممكن نتيجه الرقم45067
ارغب فى معرفة النتيجة بالشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج مركز طهطا بمدرسة مجمع شطورة للتعليم الاساسى رقم الجلوس8193
اريد نتيجة الشهاده الاعدادية – محافظة سوهاج – مركز المنشاه – قرية عزبة النمر – رقم الجلوس 47321 ولكم جزيل الشكر
لكل مجتهد نصيب وألف مبروك للناجحين وخاصة مدرسة السادات بأخميم
رقم الجلوس 25192 سوهاج مركز جرجا مدرسه الفتح الاعداديه بنين معرفه النتيجه الخاصه بى وشكرا
مطلوب نتيجة الشهادة الإعدادية
رقم الجلوس 24687
الإسم : بسمة محمد أحمد محمد
محافظة سوهاج
مدرسة الإعدادية المشتركة قرية الشيخ مكرم
رقم الجلوس 53727.سوهاج قرية بيت داود مدرسة بيت داود الابتدائية
رقم الجلوس 31410 سوهاج مركز اخميم السوامعة شرق مدرسة نجع هرماس
عايزة اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي سوهاج مركز المنشاه رقم الجلوس 45070
انا عاوز اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج و رقم جلوسى 21175
النتيجه هتظهر امتا دي ظهرت ف جميع انحاء الجمهورية اشمعنا هنا
النتيجة هتظهر ميتة
57277 سوهاج
صفاء بدرى عبد النبى حسين
رقم الجلوس25520
أريد اعرف الشهادة الاعدادية الترم الاول الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 71861
رقم الجلوس 27006 سوهاج مدرسه عثمان بن عفان جزيره شندويل
النتيجة لو تكرمتم
الاسم : أيه سراج محمد سراج
مدرسة الأعدادية بنات ب قرية مشطا مركز طما
محافظة سوهاج
ولكم جزيل الشكر
اريد ان اعرف النتيجه لو سمحتم رقم الجلوس 55339 بسوهاج المنشاه نجع القنطره الاعداديه المشتركه
شيماء خليفه محمد سوهاج المنشاه مدرسة الاعداديه المشتركه نجع القطره رقم الجلوس55339
وليد صلاح هاشم الاعداديه القديمه بنين رقم الجلوس ٣٤٥٣٦ اخميم