نتيجة الصف الاول الاعدادى

مصريات – كتبت رشا احمد: نظراً للظروف التي تخللت جداول امتحانات الطلاب في الفصل الدراسي الثانى الترم الثانى لجميع المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية وجميع الصفوف تقريباً بما فيها مرحلة الشهادة الاعدادية ( الصف الاول الاعدادى والصف الثاني الاعدادى والثالث الاعدادى ) مما ادى الى تفاوت مواعيد بداية ونهاية امتحانات الترم الثانى من محافظة الى اخرى، وتاخر عمليات التصحيح، وبالتالي فان نتائج الامتحانات ستتأخر ايضاً لمدة اسبوع عن المعتاد في كل سنة، عدا عن انه سيختلف موعد ظهورها من ادارة تعليمية الى اخرى في كل محافظة من المحافظات المصرية التي نوردها ادناه.

وينطبق هذا الامر على نتيجة الصف الاول الاعدادي، حيث اصدرت ادارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم توجيهاتها، بضرورة الاسراع في تصحيح ورصد الاوراق الامتحانية، وسرعة اعلان نتيجة الصف الاول الاعدادي لجميع المدارس الحكومية العامة والمهنية الصناعية الفنية، و الرياضية الخاصة بكل محافظات مصر والتي تجرى اختبارات سنة اولى اعدادي بالفصل الدراسي الترم الاول والترم الثاني لعام 2017 وهي:

محافظة الجيزة ، محافظة دمياط ، الفيوم ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، محافظة الاسماعيلية، محافظة القاهرة , محافظة الدقهلية ، محافظة الاسكندرية ، الشرقية ، الغربية ، اسوان ، اسيوط ، سوهاج ، محافظة المنوفية ، محافظة البحيرة ، محافظة كفر الشيخ ، محافظة القليوبية ، محافظة شمال ومحافظة جنوب سيناء ، محافظة السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد.

وسوف يتم اصدار نتيجة الصف الاول الاعدادي بالترافق الزمني ونفس مواعيد ظهور نتيجة الصف الثاني الاعدادى بعد اعتمادها من وكلاء ورؤساء الادارات التعليمية المعنية.

وليس معروفاُ حتى الان ان كانت النتيجة ستتاح على الانترنت ام ستقتصر على المدارس فقط، ولكن سيمكن مشاهدة و معرفة نتائج الصف الاول الاعدادي 2017 برقم الجلوس او بالاسم على الرابط التالي، كوننا سنقوم بتوفير نتيجة اولى اعدادى لكل محافظة على حدى.

حاليا يمكنكم متابعة اخبار نتيجة سنة اولى اعدادي بالضغط على هذا اللينك: http://moe.gov.eg/natiga_prep.aspx

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نتيجة الصف الاول الاعدادى 2017 بالاسم برقم الجلوس الترم الثانى