نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى 2019 محافظة الجيزة الآن

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الجيزة
مصريات – الجيزة – كتبت نجاة طارق سويلم: تعتبر الجيزة من اكثر المحافظات المصرية بعدد وكثافة الطلاب والتلاميذ الدراسين في المدارس بكافة انحاء مناطق المحافظة والتابعين لادارة تعليمية واحدة، وهي مديرية التربية والتعليم بالجيزة وذلك في جميع المراحل الدراسية الحكومية والخاصة، سواء المرحلة الابتدائية أو الاعدادية أو الثانوية، وكذلك المدارس والمعاهد الصناعية الفنية والمهنية.
اما فيما يخص طلاب الصف الثالث الاعدادى لهذا العام، فإن خلو امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة من شكاوي او صعوبات، يدل على ان نسبة النجاح في امتحانات آخر العام الترم الثانى للصف الثالث بالجيزة سوف تكون كبيرة نسبيا مقارنة مع نتيجة الصف الثالث الاعدادى في العام السابق.
وسوف تظهر نتائج الشهادة الاعدادية بالجيزة اليوم والخاصة بجميع المدارس سواء تجريبي حكومي او خاص وايضا يتم اعلان نتيجة اعدادية الجيزة بمحصلة ومجموع درجات الفصلين الدراسيين للعام الدراسي الحالي بعد وضعها على الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة للادارات التعليمية في المنيل، امبابة، الدقي، العجوزة، بولاق الدكرور، الحوامدية، الوراق،العياط، اطفيح، منشأة القناطر، الهرم، البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة.
تحديث اعلان نتائج الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة
يعتمد اليوم محافظ الجيزة نتيجة الصف الثالث الاعدادى، وبلغت نسبة النجاح 80.79 %، وتبين انه تقدم الى اختبارات الترم الثاني 153120 طالباً وطالبة، ونجح 108011.
والملاحظ هذا العام هو كثرة عدد الحاصلين على الدرجات النهائية حيث بلغ عددهم 191 تلميذاً.
واحتلت ادارة جنوب الجيزة التعليمية المركز الاول، تليها الهرم، ثم الدقي، ثم الشيخ زايد، ثم الوراق، تليها العياط، والعجوزة والوراق و6 اكتوبر ومنشأة القناطر واطفيح، الحوامدية، وابو النمرس، والعمرانية، والصف، والبدرشين، واسيم، وشمال الجيزة، وبولاق الدكرور، وكرداسة، واخيرا الواحات باقل نسبة نجاح.
هذا وتم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة وبالتوفيق لكل الطلبة ,واجمل التهاني للناجحين .. وسيمكن مشاهدتها برقم الجلوس على هذا الرابط http://gizaedu.gov.eg
الله الموفق
95290 روان محمد ابراهيم
عاوز اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادة مدينة 6 أكتوبر رقم جلوسى234929مدرسة أحمد زويل
الاسم:اميره هلال ضاحي محمد محمد
رقم الجلوس:٢٥٠٢١٦
مدرسه:ابناء الاندلس
انا اسمي محمد علي عبد الكريم احمد زقدان اريد النتيجة محافظة الجيزة مدرسة النهضة الاعدادية بنين رقم جلوسي 131331
يوسف ابراهيم سيد ابراهيم ورقم الجلوس 144466 محافظة الجيزة مدرسة ابو الهول وعايز اعرف النتيجة
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم علشان انتو وزاره فاشله لما كل سنه يحدث نفس العطل ومفيش اي تجديد ومابيهمكمش تعب اعصاب الاولاد او اوالياء الامور
احمد سعيد حسين رقم الجلوس هو 91486 ادارة كرداسة
رقم الجلوس هو 79224 ادرة العياط جيزة
نتيجه الصف الثالث الاعدادي رقم جلوس 30801 ترم اول جيزه اداره بولاق الدكرور
الاسم كمال محمد كمال محمد
رقم الجلوس٩٠٦٦٥
محافظه الجيزه الترم الاول
اريد نتيجة الشهادة الاعدادية ورقم جلوسى 5834
شهادة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني محافظة الجيزة معاهد برطس
مدرسه المعتمديه بنين
من الجيزه الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس .. 74697
مدرسه جوهر الخاصه
رقم الجلوس218 مدرسه بهبيت الاعداديه
مدرسة النيل الاعدادى بنات رقم الجلوس 17391
انا من محافظة الاسماعيلية رقم الجلوس 10587ادارة التل الكبير نتجية الشهادة الاعدادية الترم الثانى
الاسم طارق عبد الناصر محمد رقم الجلوس306 المدرسة الصفا للتعليم الاساسي ادارة اوسيم التعليمية
علية بشير شامخ حسن
إدارة العياط التعليمية – محافظة الجيزة
رقم الجلوس 88205
نتيجة الشهادة الإعدادية 2015 ترم ثاني
اريد النتيجة رقم الجلوس 7012
اريد النتيجة رقم الجلوس 7012 محافظة الجيزة
نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة
محافظة الجيزة رقم الجلوس 2949 باسم رباب سيد أحمد
وده رقم الجلوس
111439
عاوزه اعرف النتيجه الصف التالث الاعدادي
محافظه الجيزه
وشكرا
عاوزه اعرف النتيجه با اسرع وقت
محافظه الجيزه
مدرسه فجر الاسلام 106343
ريد معرفه الشهاده الاعداديه رقم الجلوس هو 133228
مدرسة فجر الاسلام محافظه الجيزه 106343
انامحمد سمير محمد ابراهيم المداح. محافظة الجيزة. ادارة ٦اكتوبر. مدرسة احمد زويل
نتيجة الشهاده الاعداديه
محافظةالجيزه
مدرسة الايمان
رقم الجلوس 41138
اريد معرفه الشهاده الاعداديه رقم الجلوس هو 21331
المدرسه المنار الاعدادى بنين فى امبابه
اسمى اشرف سيد محمد مدرسه العقاد ببولاق الدكرور
الصف الثالت الاعدادى مدرسه العقاد