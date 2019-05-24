نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى 2019 محافظة الجيزة الآن

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الجيزة

مصريات – الجيزة – كتبت نجاة طارق سويلم: تعتبر الجيزة من اكثر المحافظات المصرية بعدد وكثافة الطلاب والتلاميذ الدراسين في المدارس بكافة انحاء مناطق المحافظة والتابعين لادارة تعليمية واحدة، وهي مديرية التربية والتعليم بالجيزة وذلك في جميع المراحل الدراسية الحكومية والخاصة، سواء المرحلة الابتدائية أو الاعدادية أو الثانوية، وكذلك المدارس والمعاهد الصناعية الفنية والمهنية.



اما فيما يخص طلاب الصف الثالث الاعدادى لهذا العام، فإن خلو امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة من شكاوي او صعوبات، يدل على ان نسبة النجاح في امتحانات آخر العام الترم الثانى للصف الثالث بالجيزة سوف تكون كبيرة نسبيا مقارنة مع نتيجة الصف الثالث الاعدادى في العام السابق.



وسوف تظهر نتائج الشهادة الاعدادية بالجيزة اليوم والخاصة بجميع المدارس سواء تجريبي حكومي او خاص وايضا يتم اعلان نتيجة اعدادية الجيزة بمحصلة ومجموع درجات الفصلين الدراسيين للعام الدراسي الحالي بعد وضعها على الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة للادارات التعليمية في المنيل، امبابة، الدقي، العجوزة، بولاق الدكرور، الحوامدية، الوراق،العياط، اطفيح، منشأة القناطر، الهرم، البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة.

تحديث اعلان نتائج الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة



يعتمد اليوم محافظ الجيزة نتيجة الصف الثالث الاعدادى، وبلغت نسبة النجاح 80.79 %، وتبين انه تقدم الى اختبارات الترم الثاني 153120 طالباً وطالبة، ونجح 108011.

والملاحظ هذا العام هو كثرة عدد الحاصلين على الدرجات النهائية حيث بلغ عددهم 191 تلميذاً.

واحتلت ادارة جنوب الجيزة التعليمية المركز الاول، تليها الهرم، ثم الدقي، ثم الشيخ زايد، ثم الوراق، تليها العياط، والعجوزة والوراق و6 اكتوبر ومنشأة القناطر واطفيح، الحوامدية، وابو النمرس، والعمرانية، والصف، والبدرشين، واسيم، وشمال الجيزة، وبولاق الدكرور، وكرداسة، واخيرا الواحات باقل نسبة نجاح.

هذا وتم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة وبالتوفيق لكل الطلبة ,واجمل التهاني للناجحين .. وسيمكن مشاهدتها برقم الجلوس على هذا الرابط http://gizaedu.gov.eg



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نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى 2019 محافظة الجيزة الآن