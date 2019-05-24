نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى 2019 محافظة الجيزة الآن

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالجيزة

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الجيزة

نتائج الصف الثالث الاعدادى محافظة الجيزة 2019

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة

مصريات – الجيزة – كتبت نجاة طارق سويلم: تعتبر الجيزة من اكثر المحافظات المصرية بعدد وكثافة الطلاب والتلاميذ الدراسين في المدارس بكافة انحاء مناطق المحافظة والتابعين لادارة تعليمية واحدة، وهي مديرية التربية والتعليم بالجيزة وذلك في جميع المراحل الدراسية الحكومية والخاصة، سواء المرحلة الابتدائية أو الاعدادية أو الثانوية، وكذلك المدارس والمعاهد الصناعية الفنية والمهنية.

اما فيما يخص طلاب الصف الثالث الاعدادى لهذا العام، فإن خلو امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة من شكاوي او صعوبات، يدل على ان نسبة النجاح في امتحانات آخر العام الترم الثانى للصف الثالث بالجيزة سوف تكون كبيرة نسبيا مقارنة مع نتيجة الصف الثالث الاعدادى في العام السابق.

وسوف تظهر نتائج الشهادة الاعدادية بالجيزة اليوم والخاصة بجميع المدارس سواء تجريبي حكومي او خاص وايضا يتم اعلان نتيجة اعدادية الجيزة بمحصلة ومجموع درجات الفصلين الدراسيين للعام الدراسي الحالي بعد وضعها على الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة للادارات التعليمية في المنيل، امبابة، الدقي، العجوزة، بولاق الدكرور، الحوامدية، الوراق،العياط، اطفيح، منشأة القناطر، الهرم، البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة.

تحديث اعلان نتائج الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

يعتمد اليوم محافظ الجيزة نتيجة الصف الثالث الاعدادى، وبلغت نسبة النجاح 80.79 %، وتبين انه تقدم الى اختبارات الترم الثاني 153120 طالباً وطالبة، ونجح 108011.

والملاحظ هذا العام هو كثرة عدد الحاصلين على الدرجات النهائية حيث بلغ عددهم 191 تلميذاً.

واحتلت ادارة جنوب الجيزة التعليمية المركز الاول، تليها الهرم، ثم الدقي، ثم الشيخ زايد، ثم الوراق، تليها العياط، والعجوزة والوراق و6 اكتوبر ومنشأة القناطر واطفيح، الحوامدية، وابو النمرس، والعمرانية، والصف، والبدرشين، واسيم، وشمال الجيزة، وبولاق الدكرور، وكرداسة، واخيرا الواحات باقل نسبة نجاح.

هذا وتم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة وبالتوفيق لكل الطلبة ,واجمل التهاني للناجحين .. وسيمكن مشاهدتها برقم الجلوس على هذا الرابط http://gizaedu.gov.eg

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نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى 2019 محافظة الجيزة الآن

24/05/2019 1287 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , ,
1287 comments
  3. عبد الرحمن امين 23/01/2019 04:22 -

    عاوز اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادة مدينة 6 أكتوبر رقم جلوسى234929مدرسة أحمد زويل

  4. اميره هلال ضاحي محمد محمد 23/01/2019 04:21 -

    الاسم:اميره هلال ضاحي محمد محمد
    رقم الجلوس:٢٥٠٢١٦
    مدرسه:ابناء الاندلس

  5. محمد علي عبد الكريم احمد زقدان 23/01/2019 04:20 -

    انا اسمي محمد علي عبد الكريم احمد زقدان اريد النتيجة محافظة الجيزة مدرسة النهضة الاعدادية بنين رقم جلوسي 131331

  6. يوسف ابراهيم 23/01/2019 04:20 -

    يوسف ابراهيم سيد ابراهيم ورقم الجلوس 144466 محافظة الجيزة مدرسة ابو الهول وعايز اعرف النتيجة

  7. سلمى محمد 28/05/2018 16:04 -

    حسبي الله ونعم الوكيل فيكم علشان انتو وزاره فاشله لما كل سنه يحدث نفس العطل ومفيش اي تجديد ومابيهمكمش تعب اعصاب الاولاد او اوالياء الامور

  8. ahmed mido 29/05/2017 15:21 -

    احمد سعيد حسين رقم الجلوس هو 91486 ادارة كرداسة

  9. سعاد شعبان عبدالله 01/02/2017 15:18 -

    رقم الجلوس هو 79224 ادرة العياط جيزة

  10. Aziza 30/01/2017 00:18 -

    نتيجه الصف الثالث الاعدادي رقم جلوس 30801 ترم اول جيزه اداره بولاق الدكرور

  11. كمال محمد كمال محمد 29/01/2017 12:00 -

    الاسم كمال محمد كمال محمد
    رقم الجلوس٩٠٦٦٥

    محافظه الجيزه الترم الاول

  12. دنيا طارق خليل ابرهيم احمد 30/05/2016 19:22 -

    اريد نتيجة الشهادة الاعدادية ورقم جلوسى 5834

  13. احمد 20/08/2015 15:29 -

    شهادة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني محافظة الجيزة معاهد برطس

  14. محمد رمضان محمد صالح 08/08/2015 05:01 -

    مدرسه المعتمديه بنين

  15. اسمى محمد محسن رمضان 08/06/2015 23:02 -

    من الجيزه الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس .. 74697

  16. حسن ابراهيم حسن درويش 08/06/2015 02:50 -

    مدرسه جوهر الخاصه

  17. كريم محمد 05/06/2015 04:03 -

    رقم الجلوس218 مدرسه بهبيت الاعداديه

  18. سهام يسرى حماد 30/05/2015 23:04 -

    مدرسة النيل الاعدادى بنات  رقم الجلوس 17391

  19. اسماء خالد محمد عبدالرازق 29/05/2015 02:36 -

    انا من محافظة الاسماعيلية رقم الجلوس 10587ادارة التل الكبير نتجية الشهادة الاعدادية الترم الثانى

  20. طارق عبد الناصر محمد صديق احمد 28/05/2015 14:59 -

    الاسم طارق عبد الناصر محمد                                 رقم الجلوس306                                                 المدرسة الصفا للتعليم الاساسي                                             ادارة اوسيم التعليمية         

  21. علية بشير شامخ حسن 28/05/2015 03:55 -

    علية بشير شامخ حسن 
    إدارة العياط التعليمية – محافظة الجيزة 
    رقم الجلوس 88205
    نتيجة الشهادة الإعدادية 2015 ترم ثاني

  22. ضحى عبد الحميد على تمام 27/05/2015 21:36 -

    اريد النتيجة رقم الجلوس 7012

  23. ضحى عبد الحميد على تمام 27/05/2015 21:35 -

    اريد النتيجة رقم الجلوس 7012 محافظة الجيزة

  24. أميرة صلاح يونس ديب 27/05/2015 20:27 -

    نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة

  25. هدى جبروتى هدى 27/05/2015 19:03 -

    محافظة الجيزة رقم الجلوس 2949 باسم رباب سيد أحمد

  27. نادره 27/05/2015 14:16 -

    عاوزه اعرف النتيجه الصف التالث الاعدادي
    محافظه الجيزه 
    وشكرا 

  28. نادره 27/05/2015 14:15 -

    عاوزه اعرف النتيجه با اسرع وقت
    محافظه الجيزه

  29. مصطفى محمود امين رسلان 27/05/2015 13:50 -

    مدرسه فجر الاسلام  106343

  30. محمد عاطف 27/05/2015 13:42 -

    ريد معرفه الشهاده الاعداديه رقم الجلوس هو                  133228 

  31. مصطفى محمود امين رسلان 27/05/2015 13:39 -

    مدرسة فجر الاسلام  محافظه الجيزه   106343

  32. محمد 27/05/2015 13:05 -

    انامحمد سمير محمد ابراهيم المداح.       محافظة الجيزة.  ادارة ٦اكتوبر.                                مدرسة احمد زويل

  33. ايه اسعد مبروك محمد 27/05/2015 12:12 -

    نتيجة الشهاده الاعداديه
    محافظةالجيزه
    مدرسة الايمان
    رقم الجلوس 41138

  34. كريم صلاح عبدالحميد 27/05/2015 06:05 -

    اريد معرفه الشهاده الاعداديه رقم الجلوس هو    21331

  35. خالد احمد على بريره 27/05/2015 01:14 -

    المدرسه المنار الاعدادى بنين فى امبابه

  36. أشرف سيد محمد السيد 26/05/2015 23:04 -

    اسمى اشرف سيد محمد مدرسه العقاد ببولاق الدكرور

  37. أشرف سيد محمد السيد 26/05/2015 23:02 -

    الصف الثالت الاعدادى مدرسه العقاد

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