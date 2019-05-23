نتيجة الصف السادس الابتدائي بكفر الشيخ

نتيجة الصف السادس الابتدائى كفر الشيخ

مصريات – كفر الشيخ – كتبت منار سعد: يعتمد محافظ كفر الشيخ نتيجة الشهادة الابتدائية آخر العام الدراسي 2019 الترم الثاني، حيث تأخرت نتيجة الابتدائية بكفر الشيخ بالظهور حتى الان، كما لم تصدر نتائج الشهادة الاعدادية، وسيقوم المحافظ بالتصديق عليها، وسيجرى نشرها، وكنا قد اوردنا موقع نتيجة الصف الثالث الاعدادى سابقاً في خبر اخر.

نتيجة الصف السادس الابتدائى 2019 بوابة محافظة كفر الشيخ التعليمية

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة كفر الشيخ

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الصف السادس الابتدائى 2019 كفر الشيخ 86.5% حيث تقدم لأداء الامتحان 49 ألفا و302 تلميذ وتلميذة حضر منهم 45 ألفا و577 تلميذا وتلميذة ونجح منهم 39 ألفا و.399

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بأن ادارة دسوق جاءت في المراكز الأولى.

هذا وسيجري رفع نتيجة الصف السادس الابتدائى على موقع بوابة مديرية التربية والتعليم الالكترونية، لتكون متاحة لجميع الطلاب واولياء امورهم للاطلاع على نتائج ابتدائية كفر الشيخ الترم الثاني.

لمشاهدة نتيجة السادس الابتدائى 2019 من موقع وزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الترم الدراسي الثاني برقم الجلوس او بالاسم: http://kfsedu.gov.eg

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الصف السادس الابتدائى موقع بوابة محافظة كفر الشيخ 2019

24/05/2019 774 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , ,
774 comments
  1. عمار عبدالباسط فتحي 20/05/2019 15:32 -

    عمار عبدالباسط فتحي مصطفي غازي جميل 359

  2. عبدالله صالح مبروك محمد صالح 20/01/2019 01:14 -

    عايز اعرف درجاتي لو ممكن حد يدلني

  3. كريم عبد العزيز 27/05/2017 23:14 -

    أريد نتيجه الصف السادس الابتدائى بسنت محمد إسماعيل 2244

  4. دينا رضا عبدالمولى عرفات 22/05/2017 20:11 -

    اريد معرفة النتيجة مركز بيلا 42703

  5. نانسى 22/05/2017 19:05 -

    اريد نتيجتى اسم نانسى رضا حسين 42768

  6. إبراهيم ابراهيم عبده ابراهيم عثمان 21/05/2017 16:38 -

    معرفه النتيجة مدرسة السيد حجازي الابتدائية بيلا كفر الشيخ
    رقم الجلوس 42399

  7. يوسف رضا 21/05/2017 13:28 -

    رقم الجلوس25510 كفر الشيخ مركز قلين

  8. احمد مسعد عبد الفتاح احمد خليل 20/05/2017 22:20 -

    احمدمسعدعبدالفتاح احمدخليل رقم الجلوس8٠١٦

  9. احمد مسعد عبد الفتاح احمد خليل 19/05/2017 09:45 -

    عايز النتيجه

  10. احمدسمير 16/05/2017 10:01 -

    40338 دة رقم الجلوس واريد معرفة النتيجة

  11. ميار خليل 10/05/2017 03:34 -

    اريد نتيجة الصف الرابع الابتدائى لو سمحتم محافظة القاهرة

  12. مصطفي 11/02/2017 18:04 -

    رقم الجلوس ٣١٤٨٣الصف السادس الابتدائي بمدرس هالامنزلاوي بمركز مطوبس

  13. محمد ماهر سلطان مدرسة محمد فريد 31/05/2016 17:00 -

    اريد معرفة نتيجة الامتحان النهائي 
    رقم الجلوس 14633

  14. ريهام عبدالفتاح محمدبلتاجى القط 29/07/2015 12:57 -

    عايز اعرف النتيجة

  15. منةاللة محمد سامى 11/06/2015 00:58 -

    انا من الحميدية محافظة كفر الشيخ اريد ان اعرف النتيجة رقم الجلوس 94466

  16. منةاللة محمد سامى 11/06/2015 00:56 -

    انا اريد اعرف النتيجة معهد الحميدية الابتدائى 94466

  17. منةاللة محمد سامى 11/06/2015 00:53 -

    انا اريد ان اعرف درجاتى معهد الحميدية الابتدائى

  18. احمد مسعد على ابراهيم 09/06/2015 01:04 -

    مدرسةالمرابعين الابتدائيه رقم الجلوس 0088928 الصف السادس

  19. احمد مسعد على ابراهيم 08/06/2015 22:58 -

    عايزه اعرف النتيجه بتاعته هو فى الصف السادس الابتدائى مدرسة المرابعين محافظة كفرالشيخ

  21. ساجده سعد مصطفى الجعار 27/05/2015 11:35 -

    كفر الشيخ
    مدرسة الجزيره الخضراء

  22. احمد ابو الفتوح 26/05/2015 21:51 -

    اريد نتيجة الشهادة الابتدائية اداره دسوق كفر الشيخ رقم ١٥١١٧

  23. سمر ابراهيم المنسى محمد 26/05/2015 19:34 -

    اريد ان اعرف  نتيجة الصف السادس  مدرسة الكشاكوة كفر الشيخ رقم الجلوس60841

  24. احمد ابراهيم مصباح عبدالله 26/05/2015 17:48 -

    رقم أالجلوس 40672     كفرالشيخ ببيﻻ شعبأنه 

أضف تعليقاً