نتيجة الصف السادس الابتدائى موقع بوابة محافظة كفر الشيخ 2019

نتيجة الصف السادس الابتدائى كفر الشيخ
مصريات – كفر الشيخ – كتبت منار سعد: يعتمد محافظ كفر الشيخ نتيجة الشهادة الابتدائية آخر العام الدراسي 2019 الترم الثاني، حيث تأخرت نتيجة الابتدائية بكفر الشيخ بالظهور حتى الان، كما لم تصدر نتائج الشهادة الاعدادية، وسيقوم المحافظ بالتصديق عليها، وسيجرى نشرها، وكنا قد اوردنا موقع نتيجة الصف الثالث الاعدادى سابقاً في خبر اخر.
وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الصف السادس الابتدائى 2019 كفر الشيخ 86.5% حيث تقدم لأداء الامتحان 49 ألفا و302 تلميذ وتلميذة حضر منهم 45 ألفا و577 تلميذا وتلميذة ونجح منهم 39 ألفا و.399
وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بأن ادارة دسوق جاءت في المراكز الأولى.
هذا وسيجري رفع نتيجة الصف السادس الابتدائى على موقع بوابة مديرية التربية والتعليم الالكترونية، لتكون متاحة لجميع الطلاب واولياء امورهم للاطلاع على نتائج ابتدائية كفر الشيخ الترم الثاني.
لمشاهدة نتيجة السادس الابتدائى 2019 من موقع وزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الترم الدراسي الثاني برقم الجلوس او بالاسم: http://kfsedu.gov.eg
عمار عبدالباسط فتحي مصطفي غازي جميل 359
عايز اعرف درجاتي لو ممكن حد يدلني
أريد نتيجه الصف السادس الابتدائى بسنت محمد إسماعيل 2244
اريد معرفة النتيجة مركز بيلا 42703
اريد نتيجتى اسم نانسى رضا حسين 42768
معرفه النتيجة مدرسة السيد حجازي الابتدائية بيلا كفر الشيخ
رقم الجلوس 42399
رقم الجلوس25510 كفر الشيخ مركز قلين
احمدمسعدعبدالفتاح احمدخليل رقم الجلوس8٠١٦
عايز النتيجه
40338 دة رقم الجلوس واريد معرفة النتيجة
اريد نتيجة الصف الرابع الابتدائى لو سمحتم محافظة القاهرة
رقم الجلوس ٣١٤٨٣الصف السادس الابتدائي بمدرس هالامنزلاوي بمركز مطوبس
اريد معرفة نتيجة الامتحان النهائي
رقم الجلوس 14633
عايز اعرف النتيجة
انا من الحميدية محافظة كفر الشيخ اريد ان اعرف النتيجة رقم الجلوس 94466
انا اريد اعرف النتيجة معهد الحميدية الابتدائى 94466
انا اريد ان اعرف درجاتى معهد الحميدية الابتدائى
مدرسةالمرابعين الابتدائيه رقم الجلوس 0088928 الصف السادس
عايزه اعرف النتيجه بتاعته هو فى الصف السادس الابتدائى مدرسة المرابعين محافظة كفرالشيخ
5274 مدرسه نصره
كفر الشيخ
مدرسة الجزيره الخضراء
اريد نتيجة الشهادة الابتدائية اداره دسوق كفر الشيخ رقم ١٥١١٧
اريد ان اعرف نتيجة الصف السادس مدرسة الكشاكوة كفر الشيخ رقم الجلوس60841
رقم أالجلوس 40672 كفرالشيخ ببيﻻ شعبأنه