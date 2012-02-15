نتيجة جامعة بنها

مصريات – بنها – كتبت نجلاء جابر: بعد تحول الموقع الرسمي لجامعة بنها الى بوابة الكترونية شاملة والذي تعلن عيره نتيجة الامتحانات الخاصة بطلبة كليات جامعة بنها للعام الدراسي 2016 – 2017، سهلت عملية الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالعملية الدراسية من جداول محاضرات وجداول الامتحانات واخر الاخبار بما في ذلك نتيجة جامعة بنها 2017 حيث سيتمكن طلبة جميع الشعب والاقسام من الفرقة الاولى او الثانية الثالثة و الرابعة من معرفة نتائج كليات العلوم الحقوق وكلية التربية التجارة العلوم الهندسة الصيدلة الطب الهندسة من الانترنت وذلك بمجرد انتهاء تصحيح اوراق الامتحانات>

ويمكن معرفة النتيجة على القسم الخاص بالنتائج مباشرة بالضغط على هذا الرابط >>>>



اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

موقع نتيجة كليات جامعة بنها 2017 نتائج كل الفرق والشعب