نتيجة جامعة بنها

نتائج طلاب جامعة بنها 2017

نتيجة امتحانات الطلاب في جامعة بنها 2017

مصريات – بنها – كتبت نجلاء جابر: بعد تحول الموقع الرسمي لجامعة بنها الى بوابة الكترونية شاملة والذي تعلن عيره نتيجة الامتحانات الخاصة بطلبة كليات جامعة بنها للعام الدراسي 2016 – 2017، سهلت عملية الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالعملية الدراسية من جداول محاضرات وجداول الامتحانات واخر الاخبار بما في ذلك نتيجة جامعة بنها 2017 حيث سيتمكن طلبة جميع الشعب والاقسام من الفرقة الاولى او الثانية الثالثة و الرابعة من معرفة نتائج كليات العلوم الحقوق وكلية التربية التجارة العلوم الهندسة الصيدلة الطب الهندسة من الانترنت وذلك بمجرد انتهاء تصحيح اوراق الامتحانات>

ويمكن معرفة النتيجة على القسم الخاص بالنتائج مباشرة  بالضغط على هذا الرابط >>>>

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موقع نتيجة كليات جامعة بنها 2017 نتائج كل الفرق والشعب

15/02/2012 421 تعليق نتائج الجامعات المصرية , , , , , , , , , , , , ,
421 comments
  2. علاء الدين احمد 03/11/2017 00:38 -

    نتيجةحقوق بنها تعليم مفتوح

  3. احمد 23/08/2017 17:20 -

    نتيجة رقم جلوس 1397 علوم فرقة اولى رياضة

  4. احمد 23/08/2017 15:36 -

    عاوز نتيجة كلية علوم مستوى اول رياضيات
    احمد ابراهيم احمد ابراهيم ابوشحاتة

  6. عبدالقادر سعد عبيد 05/08/2017 11:33 -

    عايز اعرف نتيجة حقوق الفرقه الرابعه تعليم مفتوح بنها ياريت حد يفيدني ورقم الجلوس ١٣٢٧٩

  7. حبيبه الرحمن 20/07/2017 06:46 -

    عاوزه اعره نتيجه حقوق فرقه رابعه جامعه بنها 2017 ورقم جلوسى 1737 لوسمحتوا

  8. حازم طلعت سيد أحمد 07/07/2017 01:55 -

    نتيجة كلية الحقوق جامعة بنها التعليم المفتوح ورقم جلوسى 16574

  9. Shady mohamed 02/07/2017 22:08 -

    بإجماعه حد يفهمني نتيجه تربيه أساسي لفه عربيه ظهره وله لسه

  10. فاطمة سعيد عواد 10/06/2017 04:04 -

    نتيجة الترم الثاني ٢٠١٧ سنة الاولى
    علم نفس رقم الجلوس 4112

  11. محمد رضا سعيد عبد الحميد 23/04/2017 12:00 -

    عوز اعراف نتيجه الترم الاول سنه اولا انتساب جامعه حقوق بنها

  12. موفق محمود محمود حسن داؤد 15/03/2017 23:21 -

    جميل جدآ بس عاوز اعرف نتيجة الترم الاول 2017 قانون عام رقم جلوس 3223

  13. صلاح 09/03/2017 03:53 -

    برجاء النتيجة فرقة تانية شعبة الآثار صلاح محمود

  14. اسماء ابراهيم مأمون ابراهيم 09/02/2017 21:25 -

    نتيجة اولى حقوق جامعة بنها 2016

  15. ايمن جبريل 01/02/2017 19:14 -

    انا فى الترم الرابع بنوك وبورصات رقم جلوسى 8099 عاوز اعرف النتيجة

  16. سمية محمد السيد محمد 29/08/2016 15:35 -

    سمية محمد السيد محمد ثانية تجارة انتساب 2016 برجاء النتيجة

  19. هيثم محمد المهدى 16/08/2016 03:18 -

    عاوز اعرف نتيجة الترم الثانى دبلوم القانون الخاص جامعة بنها 2016 رقم الجلوس3199

  20. سالي السيدمحمدلطفي مصطفي 14/08/2016 12:33 -

    رقم جلوس 278488 كلية اداب بنها

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