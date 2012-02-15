موقع نتيجة كليات جامعة بنها 2017 نتائج كل الفرق والشعب

نتيجة جامعة بنها
مصريات – بنها – كتبت نجلاء جابر: بعد تحول الموقع الرسمي لجامعة بنها الى بوابة الكترونية شاملة والذي تعلن عيره نتيجة الامتحانات الخاصة بطلبة كليات جامعة بنها للعام الدراسي 2016 – 2017، سهلت عملية الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالعملية الدراسية من جداول محاضرات وجداول الامتحانات واخر الاخبار بما في ذلك نتيجة جامعة بنها 2017 حيث سيتمكن طلبة جميع الشعب والاقسام من الفرقة الاولى او الثانية الثالثة و الرابعة من معرفة نتائج كليات العلوم الحقوق وكلية التربية التجارة العلوم الهندسة الصيدلة الطب الهندسة من الانترنت وذلك بمجرد انتهاء تصحيح اوراق الامتحانات>
ويمكن معرفة النتيجة على القسم الخاص بالنتائج مباشرة بالضغط على هذا الرابط >>>>
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موقع هائل
نتيجةحقوق بنها تعليم مفتوح
نتيجة رقم جلوس 1397 علوم فرقة اولى رياضة
عاوز نتيجة كلية علوم مستوى اول رياضيات
احمد ابراهيم احمد ابراهيم ابوشحاتة
شكرا
عايز اعرف نتيجة حقوق الفرقه الرابعه تعليم مفتوح بنها ياريت حد يفيدني ورقم الجلوس ١٣٢٧٩
عاوزه اعره نتيجه حقوق فرقه رابعه جامعه بنها 2017 ورقم جلوسى 1737 لوسمحتوا
نتيجة كلية الحقوق جامعة بنها التعليم المفتوح ورقم جلوسى 16574
بإجماعه حد يفهمني نتيجه تربيه أساسي لفه عربيه ظهره وله لسه
نتيجة الترم الثاني ٢٠١٧ سنة الاولى
علم نفس رقم الجلوس 4112
عوز اعراف نتيجه الترم الاول سنه اولا انتساب جامعه حقوق بنها
جميل جدآ بس عاوز اعرف نتيجة الترم الاول 2017 قانون عام رقم جلوس 3223
برجاء النتيجة فرقة تانية شعبة الآثار صلاح محمود
نتيجة اولى حقوق جامعة بنها 2016
انا فى الترم الرابع بنوك وبورصات رقم جلوسى 8099 عاوز اعرف النتيجة
سمية محمد السيد محمد ثانية تجارة انتساب 2016 برجاء النتيجة
ناصر طريح
شيماء
عاوز اعرف نتيجة الترم الثانى دبلوم القانون الخاص جامعة بنها 2016 رقم الجلوس3199
رقم جلوس 278488 كلية اداب بنها
نتيجة2016حقوق