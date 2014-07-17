نتيجة كلية التجارة جامعة حلوان

نتائج الطلاب في كلية التجارة جامعة حلوان 2017

نتيجة كلية التجارة جامعة حلوان 2017

ايمن شريف

اخيرا وبعد طول انتظار تم اعتماد نتائج امتحانات كلية التجارة جامعة حلوان وقد قام عميد كلية التجارة بالتوقيع على الموافقة على اعلان وعرض نتائج كلية التجارة للعام الدراسي الحالي جامعة حلوان بعد رصد الدرجات وتصحيح الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الاول وكذلك الثاني.

ولمعرفة نتيجة كلية التجارة بجامعة حلوان اضغط على الرابط المختصر هذا ويؤدي الى صفحة النتائج بالموقع الرسمي للجامعة

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نتيجة كلية التجارة جامعة حلوان 2017 نتائج الترم الاول/الثاني

17/07/2014 109 تعليق نتائج جامعة حلوان , , , , , , , , , , ,
109 comments
  1. اشرف جمال توفيق 14/11/2017 10:00 -

    ممكن اعرف نتيجة ابنتى منة اللة اشرف جمال الدين اولى كلية تجارة انتساب

  2. نيفين محمد رضا 29/07/2017 13:28 -

    ممكن اعرف نتيجة ابنىاولى تجارة انتساب امتى

  3. moan selme 23/07/2017 21:02 -

    ممكن اعرف نتجة الترم الثانى كلية تجارة اولى انتساب امتى

  4. محمد مجدي محمد 02/08/2016 22:02 -

    ممكن نتيجة جامعة حلون كلية تجارة الصف 2

  5. Yoya 20/07/2016 19:26 -

    نتيجه كليه تجاره جامعه حلوان أولى انتساب هتظهر امتى من فضلكم

  9. حاتم خبيرى 01/04/2013 19:45 -

    ربنا يوفقك جميعا ان شاء الله

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