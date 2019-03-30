نتيجة مباراة الاهلي والزمالك

مصريات – اخبار مباريات الدوري المصري تكتبها ليلى ابو الفتوح: لا احد يستطيع انكار اهمية نتيجة ماتش القمة بين الاهلي والزمالك لكل من الفريقين، حيث تعد نتائج مباراة الاهلي والزمالك اليوم مهمة، نظرًا للصراع التاريخي بين الفريقين لان نتيجة مباراة الاهلي والزمالك في حالة الفوز بها سترفع من معنويات اللاعبين وتكمل انطلاقة الانتصارات.

والاتزان النفسي وتواجد الخبرات في الفريقين بجانب قيادة الجهازين الفنيي لها عامل كبير في نتيجة مباراة الاهلي والزمالك الاخيرة الآن.

ولعل مدرب الاهلي يدرك بحكم طبيعته قد قرر الفوز المؤكد في مباراة الاهلي والزمالك وسوف يطلب من لاعبيه الهدوء وعدم الانفعال، وحتما لجأ في التدريبات قبل لقاء القمة الى عملية الابعاد النفسي من خلال اضفاء جو المرح في التمرينات لتخفيف اي ضغوط على اللاعبين.

فيما يدخل الزمالك بقيادة المدير الفني السويسري جروس لقاء اليوم، وكل امله الحفاظ بالتربع على القمة، وان امكن زيادة الفارق بينه وبين الاهلي، كما يستمر على نهجه في الشحن النفسي واضفاء الحماس على لاعبيه، وأيضا بحكم طبيعته الانفعالية سوف يركز على فرصة هؤلاء اللاعبين، وكذلك فرصة الجهاز الفني في اعادة ذاكرة الانتصارات لنادي الزمالك على الاهلي بعد غياب طويل.

ويتصدر الزمالك حتى الآن ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، وذلك من اصل 22 مباراة، حيث حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 5 مباريات، ولم يخسر غير مباراة وحيدة امام النجوم.

بينما يملك الأهلي 51 نقطة اي انه على بُعد نقطتين فقط من الصدارة، وجمعها من 16 انتصارا و3 تعادلات وكذلك 3 هزائم.

تحديث نتيجة واهداف مباراة الاهلي والزمالك حتى الان:

ما زالت النتيجة حتى الآن وبعد مضي 37 دقيقة من الشوط الاول هي التعادل السلبي صفر-صفر.

تحديث نتيجة الشوط الاول:

انتهى الشوط الاول بدون احراز اي اهداف في المباراة.

تحديث نتيجة الشوط الثاني:

انتهى الشوط الثاني والمباراة بالتعادل. وبهذا حافظ الزمالك على صدارته برصيد 54 نقطة، فيما زاد رصيد الاهلي ايضاً واصبح 52 نقطة.

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مشاهدة نتيجة مباراة الاهلي والزمالك الاخيرة اليوم اهداف القمة الآن