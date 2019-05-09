نظام غذائي صحي في رمضان يحميكي من صداع الصيام ويحافظ على رشاقتك

نظام غذائي في رمضان

مصريات – كتبت هناء عبد الوارث: تحب كل فتاة ان تحافظ دائماً على رشاقتها، لهذا تبحث عن افضل نظام غذائي لشهر رمضان المبارك، بحيث يكون لها طقوس خاصة تحافظ عليها.

ولمساعدة الفتيات والنساء عمومًا على الاحتفاظ برشاقتهن وعدم الاصابة بالتخمة، والحفاظ على عاداتها الغذائية، ولكن بدون حرمان، تقدم الدكتورة مني راداميس وصفات طبيعية لانقاص الوزن في رمضان بدلًا من زيادته، وهو مهم خاصة للرشاقة فتقول:

1- الاستعداد بتقليل المشروبات المنبهة

بداية يجب أن نستعد لهذا النظام الرمضاني، وذلك بالتقليل من تناول المشروبات المنبهة المحتوية على مادة الكافيين.. كالشاي والقهوة بالإضافة الى المشروبات التي تحتوي على مادة الكولا، مع مراعاة التقليل من معدلات التدخين.

وتؤكد راداميس أن هذا الاستعداد الجاد سوف يعطينا الحماية من نوبات الصداع الحاد التي تصيب الصائم نتيجة امتناعه دفعة واحدة عن هذه المشروبات مع بداية أيام الصوم.

2- تقسيم وجبات الافطار

وتنصح الدكتورة بنظام غذائي يعتمد على تقسيم الوجبات في رمضان حيث ترى ان الأفضل للمعدة بعد ساعات الصوم الطويلة أن تبدأ في استقبال طعام خفيف.. وسهل الهضم.. ويمد الجسم بحاجته من الطاقة والسوائل التي حرم منها طوال فترة الصوم..

لذلك فطبق الشوربة بالخضراوات هو الطبق المثالي كبداية للإفطار.

– الإفطار الأول:

فيجب أن نبدأ بكوب من اللبن الحليب الخالي الدسم أو كوب من عصير الفواكه الطازج مع 3 ثمرات من الفواكه المجففة وأفضلها البلح.. يلي ذلك طبق من الشوربة بالشعرية والخضراوات والليمون.

– الإفطار الثاني:

بعد حوالي ساعة نبدأ في تناول الوجبة الرئيسية والتي يجب أن يكون قوامها في الأساس مكونة من:

طبق كبير سلطة خضراء متعددة الألوان« شريحة من اللحم أو الدواجن أو السمك “مسلوق أو مشوي”« 3 معالق من النشويات مثل الأرز أو المكرونة المسلوقة.. ونختم الوجبة بطبق من الخضار المشكل السوتيه بالليمون.. أو المطهي.

3- الاعتماد على الفاكهة الطازجة بأنواعها

كذلك تنصح الدكتورة مني راداميس راغبي الرشاقة بالاعتماد على الفاكهة الطازجة بأنواعها المختلفة خلال اي نظام غذائي في رمضان.

ومن حسن الحظ أن رمضان يجيئ هذا العام في موسم تتوفر كل أنواع الفواكه الجميلة ذات الطعم الجميل الغنية بالفيتامينات المتعددة والأملاح المعدنية الكثيرة التي تفيد صحتنا وتمنح بشرتنا النضارة والحيوية.. وأيضاً تحمينا من بضعة كيلوجرامات يمكن أن تضاف الى أوزاننا.

وتؤكد دكتورة مني أن كوب من حبات الفراولة الطازجة يحتوي على 45 سعراً في حين أن كوب من قمر الدين بدون سكر يحتوي على 210 سعراً.

وأخيراً تنصح: تعالوا نجرب في رمضان هذا العام نظام غذائي يعتمد على طبق من الفروت سلاط أو الفواكه المشكلة بدلاً من قطعة الكنافة. تعالوا نجرب كوب من عصير الكانتالوب أو الجوافة بدلاً من كوب قمر الدين.

4- نظام غذائي في رمضان لمدة اسبوع

– الإفطار اليومي:

2 ثمرة تمر “بلح” « نصف كوب لبن منزوع الدسم “بدون سكر” أو 2 قراصيا« نصف كوب لبن منتزع الدسم.

صلاة المغرب ثم تناول الآتي:

كوب شوربة طماطم أو خضار مسلوق « 2 بيضة مسلوقة أو ربع فرخة أو شريحة لحم « سلاطة خضراء “أي كميات”.

– بين الإفطار والسحور:

2 ثمرة فاكهة

– السحور اليومي:

كوب زبادي« قطعة جبن قريش« شريحة توست أو 1 بيضة مسلوقة« 2 معلقة فول« سلطة« ربع رغيف بلدي.

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