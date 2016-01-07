نكت مضحكة جدا فرفش قلبك واوعى عضلات وشك من خطر الانزلاق

نكت مضحكة جدا

مصريات – رجعنا مرة تانية، يعني مش لازم نقول ليه هي نكات مضحكة جدا وايه اهميتها في حياتنا بس ضيف لمعلوماتك الجديدة ان كل نكتة منها على حدى ممكن تزيد من افراز مادة الاندروفينس عندك وبالتالي لو حاسس باي الم اقراها وانت مش هاتحس بحاجة.

تاني حاجة ممكن النكت دي تكون عارفها تنمي فيك روح المشاركة وعليه هاتلاقي عندك اصحاب كتير ويقولوا عليك ابن نكتة.

اما بالنسبة لمرضى التهاب الشعب الهوائية فبينصحوا انهم ياخدوا نكتة مضحكة جديدة جدا كل ساعتين لانها بترفع نسبة الاكسجين بالدم.

واللي بيشخروا لازم يشوفولهم كام نكتة من نكت مضحكة جدا جدا قبل النوم لان ده بيمنع ارتخاء عضلات الحنجرة وطبعا هتقلل الشخير ، شوفهم وارفع روحك المعنوية.

لو عندك نكتة وحاسس انها مضحكة جدا جدا اكتبها بالتعليقات وشارك معانا

يلا نتكل ونشوف:

في راجل بالليل سمع صرخة بالعمارة,نزل للاستفسار,قالولو الجيران ان المياه مسممة,لما طلع على البيت سألته زوجته ماذا حصل,قالها اشربي ماء ونامي ما في شي

مره واحد جزار قاعد مع مراته قعدة انس بيقولها ايه ياوليه محطتيش احمر ليه قالته مفيش احمر احطلك دهن

حكم كوره أعد على قهوه … طلب واحد صفر

غبي داخل سينما لقى مكتوب ممنوع الدخول لأقل من 18 راح جاب 17 واحد

رئيس دوله صغيره راح زياره للصين .. رئيس الصين بيقله احنا عددنا 900 مليون نسمه انتو عددكم كام رد رئيس الدوله احنا 30 ألف راح رئيس الصين قاله يا راجل طب مجبتهمش معاك ليه

واحد بيقول لمراته عاوز النهاردة حاجة رومانسية قالتله يعني ايه رومانسية .. قاللها مش عارف بس احتياطي انقعي الرز

واحد سنى بيحكم ماتش كوره ……..لاعب شاط الكره جنب العرضه الشيخ حسبها جون ….. سألوه ليه ؟….. قال (انما الاعمال بالنيات ) هو كان نيته تيجى جون

واحد كسلان اتحكم عليه بالإعدام بدفنه في حفره فقالوا له نفسك في أيه قبل الموت قال نفسي أشرب قالوا له قوم أشرب قال لسه حقوم اردم اردم

مرة واحد واقف قدام التلاجة بيفتح الباب بتاعها براحة ويقفله تانى جه صاحبه و قاله ليه كدة قاله اموت واعرف مين بيطفى النور من جوة

واحد غبى راح لواحد بياع تيليفزيونات بيسأله عندك تليفزيونات ملونة البياع قال له ايوه راح قايله ادينى واحد أخضر

واحد عنده بيتين ..واحد ساكن فيه والثاني احتياط …تعرفو ليه !!؟ علشان اذا حد قال له يخرب بيتك ……… يروح يسكن في البيت الثاني

واحد كافر سأل واحد هندي إنتوا بتعملوا إيه لما يموت عندكوا واحد عندكم واحد قاله نحرقه بعدين ساله الهندي وانتو قاله ندفنه وربك يحرقه

شوية اغبيا راحوا يلعبوا بلياردو، واحد منهم وقف فوق الطرابيزة وقال لهم انا الجوووون

اتنين راكبين القطر المكيف … الأول بيقول : أنا بردان من التكييف …. التانى قال له : و انا عبدالله من المنصورة…..!

مرة واحد زملكاوى اشترى كيكه طلعله فيها متعب وابو تريكه

اتنين متجوزين جديد فلقيت الزوجه الزوج بيبص في العقد جامد ومركز فقالتله انت بتبص في العقد كده ليه قال لها اول مره اشوف عقد من غير تاريخ انتهاااء

واحد رجع من السفر لقى الشقه مليانه صراصير …. غير قفل الباب

واحد سباك راح للدكتور (يكشف):الدكتور قال له الحوض مكسور ال له مش المهم الحنفيه شغاله

مره واحد لعيب كوره روح البيت متاخر مراته طلعت له الكارت الاحمر

وفيما يلي كمان عشرة حبات نكت مضحكة جدا ع البيعة

فى مره واحده رفيعه اوى عاوزه تتجوز ام امها لفت على وسطها جرانيل جرانيل ام واحد شفها عجبته اتجوزوا وفى ليلة الدخلة خلعها الفستان لقى جرانيل يشيل جرنال يلائى جرنال ام اتصل بحماته والها بنتك على الصفحة الكام

مره واحد غبى لقي المصباح السحري العفريت ساله شبيك لبيك عايز ايه قالو عايز كوبري يوصل بين فرنسا و السعوديه قاله العفريت لا ده طلب صعب اوي قاله خلاص عايز ابن عمي الي في الجامعه الامريكيه ينجح قال العفريت للسعودي عايز الكوبري رايح ولا جاي ولا في الاتجاهين

لاعب كرة قدم تزوج لاعبة كرة قدم جابوا طفل سموه جول راحوا يسجلوه طلع تسلل

مرة واحد كان هيتعدم فاول ما حطوا الحبل على رقبته قعد يزعق شالوا الحبل وسالوه مالك قالهم اخص عليكوا كنت هتخنق

كان هيتعدم فاول ما حطوا الحبل على رقبته قعد يزعق شالوا الحبل وسالوه مالك قالهم اخص عليكوا كنت هتخنق دكتور مجانين اخد المجانين بتوعه و وداهم البحر قال يمكن حد مع جمال الطبيعة ربنا يشفيه المجانين وهما فى البحر الى بيلعب فى الرملة بالجاروف والى بيلعب بالجردل لقى واحد منهم قاعد تحت شمسية وبيبص للبحر ومش بيلعب سأله انت مش بتلعب ليه معاهم قاله دول مجانين شوف بيعملوا ايه قال الحمد لله ربنا شفا واحد منهم قاله انت بتبص للبحر ليه كده قاله بتخيل لو البحر ده كله ملوخية هيكفوه عيش منين

مرة واحد قتل حماته سائله الضابط اسمك إيه قال اكتب عندك فاعل خير

مرة واحد مسطول بيلعلب كورة اخد الكورة على صدرة طلعها من مناخيره

مرة دكتور بيطرى بيقول لمراته حبيبتى انا بهيم فى حبك قالتله وانا مرفسلكش طلب ابدا

مرة واحد غبى لقى عشرة جنيه على الارض خدها وحط خمستين

مره واحد اسكندرانى لقى بنته راجعه الساعه 3 بالليل فقالها كنتى فين يا بت قالتلو كنا بنتمشى مع واحد صحبى يابا قالهم خشى نامى احنا نحبو الصراحه

فيه نمله ماسكه راسها ليه؟؟مضيعه بلنتي

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