نكت مضحكة قصيرة، اجمل نكات سورية مصرية سعودية تفطس ضحك

نكت مضحكة قصيرة

مصريات – طبعا مفيش داعي حد نقول ايه فوايد النكت، وبالذات لو كانت ذات مفعول، يعني من الاخر نكت مضحكة ومبهجة، بس لرفع معنوياتك ولزوم الفرفشة بنقول ان اي نكت مضحكة قصيرة كانت او طويلة نكت مضحكة مصرية او نكت سورية مضحكة او نكات مضحكة سعودية او اي لهجة عربية اكيد هاتفيد عقلك وجسمك ده نمبر ون.

تاني حاجة حبة النكات دول هاتخليك سعيد ومتجدد وتنسيك اي ضغوط عليك.

وكمان اجمل نكت قصيرة عشان اللي عندهم امراض القلب او ارتفاع ضغط الدم.

غير انه ساعات في نكت مضحكة بترفع قدرتك على الاسترخاء والتأمل كونها الاحلى و الاجمل.

وخد دي عندك كام نكتة تفطس من الضحك ومن اجمل النكت المضحكة على الريق هاتقوي جهاز مناعتك.

وتابعنا علطول مع اروع واجمد النكت وغيره وهاتلاقي صحتك بقت زي البمب.

يلا خلينا نبدأ مع اقوى اخر نكت قصيرة تفطس ضحك، وعلى فكرة هاتلاقيها مقسمة وعلى كيفيك يعني شوية نكت مضحكة جدا مصرية عليها فوق البيعة نكت سورية حمصية غير انه في كمان نكت سعودية مضحكة وكل النكت بترضي جميع الاهواء والاذواق.

1- اجمل نكت مضحكة مصرية

* واحد زرع ورده………… ‏طلعتله ام كلثوم.

* كسلان دخل الامتحان وقع منه القلم .‏سلم الورقة.

* وواحد رجع في كلامه خبط اللي وراه !

* واحد بلديتنا كبّر دماغه معرفش يخرجها من التي شيرت.

* واحد خلقه ضاق أعطاه لأخوه الصغير.

* ‏مرة مدرس رياضيات خلف ولدين واستنتج التالت.

* همبورجر وبيبسى و بطاطس بيجروا فى الشارع تفتكر ليه؟…….. عشان وجبات سريعة

* ولد بيسأل أبوه:هي الحمير بتتجوز؟ قاله :يا بني مبيتجوزش أصلاً غير الحمير

* واحدة سودة قوي ركبها عفريت حاولوا يطلعوه قالهم نفسي أطلع.. بس مش شايف

* ‏التلميذ : ‏بحبك يا أبله و عاوز أتجوزك…. ‏المدرسه: ‏بس أنا مبحبش الأولاد الصغيرين التلميذ: ‏وأنا مش مستعجل على الأولاد.

* هيفاء وهبي راحت لشيخ بتقوله النوم مع الرجالة حرام قالها اه جهنم وبئس المصير .. قالتله طب لو معاك انت .. قالها اه يا عفريتة عايزة تروحي الجنة.

* ثلاثة مساطيل قاعدين في سهرة لأول : ‏أنا عندي فلوس أشتري بيها أمريكا الشمالية الثاني : ‏وأنا عندي فلوس أشتري بيها أمريكا الشمالية و الجنوبية الثالث : ‏و مين قالكم إني رح أبيع

مرة واحدة ست كل اما تقوم من النوم تلاقى وشها مبلول راحت للدكتور قالها افضلى صاحية لحد أما تصحى و تشوفى و هى كانت نائمة شافت جوزها بيتفرج على التليفزيون ويقول هى ديه الستات مش انت اتفوه

مرة في بنتين بيحكوا عن امالهم بالمستقبل الاولى قالت للتانية نفسي أصبح متل امي عشان البس الفساتين وتروح على الاعراس والحفلات قالت التانية انا نفسي أصبح متل ابوي عشان ما اخليكي تروحي عالحفلات

مروه واحد راح شقه مشبوهة لقى مراته فيها قال الحمد لله مش هبعد عن الحلال

مرة واحد قاعد مع خطيبته في لحظة رومانسية وقاللها حبيبتي سمعتي شي قالتلو لا قاللها ولا شميتي

فية واحد علموه أهله الادب بقى يطق باب الثلاجة قبل يفتحها

ولد بيسال ابوه هو الحب اعمى رد عليه ابوه بص فى وش امك وانت تعرف

* مرة ام قالت لبنتها اقفى ادام اللبن ولما يغلى اندهيلى شوية والبت عمالة تقول فار فار الام قالت لها ارميه من الشباك (اتريها بتتكلم على اللبن)

* في واحد فرحان اتزو ج وحدة زعلانة خلفوا يا فرحة ما تمت

* مرة واحد محترم شاف ساعة واقفة جبلها كرسى

* مره اتنين واحد اسمه محمود والتانى محمد ساكنين فى الدور ال112 تلعو الول والتانى لحد ما وصلوا للدور ال111فمحمود بيقول لمحمد اقولك خبرين واحد حلو والتانى وحش انى الاول قاله محمد قول الحلو الاول قاله الخبر الحلو ناقصلنا دور ونتلعه شقتنا قاله والخبر الوحش قاله دى مش عمارتنا

* ركبت سيدة بدينة جداً الاتوبيس فصاح أحد الراكبين متهكماً : لم أعلم أن هذه السيارة مخصصة للفيلة .. فردت عليه السيدة بهدوء : لا ياسيدي .. هذه السيارة كسفينة نوح .. تركبها الفيلة والحمير أيضاً

* مرة واحد نام على 7 اسرة ليه عاوز يروح بسابع نومه

* واحدة اتقفت مع جوزها يعملوا جمعية انه يديها جنيه كل يوم وتديله بوسة لما جه اخر الشهر لقى معاها 90 جنيه قالها الباقى ده منين قالتله ابو محمد جارنا عرف موضوع الجمعية دخل بنفرين .

* مرة واحد قتل زوجة وسألته الشرطة اسمك إيه ألوا فاعل خير.

* مرة القمر كان عايز يتجوز الشمس قالتله اتجوز واحد صايع طول الليل.

* واحد مشغول اتجوز واحدة مشغولة خلفوا …عيل مش فاضيلهم.

* واحد جدته عيانة و رافضه الاكل فسألها تاكلى مهلبية والا اجوزك.. قالت له لأ يابنى المهلبية ناشفة على سناني.

* واحد عايز يخلص حقه وهو على فراش الموت قال لمراته إذا مت اتجوزى جارنا محمود قلت ليه قال لأنه مره باعلي بضاعة وغشني فيها.

* واحده وحشه قوى بتقول لجوزها يا رااااجل مش تصلح شباك الحمام علشان وانا بستحمه الجيران مايشوفونيش قالها: خليهم يشوفوكى علشان يصلحوه على حسابهم.

* لعيب كورة بيسأل مراته إذا كانت خانته قبل كده ولا لا فقالت له : بصراحه (3) مرات بس، الاولى: فاكر لما المدرب ماكنش بيرضى يلعبك وبعدين بقى يلعبك!قالها: طب تاني مره ؟ قالت له: فاكر لما زمايلك ماكانوش بيباصولك الكوره وبعدين بقو يباصولك!! قال لها : طب تالت مره؟؟ قالت له : فاكر الجماهير لما ما كانتش بتشجعك وبعدين كلهم بقوا يشجعوك ..

* واحد قبل مايموت جمع ولاده التلاتة وحب يوصيهم يفضلوا ايد واحدة ،وأعطى لكبيرهم عود خشب كسره بسهوله أعطاه اتنين كسرهم بسهولة برضه أعطاه خمسين عود كسرهم بسهوله قال لهم طالما معاكم البغل ده مافيش خوف عليكم.

* واحد جاب لممته دواء يخليها ترجع 20 سنه وره فتانى يوم راح لها و قال : اه الحلاوه دى و مين العيل الصغير ده قالت: يانهارى أصل أبوك شرب الدواه كله.

* في واحد كل ما يتخانق مع … مراته يطلع فوق الدولاب .. ليه ؟؟؟ عشان ما تقولش ليا يا واطي هاهاها

* رجل كريم جدا شعلت النار في منزله فجاء رجال الاطفاء فقال لهم والله لن تطفوا النار حتى تشربون القهوة….

* اتصل مندوب التعداد في أحد البيوت … هاتفيا وقال ألو : هل أنت من أهل البيت ؟ .. فرد عليه الرجل : لا أنا من عامة المسلمين…

* ولد صغير بيقول لـ مامته .. بتضربينى ليه يا ماما .. هو انا بابا.

* مرة واحد خلف 7عيااااااااااااااال سمى نفسه سفن اب.

* مرة واحد اهبل حب واحدة اتجوز اختها عشان يشوفها كل يوم.

* مرة واحدة قاعدة مع جوزها فى جو رومانسى فالست قالت لجوزها قولى كلمة حلوة قالها بقلاوة قالت له لا كلمة تهزنى قال لها مرجيحة قالت لا كلمة تحسسنى انى مراتك قال لها انتى طالق.

2 – اجمل نكت مضحكة قصيرة حماصنة سورية

واحد حمصي إجاه ولد،ضل شهرين ما سماه

لأنو في واحد حلبي ضحك عليه وألو في أحرف جديدة نازلة

لأنو في واحد حلبي ضحك عليه وألو في أحرف جديدة نازلة حمصي تحركش بوحدة . قالتله اعطيني رقم تلفلونك .. قلها ايواااا … من أولها طلبات

راح تنين حماصنة عالبحر فقال واحد من بيناتون: اذا اشتعلت النار في البحر شو بدنا نساوي؟ ألو الثاني: مناكل سمك مشوي…

حمصي سال رفيقو : ليش نشره الاخبار طويلة قال : يمكن اليوم اخر حلقة حمصي سألوه شو أحلى موقف بحياتك قالهن موقف الكراجات

اشو هو الفرق بين الأرملة و المكدوسة الأولى بلا جوز والتانية مع جوز

في 2 حماصنة سهرانين على المصارعة المهم اشتدت المصارعة وكتروا المصارعين قام وحد منهم وطفى التلفزيون قال الثاني ليش طفيتوه يا خيي .. ؟ رد والله لو ما طفيته كانوا تذابحوا

ليش الحمصي الصغير اذكى من الحمصي الكبير لأنو ما الو زمان حمصي

ليش فترة الراحة للشغيلة الحماصنة بس عشر دقائق مو أكتر ؟ لأنه إذا عطوهم فترة راحة أطول لازم يرجعوا يفهموهم الشغل من اول وجديد

الحمصي لما بدو يفتح التلاجة بيفتحها شوي شو ي ليششششش؟؟؟ بدو يشوف مين بشعل الضو

محافظ حمص جمــّـــع أهل حمص وقال : إذا فينا واحد غبي لازم نذبحه نادى أول واحد وسأله 3+5 كم ؟ قال له 8 .. اهل حمص كلهم بصوت واحد : عطيه فرصه ثانيه

3 – احلى نكت سعودية مضحكة

في حرامي راح حق ربعه قالهم والله هالدنيا مافيها امان قالوله ليش قال توني رايح اسرق بوك ابوي لغيت بوكي في مخباه

فيه قراوى يتعلمون على ربط الكرفته اربعه منهم توفو وسته في حاله خطره

غبي يغازل وحده : اش اسمك ؟ قالت اسماء .. قال : حركااااااااااات يعني مالك اسم معين

صحفي يسأل خكري : وش احلى شي في العيد؟ قال:ياي يهبل كل دقيقة يبوسك واحد

محشش يسوق السياره قال له ابوه لف يمين قال ورى ما تلف انت ماتشوفني أسوق!! !

احول يسوق قاله صاحبه انتبه من العمود قاله ما عليك بدخل من بينهم

احول سألوه : وش امنيتك بالدنيا ؟ قال: اشوف الواحد يمشي لحاله

يقولك محشش راح القصيم يوم وصل قرى لوحه مكتوب القصــــــيم تبتهج .. قال الله يغربلها وين تبي تهج..

فيه اثنين انحكم عليهم اعدام سالو الاول وش اخر امنيه لك قال اني اشوف امي وسالو الثاني وكان نذل قال اخر امنيه لي ان هذا مايشوف امه

محشش قال لحرمته عندنا لبن قالت ايه قال وعندنا زبد قالت ايه وعندنا تمر قالت ايه طيب ليش ماتسوين بيتزا·

يقولك فيه عجوز دقت بالتلفون قال (ان الرقم الذي طلبته غير صحيح)قالت هها بس عطني امك·

غبي حلق لحيته وشاربه دخل على أصحابه في الاستراحة قال تصدقون ما عرفتكم·

فيه خكري يعزي خكري قال: ماعليش وفاه الوالد قال الثاني لا وش دعوة عادي

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