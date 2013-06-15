موقع وزارة التموين تسجيل اضافة المواليد في بطاقات التموين دعم مصر

وزارة التموين اضافة المواليد

مصريات – كتبت ندى المصري:

حددت الحكومة المصرية بالاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية شهر يونيو الحالي ليكون موعد اضافة المواليد الجدد واستقبال طلبات المواطنين من مستحقي الدعم لـ استخراج بطاقات التموين الذكية الجديدة و تسجيل المواليد عليها وتحديدا الذي تبدأ سنة ميلادهم من 2005 ليحصلوا على حصتهم من الدعم المخصص لهم من الدولة عبر نظام دعم مصر الجديد على بطاقة التموين الاسرية.

كما يوفر دعم مصر فرصة للابناء للانفصال عن ابائهم و عمل بطاقات التموين الجديدة لاسرهم وعائلتهم .

هذا وقد بدأت وزارة التموين اضافة المواليد لبطاقات التموين الجديدة فعلياً، ولكن سوف يتم حصرهم والعمل بالبطاقات التموينية الجديدة خلال الاشهر القادمة و خصصت وزارة التموين موقع الكتروني اطلقت عليه اسم موقع دعم مصر للتسهيل على المواطنين ومن اجل ان يقوموا بتقديم كل بياناتهم الى وزارة التموين و تسجيل واضافة المواليد دون الحاجة الى الذهاب الى المصالح الحكومية.

اما في حالة العجز عن توفير المعلومات المطلوبة من وزارة التموين لـ اضافة المواليد الى البطاقة التموينية يمكن اللجوء الى المكاتب الخاصة و طرق الحصول على بطاقات التموين والاستفادة من الدعم في مصر فهي:

– تقديم طلب خدمات بطاقة التموين وهو متوفر في مكاتب وزارة التموين في المنطقة السكنية مع استيفاء جميع البيانات المطلوبة و توثيقها من جهة العمل التابع لها الفرد .

– بطاقات التموين لاسرة الزوج والزوجة او الورقة التي تثبت فصلهم عن بطاقة تموين اسرهم اذا لم يكونوا تابعين لنفس مناطق اسرهم السكنية.

– صورة من البطاقة الشخصية للزوج و صورة اخرى لبطاقة الرقم القومي للزوجة.

– صورة ضوئية من قسيمة الزواج.

واذا كان عنوان الزوج في الرقم القومي الخاص به مختلف عن مكان الاقامة او المنطقة التي ينوي استخراج بطاقة التموين منها فعليه تقديم اثبات بمكان اقامته كفاتورة التليفون او الغاز او الكهرباء او عقد ايجار موثق.

وفيما يلي رابط موقع وزارة التموين دعم مصر للبدء بعملية اضافة او تسجيل مواليد جدد لبطاقات تموين الاسرة الجديدة، كذلك في حالة تعديل بيانات بطاقة التموين مثل حذف احد افراد الاسرة، اضغط هنا >>> http://subsidy.egypt.gov.eg

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موقع وزارة التموين تسجيل اضافة المواليد في بطاقات التموين دعم مصر