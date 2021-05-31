تنسيق الصف الأول الابتدائي 2021-2022 موعد التقديم وشروط القبول

تنسيق الصف الاول الابتدائي

مصريات – كتبت اسماء رشدي: تستمر المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم في محافظات مصر المختلفة باستلام ملفات وطلبات الالتحاق في الصف الاول الابتدائي على موقع الوزارة على النت، والتي تبدأ من يوم 1 يونيو 2021 ويتم اغلاق باب التقديم في نهاية الشهر اي 30 يونيو 2021 الجاري.

وتنطبق مواعيد تقديم الطلبات الإلكتروني على الانترنت إلى الصف الاول الابتدائي هذه مع تنسيق رياض الاطفال الذي يستمر لمدة شهر ايضاً وكنا قد اوردنا جميع التفاصيل المتعلقة بكيفية التقدم إلى رياض الاطفال في مختلف محافظات مصر والاوراق المطلوبة في خبر سابق تجدوه في المواضيع المشابهة ادناه.

* ما هي الملفات والاوراق المطلوبة لتقديمها الى المدارس؟

وكانت وزارة التربية والتعليم قد اوضحت الملفات والمستندات المطلوبة من اولياء الامور تقديمها لتسجيل ابنائهم في المدارس وهي:

– ملف التقديم.

– اصل شهادة ميلاد كمبيوتر.

– ثلاثة صور من شهادة الميلاد.

– صورة بطاقة للاب.

– صورة بطاقة الام.

– ارقام تليفونات الاب والام.

– عدد 4 صور شخصية للتلميذ المتقدم.

– اوراق اثبات الاقامة وتشمل (عقد ايجار موثق او عقد تمليك بالاضافة الى ايصال كهرباء او ايصال غاز).

– ويجب ان تتضمن المستندات المطلوبة ايضا عدد 1 طابع نقابة معلمين فئة جنيه + عدد 1 طابع ابنية تعليمية فئة جنيه + عدد 1 طوابع بريد + عدد 10 اظرف..

أما الخطوة التي تسبق تقديم هذه المستندات، فهي تسجيل اولياء الامور بيانات ابنائهم على موقع وزارة التربية والتعليم (تجدون رابط الوصول لموقع تسجيل طلبات التقديم ادناه) واختيار المدارس التي يرغبون بتسجيل ابنائهم فيها، ويمكن الاختيار بين اكثر من رغبة، ويعتمد ذلك على مكان محل الاقامة، ونوع المدارس، سواء المدارس الرسمية الحكومية او التجريبية اللغات.

* متى موعد الاعلان عن نتيجة تنسيق الصف الاول 2021؟

وسوف يتم الاعلان عن نتائج تنسيق القبول في الصف الاول الابتدائي خلال شهر يوليو (حيث يتم القبول وفحص الملفات للمتقدمين خلال الفترة من 1/7/2021 إلى 31/7/2021).

ويمكن معرفة نتيجة التنسيق لعام 2021- 2022 على نفس موقع وزارة التربيه والتعليم المخصص لتقديم طلبات التسجيل وذلك من خلال الرابط التالي: http://emis.gov.eg

ويمكن الاطلاع على النتيجة الخاصة بجميع محافظات مصر، وبعد ذلك يلزم طباعة ورقة القبول والتوجه بها الى المدرسة مع المستندات السابق ذكراها.

ويلزم بعد ذلك قيام ولي الامر بتسديد المصروفات على حساب البريد المصري وذلك في اي من مكاتب البريد المصري وفروعها المنتشرة واحضار ايصال سداد مبلغ 90 جنيها مصريا.

* ما هي شروط التقديم في المدارس الرسمية واللغات؟

– ان يكون عمر التلميذ 6 سنوات او اكثر في اكتوبر 2021 ولا يقل سنه عن ذلك وإلا يتم رفضه.

– يجب تقديم شهادة صحية للطفل واثبات الشخصية الخاص بولي امره.

يتواصل ولي الامر مع المدرسة التي تم قبول التلميذ فيها بعد اعلان نتيجة تنسيق الاول الابتدائي.

* ما هو لينك موقع تسجيل الطلبات على الانترنت؟

اطلقت وزارة التربية والتعليم موقعاً موحداً لكافة المدارس الحكومية في المحافظات المصرية (محافظة القاهرة، الاسكندرية، محافظة الجيزة، القليوبية، السويس، بورسعيد، الاسماعيلية، محافظة الشرقية، محافظة الغربية، محافظة الدقهلية، دمياط، محافظة الفيوم، محافظة المنوفية، اسيوط، محافظة سوهاج، المنيا، قنا، بني سويف، الاقصر، اسوان، الوادي الجديد، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الاحمر، مرسى مطروح).

التقديم للتلميذ و معرفة نتيجة التقديم يكون من خلال الرقم القومي الخاص به والمكون من اربعة عشر رقما ويكون مدونا على شهادة الميلاد.

ويمكنكم الدخول إلى موقع التسجيل بالضغط على هذا الرابط: http://parent.emis.gov.eg/date_pers.aspx

* كيفية التسجيل بحالة انتهاء موعد التسجيل الالكتروني؟

يمكن لاولياء الامور التقديم لابنائهم في المدارس التي يرغبون بتسجيلهم فيها مباشرة ورقيا اذا انتهى الوقت المخصص للتسجيل الالكتروني، والمدرسة ملزمة بتسجيل التلاميذ الكترونيا على قاعدة بيانات الادارة التعليمية.

* ما هي طريقة تسجيل التلاميذ الوافدين؟

بالنسبة للتلاميذ الغير مصريين – الوافدين – فبامكانهم تقديم طلبات التسجيل في المدارس المصرية الحكومية التجريبية لغات او عربي الكترونيا على الانترنت عبر اللينك نفسه اعلاه، ومن ثم تقديم الاوراق والمستندات المطلوبة الى المدرسة التي قبلوا بها وتتولى الادارة تسجيل بياناتهم بعد مراجعتها والاعلان عن النتيجة.

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