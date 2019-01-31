أحداث فنزويلا اليوم

مصريات – اخر الاخبار تكتبها سارة معروف: صرح وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز ان نيكولاس مادورو هو الرئيس الشرعي والوحيد للدولة.

وقال بادرينو لوبيز متحدثاً الى الجيش الفنزويلي اليوم: “مادورو هو الرئيس الدستوري الوحيد والقائد الاعلى للقوات المسلحة.”

وأضاف لوبيز أن القوات المسلحة الفنزويلية تم تأسيسها بهدف محاربة الامبريالية، وتابع قائلاً: “لذلك ، نحن هنا اليوم لتأكيد ولائنا لوطننا، ومبادئنا الثورية والديمقراطية، ودستورنا، ورئيسنا الدستوري نيكولاس مادورو”

وفي وقت سابق وبعد اندلاع احداث فنزويلا الأخيرة، اصدرت وزارة الدفاع الفنزويلية بياناً رسمياً عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة، توعدت فيه المعارضة بقيادة خوان جويدو، واكدت بانها تقف الى جانب “حرية وسيادة واستقلال الأمة”، كما اتهمت الولايات المتحدة الامريكية بضلوعها فيما سمته الحرب “الهجينة”.

واكدت وزارة الدفاع الفنزويلية في بيانها، بانها لن تخضع للإملاءات الأجنبية، ولن تدعم ابداً جويدو الذي نصب نفسه رئيساً، وبان واشنطن نتنهج في سياستها تحاه فنزويلا ” التضليل والتخريب والحصار الاقتصادي”

هذا وكان زعيم المعارضة ورئيس برلمان فنزويلا خوان جويدو قد نصب نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، وعبرت الولايات المتحدة الامريكية عن اعترافها به رئيساً شرعياً، وكذلك تم دعمه من قبل كندا وبعض دول أمريكا اللاتينية.

كما اعلنت حكومات فرنسا والمانيا واسبانيا عن استعدادها للاعتراف بجويدو بحالة لو لم يوافق مادورو على إجراء انتخابات مبكرة.

اما الى جانب الرئيس الحالي مادورو فتقف دولاً مثل روسيا والصين، وكوبا ونيكاراجوا وبعض دول امريكا اللاتينية اضافة الى بعض الدول الاخرى في العالم.

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أخبار أحداث فنزويلا: وزير الدفاع يعلن ولاءه المطلق لمادورو اليوم