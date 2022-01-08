جدول مواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي منتصف العام 2022

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022

مصريات – اخبار التعليم الثانوي تكتبها سناء خليل الشيخ: في سعيها الدؤوب للارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر، تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بتغيير الكثير من المفاهيم السائدة سابقًا، سواء على صعيد تطوير المناهج عامةً او على صعيد النظام الإمتحاني خاصةً، بما فيها طريقة التقديم الذي اصبح إلكترونيًا، وكذلك عمليات التصحيح والتدقيق، التي يسعى الدكتور طارق شوق وزير التربية والتعليم الحالي لجعلها إلكترونية بالكامل ايضًا، وبدون اي تدخل بشري، مما يعيق بل ويقضي على اي نوع من انواع الغش التقليدية.

ورغم الصعوبات، التي شابت الدراسة في العامين المنصرمين بسبب من جائحة كورونا، إلا ان تطوير التعليم الثانوي لم يتأثر تقريبًا، كما جرى تعميم تجربة أداء الامتحانات بواسطة الاجهزة اللوحية (التابلت) ليشمل طلاب الصف الأول والصف الثاني الثانوي، ولم يقتصر على طلاب الشهادة الثانوية العامة (الصف الثالث الثانوي).

ينطبق كل ذلك على جداول الامتحانات في المواعيد المقررة، والمدة الزمنية لكل مادة من المواد الدراسية، إذ تم اعتمادها بعد دراسة مستفيضة، بحيث تعكس المستوى الحقيقي لكل طالبة وطالب. أو وكما قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تحدد مستوى فهم الطلاب “لمخرجات التعلم، وكذلك التعرف على نوعية اسئلة التقييم الجديد، التي تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم، كما انها تدريبات مفيدة وهامة في الطريق الى نهاية المرحلة الثانوية”.

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام (يمكنكم تحميل الجدول على شكل صورة وحفظه على اجهزتكم ادناه) في هذا السياق، حيث اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول اختبارات منتصف العام الدراسي ٢٠٢١\٢٠٢٢ التي ستُعقد إلكترونيًا في المدارس مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية المعمول بها في كافة محافظات الجمهورية.

هذا، وستبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم السبت الموافق لتاريخ ٢٢/١/٢٠٢٢، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق لتاريخ ٢/٢/٢٠٢٢. كما هو موضح بالجدول النهائي المعتمد، على ان تُجرى اختبارات المواد “خارج المجموع” يوم السبت بتاريخ ١٥يناير، ويوم الاثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢.

من جهته، شرح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،على صفحته الرسمية في الفيس بوك، طريقة تقديم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للامتحانات الخاصة بمنتصف العام الدراسي 2022، وذلك بحالة عدم تمكن بعض الطلبة من اداءها الكترونيًا لاسباب تقنية، فسوف يجري امتحانهم ورقيًا في نفس المدرسة ونفس اليوم. اما فيما يتعلق بامتحانات طلاب المنازل فسوف تتم ورقيًا وفق مواصفات فنية تم تعميمها من قبل الوزارة على المديريات التعليمية في كافة المناطق التعليمية بالبلاد. واضاف الوزير قائلًا:

“امتحانات الترم الاول للصفين الاول والثانى الثانوى سوف تحتوي على قسمين: أحدهما “إلكتروني” يتم تصحيحه الكترونيًا من ضمن اسئلة متعددة الاختيارات، ويمثل (70%) تقريبًا من درجة المادة، والثاني “مقالي ورقي” يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة (30 %) ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس”.

كما حذر، وزير التربية والتعليم من اي محاولة للغش او التحايل في هذه الامتحانات، مشددًا على ان مثل هذه المحاولات سوف تؤدي إلى ايذاء فاعليها فقط، وتحرمهم من التعلم والتدرب.

وفيما يلي، جدول امتحانات الصف الاول الثانوي للفصل الدراسي الاول 2022 ،بالتاريخ والتوقيت بالساعة، بشكلها النصي المكتوب والمصور بحالة رغبتكم بحفظها على اجهزتكم الشخصية:

السبت 22 يناير: اللعة العربية ؛ المدة: 3 ساعات، التوقيت: (من الساعة 9.00 حتى 12.00)

الاثنين: 24 يناير: الكيمياء ؛ المدة: ساعة ونصف، التوقيت: (من الساعة 9.00 حتى 10.30)

الاثنين: 24 يناير: الجغرافيا ؛ المدة: ساعة ونصف، التوقيت: (من الساعة 11.00 حتى 12.30)

الأربعاء 26 يناير: التاريخ ؛ المدة: ساعة ونصف، التوقيت: (من الساعة 9.00 حتى 10.30)

الأربعاء 26 يناير: الأحياء ؛ المدة: ساعة ونصف، التوقيت: (من الساعة 11.00 حتى 12.30)

السبت 29 يناير: اللغة الاجنبية الأولى ؛ المدة: ساعتان ونصف، التوقيت: (من الساعة 11.00 حتى 12.30)

الاثنين 31 يناير: الفيزياء ؛ المدة: ساعة ونصف، التوقيت: (من الساعة 9.00 حتى 10.30)

الاثنين 31 يناير: الفلسفة والمنطق ؛ المدة: ساعة ونصف، التوقيت: (من الساعة 11.00 حتى 12.30)

الاربعاء 2 فبراير: الرياضيات ؛ المدة: 3 ساعات، التوقيت: (من الساعة 9.00 حتى 12.00)

الاربعاء 2 فبراير: اللغة الاجنبية الثانية؛ المدة: ساعة ونصف، التوقيت: (من الساعة 12.30 حتى 2.00)

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