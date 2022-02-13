رسائل عيد الحب قصيرة 2022 عبارات للمتزوجين للمخطوبين للاصدقاء

رسائل عيد الحب قصيرة
مصريات – بما انه خلاص قرب عيد الحب 2022، وما ينفعش يوم فالنتاين يعدي من غيير اي تعبير عن المشاعر المدفونة جواك حتى لا تبقى طول عمرها مدفونة.
وسواء كنت من مصر او السودان او ليبيا، المغرب، الجزائر، تونس، اليمن، عمان، السعودية، الكويت، البحرين، الامارات، قطر، العراق، الاردن، فلسطين، سوريا، لبنان، وحتى لو كنت مشغولاً او مشغولة، او كنت ممن لا يعيرون لمثل هذه الاعياد اهمية، وترى بان الاحتفال بها نوع من التصنع او الترف الزائف.
حان الوقت لتغير رأيك، لسبب بسيط جداً، وهو بان عيد الحب تحديداً يختلف عن بقية الاعياد،كونه موجه ليس للشخص نفسه وانما للشخص اخر غيره يحبه ويتمنى ان يدخل السعادة على قلبه.
وعليه، انتهز الفرصة واتبع التعليمات التالية لو كنت من المخطوبين او المخطوبات، المتجوزين او المتجوزات، مرتبط او غير مرتبط، او بينك وبين اصحابك:
اولاً لازمن تمسك الموبايل وتفتح الفيس بوك او تويتر او واتس اب وحتى الانستاجرام مع الصور تنفع، ومتخافش مفيهاش وجع راس نهائي.
لو بصيت على مستوى نظرك لتحت ها تلاقي مجموعة رسائل حب قصيرة جامدة وجاهزة صنعت خصيصاً للتهاني بمناسبة عيد الفلانتين.
يعني اروع مسجات نصية قصيرة تهنئة بمناسبة يوم الفالنتاين، واحلى عبارات تهاني في اجمل رسائل عيد الحب 2022 خفيفة قصيرة، وبالمناسبة ده عيد الحب العالمي مش المصري عشان لو حد سأل.
وطبعا وجب التنويه ان رسائل عيد الحب القصيرة تنفع للاصدقاء و للمتزوجين وللمخطوبين وحتى لو مطلقين شغالة برضه، للاصحاب،،
المهم النية، وتعرف ان في شخص بمكان ما مستني اي فعل منك ولو واحدة من الرسائل القصيرة وبلاها الهدية كله مقدر الظروف الصعبة…
يلا شوف حالا اجمل رسائل قصيرة مضحكة لعيد الحب بالعربي وبالانجليزي لكل المحبين.
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أنا مش هقول عيد حب سعيد … لكن هقول أنت الحب لكل عيد
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القلب فيه اسمك والعقل فيه رسمك .. والدم فيه عشقك وانا والله احبك!
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من قلبي نبغيك .. وربي ليا يخليك .. وبعيد الحب، يا عمري نهنيك
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مشتاق أضمك حيل وأتنفس أنفاسك .. وأبارك عيد الحب لك .. يا أحلى حبيب
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يا شمس الشموس يا بهجة كل النفوس .. نوري على حبيبي ضياكي .. وقوليله كل عام وإنت بخير
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اغلى الناس سميتك .. وبنص قلبي خليتك وبنظر عيني حطيتك .. و بعيد الحب هنيتك
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رغم هذا البعد والقطيعة في عيد الحب بنحيي البقرة مطيعة
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كل عام وحبك الأجمل .. يا مضوي شمعة سنيني .. كل عام وأنت الأول .. في حياتي وقلبي وعيني
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فكرت أهديك في عيد الحب عيوني .. لكن ترددت في اللحظة الأخيرة … خفت أشتاقلك وما أقدرش أشوفك حياتي
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في ذكرى عيد الحب 2022 ادركت ان الزواج عبارة عن غلطة وورطة وطول العمر ربطة يا تصيب يا تيجلك جلطة
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راحتك هي غايتي .. وانتي شعاري ورايتي .. للجرح لمساتك دوى وللوصل ماشوقي ارتوى
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ياللى عن عينى بعيد .. وفي قلبي عايش أكيد .. كل عام وانت فى أجمل وأسعد عيد.
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القلب فيه اسمك والعقل فيه رسمك والدم فيه عشقك وانا والله احبك
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تبقى وحدك “رمز الحنان” .. وتبقى عيونك أحلى مكان .. وتبقى أنت في عيد حبنا “أغلى أنسان”
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احبك لأنك الاجمل وانك في الحياة افضل وجا دوري انا اسال ايه اللي محببك فيا
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اليوم: احبك بكرة: اعشقك بعده: في العناية المركزة والسبب: (اموت فيك
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اهديك شيك بمليون بوسة أصرفه من بنك حبي شارع قلبي الدور الأول من روحي
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ياما رسايل جتني وما فتحتها ورسايل جتني وحذفتها إلا رسالتك في قلبي حفظتها
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على ذوقي أخترلك اسم أول حرف (ر) تاني حرف (و) تالت حرف (ح ) رابع حرف (ي) روحي
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ايه الفرق بيني وبين السكر؟ السكر يدوب بالسوائل وأنا ادوب فيك وأعشقك
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على حدود حبك تم تفتيشي وضبطوا بحوزتي مليون كيلو جرام شوق وحنان لاجلك
حبيبتي
..
أهديتك قلبي وروحي
وبين ظلوعي اسكنتك
ورسمت معك احلامي
و وعــــــودي
مفيش حب صالح كله بيتاع مصالح
ان الحب يكون سريا مثل العشق
I LOVE YOU YASSER
الحب جميل الحب احساس من القلب
أول عيد حب في قصه حبنا وأول مشوارنا مع بعض
بحب اقلك الله يحفظك اللي يا حبي الأول والاخير كل عام وانت حبيبي
فايز _هبه
الحب شي حميل في الحياة وانا احب واحب بس الاسف خان بيه بس ابقه احبه واكله كل عام وانت بالف خير
احبجً وربي مدام لحيات موجوده اضل احبج
الحب مش كلمه بتتقال الحب ده بيتحس الحب احلى شى فى الكون
الحب جميل اوي ياناس
اهديك شبك بمليون بوسة اصرفة من بنك حببى شارع قلبى الدور الاول من روحى
الحب مش العاب فى ادن
بجد روعه
برجع بقول قربي ياحببتي
عيشيني جوا حضنك
ليه حببتي بترفضي
سامحيني مش قادر
سامحيني مش قادر
اعيش بعيد عنك
محتاج لقربك
محتاج اضمك
ايام وشهور عذبتك
كان غصب عني بعدي عنك
كان غصب عني جرح قلبك
هرجع اقولك
ان مفيش حد من تاني هتدينه قلبك
رغم الحنين
غم اني عارفك
بتحبي الحب وبتعشقيه
وقلبك رومنتك
بس الجراح جرحت قلبك
بس الغرام نزل دمعك
بس الوداع خلاكي تاخدي
قرار مفيش حد يقرب منك
بحس قلبك من جوا جدا وجعك
جدا حزين
بحس فيكي وعارف سبب دا كله مين
وعارف صعب تنسي حب السنين
بل مستحيل
وعارف ان العذاب اصبح في قلبك سجين
وعارف ان جسمك اصبح نححيل
وعارف انك حلفتي بمليون يمين
بحس دموع عنيكي
مكتوب فيها انا محتاجلك
بحس كلام شفايفك
عايز يقلي لسه بحبك
بحس دا من بعيد
او لما اكون بعيني شايفك
حبيبتي
..
أهديتك قلبي وروحي
وبين ظلوعي اسكنتك
ورسمت معك احلامي
و وعــــــودي
حبك..
يا من سرق قلبي مني
يا من غير لي حياتي
يا من احببته من كل قلبي
يا من قادني الى الخيال