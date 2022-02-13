رسائل عيد الحب قصيرة 2022 عبارات للمتزوجين للمخطوبين للاصدقاء

رسائل عيد الحب قصيرة

مصريات – بما انه خلاص قرب عيد الحب 2022، وما ينفعش يوم فالنتاين يعدي من غيير اي تعبير عن المشاعر المدفونة جواك حتى لا تبقى طول عمرها مدفونة.

وسواء كنت من مصر او السودان او ليبيا، المغرب، الجزائر، تونس، اليمن، عمان، السعودية، الكويت، البحرين، الامارات، قطر، العراق، الاردن، فلسطين، سوريا، لبنان، وحتى لو كنت مشغولاً او مشغولة، او كنت ممن لا يعيرون لمثل هذه الاعياد اهمية، وترى بان الاحتفال بها نوع من التصنع او الترف الزائف.

حان الوقت لتغير رأيك، لسبب بسيط جداً، وهو بان عيد الحب تحديداً يختلف عن بقية الاعياد،كونه موجه ليس للشخص نفسه وانما للشخص اخر غيره يحبه ويتمنى ان يدخل السعادة على قلبه.

وعليه، انتهز الفرصة واتبع التعليمات التالية لو كنت من المخطوبين او المخطوبات، المتجوزين او المتجوزات، مرتبط او غير مرتبط، او بينك وبين اصحابك:

اولاً لازمن تمسك الموبايل وتفتح الفيس بوك او تويتر او واتس اب وحتى الانستاجرام مع الصور تنفع، ومتخافش مفيهاش وجع راس نهائي.

لو بصيت على مستوى نظرك لتحت ها تلاقي مجموعة رسائل حب قصيرة جامدة وجاهزة صنعت خصيصاً للتهاني بمناسبة عيد الفلانتين.

يعني اروع مسجات نصية قصيرة تهنئة بمناسبة يوم الفالنتاين، واحلى عبارات تهاني في اجمل رسائل عيد الحب 2022 خفيفة قصيرة، وبالمناسبة ده عيد الحب العالمي مش المصري عشان لو حد سأل.

وطبعا وجب التنويه ان رسائل عيد الحب القصيرة تنفع للاصدقاء و للمتزوجين وللمخطوبين وحتى لو مطلقين شغالة برضه، للاصحاب،،

المهم النية، وتعرف ان في شخص بمكان ما مستني اي فعل منك ولو واحدة من الرسائل القصيرة وبلاها الهدية كله مقدر الظروف الصعبة…

يلا شوف حالا اجمل رسائل قصيرة مضحكة لعيد الحب بالعربي وبالانجليزي لكل المحبين.

أنا مش هقول عيد حب سعيد … لكن هقول أنت الحب لكل عيد

القلب فيه اسمك والعقل فيه رسمك .. والدم فيه عشقك وانا والله احبك!

من قلبي نبغيك .. وربي ليا يخليك .. وبعيد الحب، يا عمري نهنيك

مشتاق أضمك حيل وأتنفس أنفاسك .. وأبارك عيد الحب لك .. يا أحلى حبيب

يا شمس الشموس يا بهجة كل النفوس .. نوري على حبيبي ضياكي .. وقوليله كل عام وإنت بخير

اغلى الناس سميتك .. وبنص قلبي خليتك وبنظر عيني حطيتك .. و بعيد الحب هنيتك

رغم هذا البعد والقطيعة في عيد الحب بنحيي البقرة مطيعة

كل عام وحبك الأجمل .. يا مضوي شمعة سنيني .. كل عام وأنت الأول .. في حياتي وقلبي وعيني

فكرت أهديك في عيد الحب عيوني .. لكن ترددت في اللحظة الأخيرة … خفت أشتاقلك وما أقدرش أشوفك حياتي

في ذكرى عيد الحب 2022 ادركت ان الزواج عبارة عن غلطة وورطة وطول العمر ربطة يا تصيب يا تيجلك جلطة

راحتك هي غايتي .. وانتي شعاري ورايتي .. للجرح لمساتك دوى وللوصل ماشوقي ارتوى

ياللى عن عينى بعيد .. وفي قلبي عايش أكيد .. كل عام وانت فى أجمل وأسعد عيد.

القلب فيه اسمك والعقل فيه رسمك والدم فيه عشقك وانا والله احبك

تبقى وحدك “رمز الحنان” .. وتبقى عيونك أحلى مكان .. وتبقى أنت في عيد حبنا “أغلى أنسان”

احبك لأنك الاجمل وانك في الحياة افضل وجا دوري انا اسال ايه اللي محببك فيا

اليوم: احبك بكرة: اعشقك بعده: في العناية المركزة والسبب: (اموت فيك

اهديك شيك بمليون بوسة أصرفه من بنك حبي شارع قلبي الدور الأول من روحي

ياما رسايل جتني وما فتحتها ورسايل جتني وحذفتها إلا رسالتك في قلبي حفظتها

على ذوقي أخترلك اسم أول حرف (ر) تاني حرف (و) تالت حرف (ح ) رابع حرف (ي) روحي

ايه الفرق بيني وبين السكر؟ السكر يدوب بالسوائل وأنا ادوب فيك وأعشقك

على حدود حبك تم تفتيشي وضبطوا بحوزتي مليون كيلو جرام شوق وحنان لاجلك

بطاقة فلاش متحركة للاهداء بمناسبة عيد الحب 2022

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