وفاة الفنانة دلال عبد العزيز زوجة الراحل سمير غانم، نبذة عن حياتها

وفاة دلال عبد العزيز

مصريات – آخر اخبار اليوم تكتبها ياسمين المهندس: نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر اليوم السبت الفنانة دلال عبد العزيز، التي توفيت عن عمر يناهز 61 عامًا بعد معاناة من تداعيات اصابتها بفيروس كورونا ودامت لاكثر من 3 أشهر، توفي اثناءها زوجها الفنان الكبير الراحل سمير غانم في مايو/أيار عن عمر ناهز 84 عاما.

وحسب مصادر طبية، فان سبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز يعود إلى التليف الكبير الذي اصاب رئتيها، إثر اصابتها وزوجها سمير غانم في أواخر شهر ابريل/نيسان العام الحالي بكورونا وما تركه من آثار على الجهاز التنفسي والرئة.

وكانت الاخبار قبلها تشير إلى أن عمل الرئة لديها مازال مرتبطًا بالتنفس الاصطناعي والأكسجين، وان حركتها اصبحت صعبة جدًا.

رامي رضوان يعلن خبر وفاة دلال عبد العزيز وموعد ومكان صلاة الجنازة

كان مقدم البرامج رامي رضوان (وهو زوج ابنتها دنيا سمير غانم) من اوائل من اعلنوا خبر الوفاة، حيث كتب على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك:

“أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة.. انا لله وانا إليه راجعون ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما”.

ثم عاد بعد وقت قصير ليعلن عن مكان وموعد صلاة الجنازة قائلًا:

“لا أراكم الله مكروها في عزيز، صلاة الجنازة على روح المرحومة حبيبتي دلال عبدالعزيز غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، نسألكم الفاتحة والدعاء”.

الفنان حسن الرداد زوج ايمي سمير غانم يؤكد الخبر

وبدوره، أكد حسن الرداد (زوج ابنتها إيمى سمير غانم) ما كتبه رامي رضوان حول وفاة دلال عبد العزيز، وكتب ينعيها:

“أطيب خلق الله .. عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي.. ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة”.

نبذة قصيرة عن حياة واعمال الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز

ولدت دلال عبد العزيز في 17 يناير/كانون الثاني في العام 1960 بمحافظة الشرقية الواقعة شرق الدلتا.

درست وتخرجت من كلية الزراعة جامعة الزقازيق.

اول دور لها كان في مسلسل “بنت الأيام” انتج في سنة 1977 وهو من اخراج نور الدمرداش، وبطولة محمود مرسي وكريمة مختار ونعيمة وصفي.

رشحها الممثل الكوميدي الراحل جورج سيدهم لبطولة مسرحية “أهلا يا دكتور” مع صديقه حينها سمير غانم.

تزوجت من الفنان سمير غانم بعد هذه المسرحية بوقت قصير، وكان يكبرها بنحو 20 سنة.

أشهر اعمالها المسرحية: “فخ السعادة الزوجية” و “فارس وبني خيبان” و(حب في التخشيبة) و “هالة حبيبتي” و “أخويا هايص وأنا لايص” و “جوازة طلياني”.

أهم المسلسلات التلفزيونية التي شاركت فيها: مسلسل (ليالي الحلمية) ومسلسل (لا) ومسلسل “للعدالة وجوه كثيرة” و “حديث الصباح والمساء” و “الناس في كفر عسكر” و “ابن الأرندلي” و “حق ميت” و “الهروب” و “سابع جار” و “فلانتينو” و “في بيتنا روبوت”.

كما شاركت سينمائيا بعشرات الأفلام نذكر منها: “يا رب ولد”، “بئر الخيانة”، “بنات حارتنا”، “البوليس النسائي”، “صراع الزوجات”، “النوم في العسل، “مبروك وبلبل”، “أسرار البنات”.

آخر اعمالها كان دورها في مسلسل “ملوك الجدعنة”

يوتيوب آخر لقاء مع دلال عبد العزيز وتتحدث فيه عن العزاء

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