رسائل تهنئة عيد الميلاد قصيرة جديدة 2018 مسجات تهاني حلوة

رسائل عيد ميلاد قصيرة

مصريات – نسيت .. دي اكتر كلمة تغيظ لو حد نسي المناسبة دي، وكانك مش بتعنيله حاجة، وخصوصا لو قريب منك جدا !! عشان كده بلاش تضايق حد منك، وافتكر دايما تواريخ اعياد ميلادهم، سجلها على الموبايل للتهنئة.

المهم تتصرف وتبعت في الوقت المناسب رسائل عيد ميلاد 2018 جديدة جدا قصيرة او حتى طويلة، المهم تكون مسجات حلوة جديدة تبعتها على الموبايل او الفيس بوك او واتس اب.

بس بلاش الطناش مش حلو وعشان كده هتلاقي مجموعة رسائل تهنئة اعياد الميلاد حلوة جدا يعني خفيفة قصيرة لطيفة مش بتاخد وقت في ثواني معدودة تقوم ترسل تهنئة على شكل مسجات عيد ميلاد حلوة للاخ، للاخت، للحبيب، للحبيبة، للزوج، للزوجة، للاصدقاء المهم اختار الي يناسب صاحب او صاحبة المناسبة وباي لهجة تتحدث سواء كانت بلهجة مصرية، سودانية، او عراقية ، سعودية، يمنية، مغربية، جزائرية، ليبية، تونسية، اردنية، سورية، لبنانية، عمانية ، بحرينية، اماراتية، كويتية، قطرية واهو تبقى عملت خير دون ان تدري او تدرين.



اجمل رسائل تهنئة عيد ميلاد جديدة حلوة



تليفونى مسكين حرارته اربعين وعنده عقدة لازم يعاكس الحلوين ويقولهم كل سنة وانتم طيبين

احترت واحتار دليلي ازاي اعيد عليك قلت ابعتلك نجوم السما تهنيك وتقولك سنة حلوة يا جميل

كل عام و حبك الأجمل يا منور شمعة سنيني كل عام و أنت الأول في حياتي

اهني اليوم بك انت .. لانك من مواليده .. واغني لك في ميلادك عساها سنة سعيدة

لأحلى قمر.. عطر وزهر.. مع كرت عيد ميلاد .. يقولك : كل سنة وانت طيب قبل كل البشر

إلى أغلى أعز أحلى أحب الناس عيدك سعيد يا تاج الراس

في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك .. وعلى الناس أغليتك .. وبعيد ميلادك هنيتك

بيكى شيكى هيكى ديكى عيد سعيد بالأفريقى

أعايـدك بعيد ميلادك والعـيد كـلمة .. وبـالحـشـا شـي عـجـيب .. شـي حـفـظـته لك بوسـط .. القلـب يحكـي عـن غـلاك

صباح معطر بالياسمين نرسلة بس للغاليين نقولهم كل سنة وانتم طيبين

اخاف حد يسبقنى ويهنى قلبك الطيب واحب اشوفك متهنى وكل سنة وانت طيب

احترت اوفر 30 قرش ولا اهنيك وبعد تردد طويل وحسبة معقدة وصراع مرير مع النفس قررت ان الدنيا فانية وما تسواش حاجة والبخل وحش ومحدش هياخد معاه حاجة باقولك ايه كل سنة وانت طيب والعوض علي الله

يجوز ان البشر كلها بعيد ميلادك تهنيك .. وانا منهم مجرد شخص يفرح لك ويتمناك .. يا غير اني عنهم على كل البشر اغليك .. ولي قلبن تولع بك وسام العمر في رجواك

انتظر ها اليوم تعرف ليه ؟ لني ابي اقول لك .. أمووووووووووووووواه .. وكل عيد وانت بخير

كل سنة والدنيا بين إيديك والضحكه ما تفارق عينيك و عيد ميلادك سعيد علينا وعليك

سعيد علينا وعليك كل عام وانتم بخير ، جعل الله باقى عمرك مقضيا فى الخير

كل سنه وانت سعيد كل سنه تبقى بقلبي ولما اشوفك تكتمل اعيادي

باقه ورد وعطر وياسمين ابعتها بس للحلوين واقول كل سنه وانت طيبين

يا شبه القمر وارق من الزهر كل عام وانت بخير يا اغلي البشر

احترت في عيدك أهديكي إيه عمري اللي فحضنك ربيتيه ولا قلبي بحبك علمتيه

احترت اجيبلك ايه هدية..ملقيتش أحلى من كلمة رنبا يخليكي ليه

في عيدك أتمنى أهديكي عيوني تشوفي بيها وقلبي تعيشي بيه كل سنة وانت طيبة

بطاقة متحركة فلاش تهنئة بمناسبة اعياد الميلاد

اضغط على صاحبة عيد الميلاد بالماوس للتحريك ، لتشغيل الموسيقى اضغط على الدائرة الحمراء

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رسائل تهنئة عيد الميلاد قصيرة جديدة 2018 مسجات تهاني حلوة