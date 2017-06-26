رسائل تهنئة عيد الميلاد قصيرة جديدة 2018 مسجات تهاني حلوة

رسائل عيد ميلاد قصيرة
مصريات – نسيت .. دي اكتر كلمة تغيظ لو حد نسي المناسبة دي، وكانك مش بتعنيله حاجة، وخصوصا لو قريب منك جدا !! عشان كده بلاش تضايق حد منك، وافتكر دايما تواريخ اعياد ميلادهم، سجلها على الموبايل للتهنئة.
المهم تتصرف وتبعت في الوقت المناسب رسائل عيد ميلاد 2018 جديدة جدا قصيرة او حتى طويلة، المهم تكون مسجات حلوة جديدة تبعتها على الموبايل او الفيس بوك او واتس اب.
بس بلاش الطناش مش حلو وعشان كده هتلاقي مجموعة رسائل تهنئة اعياد الميلاد حلوة جدا يعني خفيفة قصيرة لطيفة مش بتاخد وقت في ثواني معدودة تقوم ترسل تهنئة على شكل مسجات عيد ميلاد حلوة للاخ، للاخت، للحبيب، للحبيبة، للزوج، للزوجة، للاصدقاء المهم اختار الي يناسب صاحب او صاحبة المناسبة وباي لهجة تتحدث سواء كانت بلهجة مصرية، سودانية، او عراقية ، سعودية، يمنية، مغربية، جزائرية، ليبية، تونسية، اردنية، سورية، لبنانية، عمانية ، بحرينية، اماراتية، كويتية، قطرية واهو تبقى عملت خير دون ان تدري او تدرين.
اجمل رسائل تهنئة عيد ميلاد جديدة حلوة
- تليفونى مسكين حرارته اربعين وعنده عقدة لازم يعاكس الحلوين ويقولهم كل سنة وانتم طيبين
- احترت واحتار دليلي ازاي اعيد عليك قلت ابعتلك نجوم السما تهنيك وتقولك سنة حلوة يا جميل
- كل عام و حبك الأجمل يا منور شمعة سنيني كل عام و أنت الأول في حياتي
- اهني اليوم بك انت .. لانك من مواليده .. واغني لك في ميلادك عساها سنة سعيدة
- لأحلى قمر.. عطر وزهر.. مع كرت عيد ميلاد .. يقولك : كل سنة وانت طيب قبل كل البشر
- إلى أغلى أعز أحلى أحب الناس عيدك سعيد يا تاج الراس
- في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك .. وعلى الناس أغليتك .. وبعيد ميلادك هنيتك
- بيكى شيكى هيكى ديكى عيد سعيد بالأفريقى
- أعايـدك بعيد ميلادك والعـيد كـلمة .. وبـالحـشـا شـي عـجـيب .. شـي حـفـظـته لك بوسـط .. القلـب يحكـي عـن غـلاك
- صباح معطر بالياسمين نرسلة بس للغاليين نقولهم كل سنة وانتم طيبين
- اخاف حد يسبقنى ويهنى قلبك الطيب واحب اشوفك متهنى وكل سنة وانت طيب
- احترت اوفر 30 قرش ولا اهنيك وبعد تردد طويل وحسبة معقدة وصراع مرير مع النفس قررت ان الدنيا فانية وما تسواش حاجة والبخل وحش ومحدش هياخد معاه حاجة باقولك ايه كل سنة وانت طيب والعوض علي الله
- يجوز ان البشر كلها بعيد ميلادك تهنيك .. وانا منهم مجرد شخص يفرح لك ويتمناك .. يا غير اني عنهم على كل البشر اغليك .. ولي قلبن تولع بك وسام العمر في رجواك
- انتظر ها اليوم تعرف ليه ؟ لني ابي اقول لك .. أمووووووووووووووواه .. وكل عيد وانت بخير
- كل سنة والدنيا بين إيديك والضحكه ما تفارق عينيك وعيد ميلادك سعيد علينا وعليك
- كل عام وانتم بخير ، جعل الله باقى عمرك مقضيا فى الخير
- كل سنه وانت سعيد كل سنه تبقى بقلبي ولما اشوفك تكتمل اعيادي
- باقه ورد وعطر وياسمين ابعتها بس للحلوين واقول كل سنه وانت طيبين
- يا شبه القمر وارق من الزهر كل عام وانت بخير يا اغلي البشر
- احترت في عيدك أهديكي إيه عمري اللي فحضنك ربيتيه ولا قلبي بحبك علمتيه
- احترت اجيبلك ايه هدية..ملقيتش أحلى من كلمة رنبا يخليكي ليه
- في عيدك أتمنى أهديكي عيوني تشوفي بيها وقلبي تعيشي بيه كل سنة وانت طيبة
بطاقة متحركة فلاش تهنئة بمناسبة اعياد الميلاد
اضغط على صاحبة عيد الميلاد بالماوس للتحريك ، لتشغيل الموسيقى اضغط على الدائرة الحمراء
happy new year
حلو كتير
انا بحبك
الرسايل جميله
fantastic masege
رسايل زي العسل
كتييييرحلو ااااااااوووووووووي
رسائل جامدة جدا مووووت
بجد رسايل جمدة جدا بس ياريت يكون فى تانى واكتر من كدة علشان بجد رسايل جمدة اوى
رسايل بجد بجد حلوة اوى
اجمل رسائل شفتة في حياتي
الى اغلى من حياتى مريم سادين
بجد الرسايل تحفة جدى بس قليلة شوية بس ولا يهمك
أتقدم بأحر التهاني و أزكى الأماني لكل الأصدقاء بمناسبة العيد السعيد و بمناسبة أعياد الميلاد دون استثناء ………..
و كـل عــــــــــام و الجميـــــــــــع لله أقـــــــــــــــرب آآآآآآآآآمين يا ربّ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :
أحبتي في الله إخواني الكريم الأعزاء . أنا معجبة كثيرا بكل الأعمال المقدمة من طرفكم المخترم
أختكم في الله قمر من الجزائر
اقول كل سنه وانتى طيبه يا احلى ايه وعقبال1000000000000000000000 سنه يا رب
عندجد وووواااااوووو ،،، روعه يسلمو
كلمات جميلة
حلوة كتير الرسايل شكرأ
حلوة اوى
merci bocoups
الجمال جمال القلب وللباس لباس التقوى
انت وااحد مع العصفور بس انت الناس الطيور كل الناس
شكرا يا امى كل سيد انا بحبك يا أمى
كل يوم يارب يكون عيد علي الامة الاسلامية
الرسايل قليلة اوى ومش حلوة
شكرا علي الرسائل بجد حلوه ولو حد عنده اي رسائل
جميييييييل
وعيد ميلادحلوة يا أغلاء أخي
ميرسى كتير
جداً جميلة روعة
اريد رسالة بسم معن
رسائل جامدة جدى