رسائل عيد ميلاد للحبيب 2018 مسجات حب تهنئة انجليزي وعربي

رسائل عيد ميلاد للحبيب

مصريات – مما لا شك فيه ان رسائل تهنئة عيد ميلاد الحبيب مما يعني للحبيبة او للحبيب، للزوج او للزوجة، للمخطوبين : للخطيب او الخطيبة ، مش محتاجة وقت معين في السنة وحاجتها ملحة في اي وقت وزمان.

لذلك جهز نفسك علطول بمجموعة جامدة وحلوة من اجمل مسجات حب بمناسبة عيد ميلاد حبيبتي حبيبي صديقتي صديقي زوجتي زوجي اخي اختي قصيرة رومانسية مصرية وكل اللهجات العربية او انجليزي.

يعني في حال لو نسيت ها تلاقيها هنا على مدار السنة ارجع وشوف المقرر وذاكر من جديد وخلي براسك وبالموبايل دايما حبة من رسائل عيد ميلاد 2018 للواتس اب الجديدة sms الجامدة مصرية بالعربي و بالانجليزي.

المهم لو حبيت تهني الحبيب تكون مستعد باحلى مسجات حب لان بالنسبة لبعض الاشخاص عيد الميلاد مش بينتهي، ووفر فلوسك مش لازم الهدايا، المهم القيمة المعنوية مش المادية، وبالتالي رسائل عيد ميلاد للحبيب توفي بالمطلوب وزيادة كمان يلا شوف.

اجمل رسائل عيد ميلاد للحبيب رومانسية انجليزي وعربي قصيرة



أعذب تهنئه لأعذب أحساس يالي غلاك ماله قياس كل عام و أنت اسعد الناس

في عيدك أتمنى أهديكي عيوني تشوفي بيها وقلبي تعيشي بيه كل سنة وانت طيبة

احترت في عيدك أهديكي إيه عمري اللي فحضنك ربيتيه ولا قلبي بحبك علمتيه

يا أغلى ما في الكون يومك احلى و أجمل يوم..يا رب يجمعنا حواليكي كل يوم

مع اخر لحظات نطفي شموع ونتمني لكم سنه حب بلا دموع

اطلب الله في زماني ياخذ أيامي ويزيد..في زمانك عمر ثاني كل حول وكل عام

الله يحقق مرادك وين ما تمشي على هونك و كل من حولك يهنونك بيوم ميلادك.

تدلل قول يا حبي لك الدنيا و ما فيها تدلل و اطلب عيوني لك عيوني أنا اهديها

العمر كله إن شاء الله لأحلى ( الأسم) ..

يا عيوني أفرحي معاه و ياقلبي زغرد وياه اليوم الكل معاه يحتفل بيومه وياه

احترت اجيبلك ايه هدية..ملقيتش أحلى من كلمة رنبا يخليكي ليه

يا شبه القمر وارق من الزهر كل عام وانت بخير يا اغلي البشر

اليوم عيد ميلاد ما في مثله اثنين .. عيدك عندي عيدين . .. يا أغلى من الرمش و العين .

إحترت بعيدك ويش أهديلك أهديلك وردة هاتدبل أهديلك عمري هايخلص . ههديلك روحي تعيش بيها عمر جديد .

مرت سنة بكل ما فيها و جت سنة أحلى ما فيها إنك لسة معاي فيها.

قلب يـبيك وبـحبه يـشتريك و بـنبضه يـرويك و بميلادك يـهـنيك.

كل ما فيني يهني يا عسى عامك سعيد .. دايم وتعيش يا صدر المحبة و الغرام

ما بين حرف و سطر أفرحت الدنيا بأغلى بشر و أقول كل عام وأنتي بخير

يوم ميلادك حبيبي يوم ميلادي أكيد .. حيث لنه عرق قلبك في ضميري استقام

مع آخر لحظات السنه نطفي شموع ونشعل شموع نتمى لكم سنة حب بلا دموع.

ماتفكرش ان ده صوت رنة موبايلك .. لا ده صرخة فؤادي تقولك كل عام وإنت بخير

لك 3 وردات: وردة تبوسك وردة تسلم عليك وردة تقولك كل عام و أنت بخير.

المرسل: مجرد احساس المستقبل: جوهر ألماس النص: كل عام و أنتي بخير قبل كل الناس.

من جديد من جديد وغلاوتك دايما تزيد اسبق العالم واقول .. عيدك سعيد

احدث رسائل عيد ميلاد بالانجليزي

Lovely msg for a Lovely Person

from Lovely Friend

For a Lovely Reason

at a Lovely Time

from a Lovely Mind

in a Lovely Mood

in a Lovely Style

to wish you

Have a Lovely Birthday

Itz tHE DaY of CakEs N CandlEs..

snOw N soNgs..

cElebrAtions N dEcoRtions..

LaughtEr N Luv..

Itz ur B’day!

Life is very short,

So enjoy every moment,

Dont lose your confidence

Go always ahead.

Happy Birthday



I wish U simple pleasures in life. Evergreen happiness. A truly bright future. Most of all I wish a Birthday. Full of smiles and cheers.

Dreams give rise 2 hope. Hope inspires efforts, Efforts results in Success So dreams r roots of success. Let all ur dreams cum true this birthday..Happy Birthday

Happy birthday 2 u, happy birthday 2 u! u were born in d zoo’ u…

Love deeply and forgive quickly take chances give everything have no regrets cause life is…

On your birthday, I would like to give you some words of wisdom . ….

A short thing its get longer as u hold it & pass between woman’s breast…

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رسائل عيد ميلاد للحبيب 2018 مسجات حب تهنئة انجليزي وعربي