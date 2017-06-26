رسائل عيد ميلاد مضحكة جداً 2018 مسجات حب رومانسية للحبيب

رسائل عيد ميلاد مضحكة

اكتر حاجة واكبر عدد من المسجات المضحكة او الرسائل الرومانسية للحبيب للحبيبة للصديقات والاصدقاء لازم يكون عندك نسخة منها دايما هي رسائل تهنئة اعياد الميلاد كوميدية مضحكة ولا بأس ان تكون مع شوية رومانسية.

انت مش عارف مين فجأة يقولك انت مش فاكر النهاردة ايه وتضطر تدبس في هدية.

بعدين عليك بـمجموعة من مسجات عيد ميلاد مضحكة جدا رومانسية ووفر فلوسك احسن.

او استغل الفرصة وابعت رسائل رومانسية مضحكة تهنئة عيد ميلاد لكل اللي تعرفهم في موسم الرسائل المجانية اللي بتعملها شركات الاتصالات او على واتس اب.

يلا شوف مجموعة جاهزة جامدة موت واحلى رسائل عيد ميلاد للحبيب متنقية من مسجات عيد ميلاد مضحكة جديدة.

اجمل رسائل عيد ميلاد رومانسية مضحكة



تليفونى مسكين حرارته اربعين وعنده عقدة لازم يعاكس الحلوين ويقولهم كل سنة وانتم طيبين

أبعث مع كل طير .. من قلب كله خير .. لإنسان مكانه غير .. كل عام وإنت بخير

اخاف الناس تسبقنى تهنى قلبك الطيب يا رب بعيدك تتهنى واشوفك كل سنه طيب

اليوم ما في مثله اثنين عيدك عندي عيدين يا حبيب القلب يا زين يا أغلى من الرمش و العين كل عام و إنت بألف خير

أهديك حب أنتٍ أغلى أهديك ورد أنتٍ أحلى بهديك عمري و ياريت يسوى

احترت و الله شوه أهديك ما لقيت إلا أحلى من كلمة الله يحفظك.

كل عام و إنت بألف خير يا أعز إنسان في قلبي الصغير اليوم يوم ميلادك السعيد نفسي و منى عيني أشيلك و أطير

إحترت بعيدك ويش أهديلك أهديلك وردة بتذبل أهديلك عمري بيخلص بهديلك روحي تعيش بيها عمر جديد

اليوم يوم ميلادك و الكل فرحان علشانك و من صميم قلبي أدعيلك ربي يخليك و يطول عمرك

واحشني ياعصفور صدقني يا أمور من غير ماألف وادور بقلبي اسمك محفور

لاتزعل وتحتار لو غبنا عنك كل الادلة اتكول ماكو اغلى منك

بمناسبة عيد ميلادك ارسلك .. باقة حب مع سلة بوسااااات .. سكبها على أجمل خد يملكه أغلى بشر

كيكي ميكي شيكي تيكي بيكي فيكي ريكي سيكي يعني عيد ميلاد سعيد بالافريقي

أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي .. وأحطها بإيديك تنشر العبير الفواح حوليك .. وتقولك كل عام وإنت بخير

يا شمس الشموس يا بهجة كل النفوس .. نوري على حبيبي ضياكي .. قوليله كل عام وإنت بخير

يا حمامة روحي وخبريه .. ولهانة أضمه وبوس أنزل فيه .. وبأحلى التهاني أخصه وأهنيه .. وأقوله كل عيد وإنت سعيد

أعذب تهنئه لأعذب أحساس .. يالي غلاك ماله قياس .. كل عام و أنت اسعد الناس

ياللى عن عينى بعيد .. وفي قلبي عايش أكيد .. كل عام وانت فى أجمل وأسعد عيد

اكيد انا الاخير و سبقونى كتير بس اكيد منى طعمها خطير كل عام وانت بخير

ياللي انت قمر وعينيك حلوين ومخلّينا وراك دايخين صباحك عسل ومساك ياسمين كل سنة وانت طيب

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عيد ميلاد سعيد

اخاف حد يسبقنى ويهنى قلبك الطيب واحب اشوفك متهنى وكل سنة وانت طيب

برسل بوسة قوية اعتبرها هي الهدية لاغلى انسان حبة قلبى وشافتة عينيا

كل سنةوالدنيا بين إيديك والضحكه ما تفارق عينيك وعيد ميلادك سعيد علينا وعليك

تهنئة حارة مولعة .. باعياد حلوة مشخلعة .. من غير بونب و فرقعة .. لحبايب اخر مجدعة … ((kol sana w anty taybaaa))

كل عام و إنت بألف خير يا أعز إنسان في قلبي الصغير اليوم يوم ميلادك السعيد .. نفسي و منى عيني أشيلك و أطير

بطاقة تهنئة صوتية مضحكة بمناسبة عيد ميلاد للاهداء

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