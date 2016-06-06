نتيجة الشهادة الاعدادية باسيوط

نتائج الشهادة الاعدادية باسيوط 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية بوابة محافظة اسيوط 2017

أسيوط – كتبت مريم الحسيني:

على الرغم من اعتماد نتائج الصف الثالث الاعدادى من قبل محافظ اسيوط منذ يومين الا ان النتيجة لم تظهر حتى الان على النت، ولكن تم توفيرها بالمدارس، ويبحث طلبة الشهادة الاعدادية باسيوط عن نتائج الامتحانات للترم الدراسي الثانى حيث كانت تنشر عادة على موقع وزارة التربية والتعليم او موقع محافظة اسيوط الرسمي بوابة اسيوط التعليمية الالكترونية.

وكانت محافظة اسيوط من اواخر المحافظات المصرية التي انهت اعمال تصحيح نتيجة الشهادة الاعدادية مما اثار استياء الطلاب واولياء امورهم خصوصا وانه سيكون هناك انتظار آخر في نهاية العام الدراسي لتحديد تنسيق القبول بالثانوية العامة او الثانوية الفنية حيث سيجري قبول الطلاب بناء على المجموع الكلي في الترم الاول والترم الثاني 2017.

على كل حال سنتابع معكم اخبار ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط على الانترنت من خلال موقع بوابة محافظة اسيوط، فقد يتم اتاحة نتيجة الاعدادية باسيوط اليوم ويمكن الوصول الى موقع بوابة محافظة اسيوط الرسمي بالضغط على الرابط المباشر التالي >>> http://www.assiut.gov.eg

تحديث ظهور نتيجة الاعدادية باسيوط الترم الثانى

يجري نشر نتيجة الشهادة الاعدادية باسيوط ويمكن مشاهدتها برقم الجلوس وبالاسم لكل طالب بالضغط على الرابط المبين اعلاه.

ملاحظة: الرابط اعلاه صحيح ومؤكد ولكن يجب ان تتخطى صفحة اعلانية بعد الضغط على اللينك وذلك من خلال المستطيل الاصفر الموجود في الاعلى وكتبت عليه سكيب اد skip ad بالانجليزي او تخطي الاعلانات بالعربية.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الشهادة الاعدادية باسيوط 2017 بالاسم وبرقم الجلوس

06/06/2016 389 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , , , ,
389 comments
  1. ندى محمد اسماعيل 10/05/2017 10:56 -

    عايزة نتيجة الصف الثاني الاعدادى باسيوط من فضلكم

  2. هشام صلاح عبد العزيز 02/02/2017 15:34 -

    اريد نتيجة الصف الاول الاعدادى

  3. محمود كمال 26/07/2016 20:14 -

    الشهادة الاعدادية بارك الله فيكم

  4. كريم عبد الراضى ناجح عواض 11/06/2016 17:35 -

    النتيجه ياريت بسرعه

    ه

  5. وليد محمد صديق 11/06/2016 00:13 -

    م
    25745درسة نجوع بني حسين اسيوط

  6. وليد محمد صديق 11/06/2016 00:12 -

    مدرسة نجوع بني حسين
    25745

  7. احمدسيد نصر 10/06/2016 21:33 -

    نتيجة الاعداديه رقم الجلوس2247  مدرسة الشهيداحمدعبدالجواد بديروط

  9. اسماء فرحان حسين 10/06/2016 18:14 -

    مركز القوصيه رقم الجلوس ١٤٤٣١

  10. اشرف عامر 10/06/2016 14:17 -

    حسام أشرف عامر رقم الجلوس 64587

  11. ندى حماده على 10/06/2016 13:14 -

    اريد نتيجه الشهاده الاعداديه رقم الجلوس40742

  12. مريم عبدالمنعم عبدالناصر 10/06/2016 13:06 -

    ريم عبد المنعم عبد الناصر رقم الجلوس 70600

  13. محمد عبدالتواب عبد النبي 10/06/2016 12:13 -

    اريد معرفة النتيجه رقم الجلوس٧٢٨٨

  14. مريانا ناصر صابر كامل 10/06/2016 11:40 -

    54980 
    ادارة الفتح

  15. حازم خالد محمد زايد 10/06/2016 10:54 -

    ممكن تبعتى النتيجة الشهادة الاعدادية بى سرعة

  16. محمد حماده محمد صالح 10/06/2016 10:44 -

    القوصيه. رقم الجلوس 10946

  17. دينا محمود هريدى مصبح 10/06/2016 10:38 -

    اريد معرفة نتيجة دينا محمود هريدى رقم الجلوس 64434

  18. جهاد 10/06/2016 09:07 -

    اريد معرفه النتيجه رقم الجلوس 38791

  19. فوزية عادل فرغالى 10/06/2016 08:35 -

    أريد نتيجه الشهاده الاعداديه بالبداية برقم الجلوس26808

  21. محمود رجب يحي 10/06/2016 08:09 -

    بني شقير رقم الجلوس 20597
    محمود رجب يحي

  22. حبيب سميح حبيب 10/06/2016 03:27 -

    اريد معرفه نتيجتي ورقم الجلوس 5250 مدرسه الشهيد دايفد اصيل اسيوط ديروط كوم بوها

  23. حبيب سميح حبيب 10/06/2016 03:23 -

    اريد معرفت نتيجتي ورقم الجلوس 5250

  24. محمود عصام احمد محمد مصطفى 10/06/2016 02:57 -

    انا فى مدرسه الجامعة

  25. محمود عصام احمد محمد مصطفى 10/06/2016 02:56 -

    معرفش رقم الجلوس

  26. محمود رجب يحي 10/06/2016 02:04 -

    محمود رجب يحي رقم الجلوس 20597

  27. مصطفي خالد مصطفي 09/06/2016 14:01 -

    لما اسيوط تتاخر في اظهار النتيجه كل عام

  28. اسلام محمود 09/06/2016 02:44 -

    مدرسه ريفا الاعدادية بنين رقم جلوس 54321

  29. رؤى حسين كامل علد الناصر 07/06/2016 23:55 -

    رقم جلوسى هو. 29466

  30. مينا سمير عبد التواب 07/06/2016 19:56 -

    مدرسة الفاروق الخطيب  مركز القوصية اسيوط 
    قرية التمساحية  رقم الجلوس 12109

  31. فاطمه الزهراء محمد عيد 07/06/2016 16:55 -

    فاطمه الزهراء محمد عيد ممكن اعرف النتيجه بتاعتها رقم الجلوس 34002

  33. اسماء السيد 07/06/2016 13:44 -

    اريد معرفة النتيجه
    رقم الجلوس18955

  34. محمد مصطفي محمد عبد المالك 07/06/2016 11:32 -

     اريد معرفه النتيجه محافظه اسيوط رقم الجلوس 2353

  35. فهد هلال علي محمد 07/06/2016 08:20 -

    41340 قرية دكران مركز ابوتيج محافظة اسيوط

  36. يوسف عبدالنبى عبداللطيف عبدالحافظ 07/06/2016 00:50 -

    اسمى يوسف عبدالنبى عبداللطيف ..محافظة اسيوط
    رقم جلوسى 069395
    اريد معرفة نتيجتي 

  37. أحمد ياسر فاروق عبد الناصر 06/06/2016 23:09 -

    مدرسه بدر الإعدادية بديروط

  38. نادر اشرف فتحى محمد على 06/06/2016 17:01 -

    رقم الجلوس 45083

  39. عبير سمير عبدالنعيم 06/06/2016 00:03 -

    الشهاده الاعداديه

أضف تعليقاً