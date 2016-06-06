نتيجة الشهادة الاعدادية باسيوط

أسيوط – كتبت مريم الحسيني:

على الرغم من اعتماد نتائج الصف الثالث الاعدادى من قبل محافظ اسيوط منذ يومين الا ان النتيجة لم تظهر حتى الان على النت، ولكن تم توفيرها بالمدارس، ويبحث طلبة الشهادة الاعدادية باسيوط عن نتائج الامتحانات للترم الدراسي الثانى حيث كانت تنشر عادة على موقع وزارة التربية والتعليم او موقع محافظة اسيوط الرسمي بوابة اسيوط التعليمية الالكترونية.

وكانت محافظة اسيوط من اواخر المحافظات المصرية التي انهت اعمال تصحيح نتيجة الشهادة الاعدادية مما اثار استياء الطلاب واولياء امورهم خصوصا وانه سيكون هناك انتظار آخر في نهاية العام الدراسي لتحديد تنسيق القبول بالثانوية العامة او الثانوية الفنية حيث سيجري قبول الطلاب بناء على المجموع الكلي في الترم الاول والترم الثاني 2017.

على كل حال سنتابع معكم اخبار ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط على الانترنت من خلال موقع بوابة محافظة اسيوط، فقد يتم اتاحة نتيجة الاعدادية باسيوط اليوم ويمكن الوصول الى موقع بوابة محافظة اسيوط الرسمي بالضغط على الرابط المباشر التالي >>> http://www.assiut.gov.eg

تحديث ظهور نتيجة الاعدادية باسيوط الترم الثانى

يجري نشر نتيجة الشهادة الاعدادية باسيوط ويمكن مشاهدتها برقم الجلوس وبالاسم لكل طالب بالضغط على الرابط المبين اعلاه.

ملاحظة: الرابط اعلاه صحيح ومؤكد ولكن يجب ان تتخطى صفحة اعلانية بعد الضغط على اللينك وذلك من خلال المستطيل الاصفر الموجود في الاعلى وكتبت عليه سكيب اد skip ad بالانجليزي او تخطي الاعلانات بالعربية.

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نتيجة الشهادة الاعدادية باسيوط 2017 بالاسم وبرقم الجلوس