نتيجة الشهادة الاعدادية باسيوط 2017 بالاسم وبرقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية باسيوط
أسيوط – كتبت مريم الحسيني:
على الرغم من اعتماد نتائج الصف الثالث الاعدادى من قبل محافظ اسيوط منذ يومين الا ان النتيجة لم تظهر حتى الان على النت، ولكن تم توفيرها بالمدارس، ويبحث طلبة الشهادة الاعدادية باسيوط عن نتائج الامتحانات للترم الدراسي الثانى حيث كانت تنشر عادة على موقع وزارة التربية والتعليم او موقع محافظة اسيوط الرسمي بوابة اسيوط التعليمية الالكترونية.
وكانت محافظة اسيوط من اواخر المحافظات المصرية التي انهت اعمال تصحيح نتيجة الشهادة الاعدادية مما اثار استياء الطلاب واولياء امورهم خصوصا وانه سيكون هناك انتظار آخر في نهاية العام الدراسي لتحديد تنسيق القبول بالثانوية العامة او الثانوية الفنية حيث سيجري قبول الطلاب بناء على المجموع الكلي في الترم الاول والترم الثاني 2017.
على كل حال سنتابع معكم اخبار ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط على الانترنت من خلال موقع بوابة محافظة اسيوط، فقد يتم اتاحة نتيجة الاعدادية باسيوط اليوم ويمكن الوصول الى موقع بوابة محافظة اسيوط الرسمي بالضغط على الرابط المباشر التالي >>> http://www.assiut.gov.eg
تحديث ظهور نتيجة الاعدادية باسيوط الترم الثانى
يجري نشر نتيجة الشهادة الاعدادية باسيوط ويمكن مشاهدتها برقم الجلوس وبالاسم لكل طالب بالضغط على الرابط المبين اعلاه.
ملاحظة: الرابط اعلاه صحيح ومؤكد ولكن يجب ان تتخطى صفحة اعلانية بعد الضغط على اللينك وذلك من خلال المستطيل الاصفر الموجود في الاعلى وكتبت عليه سكيب اد skip ad بالانجليزي او تخطي الاعلانات بالعربية.
عايزة نتيجة الصف الثاني الاعدادى باسيوط من فضلكم
اريد نتيجة الصف الاول الاعدادى
الشهادة الاعدادية بارك الله فيكم
النتيجه ياريت بسرعه
ه
م
25745درسة نجوع بني حسين اسيوط
مدرسة نجوع بني حسين
25745
نتيجة الاعداديه رقم الجلوس2247 مدرسة الشهيداحمدعبدالجواد بديروط
رقم الجلوس 62015
مركز القوصيه رقم الجلوس ١٤٤٣١
حسام أشرف عامر رقم الجلوس 64587
اريد نتيجه الشهاده الاعداديه رقم الجلوس40742
ريم عبد المنعم عبد الناصر رقم الجلوس 70600
اريد معرفة النتيجه رقم الجلوس٧٢٨٨
54980
ادارة الفتح
ممكن تبعتى النتيجة الشهادة الاعدادية بى سرعة
القوصيه. رقم الجلوس 10946
اريد معرفة نتيجة دينا محمود هريدى رقم الجلوس 64434
اريد معرفه النتيجه رقم الجلوس 38791
أريد نتيجه الشهاده الاعداديه بالبداية برقم الجلوس26808
النتيجة اسيوط
بني شقير رقم الجلوس 20597
محمود رجب يحي
اريد معرفه نتيجتي ورقم الجلوس 5250 مدرسه الشهيد دايفد اصيل اسيوط ديروط كوم بوها
اريد معرفت نتيجتي ورقم الجلوس 5250
انا فى مدرسه الجامعة
معرفش رقم الجلوس
محمود رجب يحي رقم الجلوس 20597
لما اسيوط تتاخر في اظهار النتيجه كل عام
مدرسه ريفا الاعدادية بنين رقم جلوس 54321
رقم جلوسى هو. 29466
مدرسة الفاروق الخطيب مركز القوصية اسيوط
قرية التمساحية رقم الجلوس 12109
فاطمه الزهراء محمد عيد ممكن اعرف النتيجه بتاعتها رقم الجلوس 34002
رقم جلوس (33783 )
اريد معرفة النتيجه
رقم الجلوس18955
اريد معرفه النتيجه محافظه اسيوط رقم الجلوس 2353
41340 قرية دكران مركز ابوتيج محافظة اسيوط
اسمى يوسف عبدالنبى عبداللطيف ..محافظة اسيوط
رقم جلوسى 069395
اريد معرفة نتيجتي
مدرسه بدر الإعدادية بديروط
رقم الجلوس 45083
الشهاده الاعداديه