نتيجة الصف الثالث الاعدادى آخر العام الدراسى 2017 هنا الآن

نتيجة الصف الثالث الاعدادى آخر العام

مصريات – كتبت ملك فوزي: حالة من الترقب، يعيشها طالبات وطلاب الشهادة الاعدادية، بسبب عدم ظهور نتائج الترم الثانى لاخر العام 2017 في بعض المدن والمحافظات، خاصة الحدودية والكبرى.

في الحين الذي استطاع به طلبة محافظة الاسكندرية والقاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ ودمياط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى، وهم الان في طور البحث عن تنسيق الدخول للاختيار بين الثانوية العامة والثانويات الفنية الصناعية اي الدبلومات الفنية، وذلك حسب المجموع العام ودرجات الحد الادنى للقبول، بالاضافة الى رغبة بعض الطلاب انفسهم بالتعليم الفني، حتى لو كانت مجاميعهم تؤهلهم لدخول الثانوية العامة.

ولا يزال طلاب وطالبات باقي المحافظات مثل محافظة الشرقية، محافظة الاسماعيلية، محافظة الغربية، محافظة الفيوم، محافظة المنوفية، محافظة اسيوط، السويس، بورسعيد، محافظة سوهاج، محافظة المنيا، محافظة قنا، محافظة بني سويف، الاقصر، محافظة اسوان ـ ومحافظة الوادي الجديد، جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الاحمر، واخيراً محافظة مرسى مطروح، لم يتمكنوا بعد من معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية آخر العام حتى وقت تحرير هذا الخبر اليوم.

ولكن من شبه المؤكد، ان نتيجة امتحانات طلاب الصف الثالث الاعدادى في طريقها للصدور خلال اليومين القادمين، او حتى اخر هذا الاسبوع على ابعد تقدير، حيث يسعى جميع المحافظين المنوط بهم التصديق واعتماد نتيجة الاعدادية آخر العام 2017 في هذه الادارات التعليمية المذكورة اعلاه، للقيام بذلك باسرع وقت ممكن، خاصة لظروف شهر رمضان وتأخر النتيجة حتى هذا الوقت.

كما سيتم اعلان نسبة النجاح وكذلك اسماء الطلاب المتفوقين، ويقام حفل خاص في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم لاوائل نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2017 اخر العام ويجري تكريمهم ومكافآتهم على تفوقهم، سواء بجوائز تقديرية او هدايا عينية لتشجيع الطالبات والطلاب على المثابرة والتفوق في المراحل الدراسية اللاحقة.

من جهتنا في موقع مصريات، وكما عهدتونا على مدى عشرة اعوام، سنكون السباقين بتقديم اقصر واسرع طريقة لمعرفة النتيجة الاعدادية للصف الثالث برقم الجلوس او بالاسم في لحظة صدورها لكل محافظة مصرية.

تابعوا معنا على صفحات مصريات اخبار ومواعيد ظهور نتائج الشهادة الاعدادية، وحتى ذلك الحين يمكنكم الاستعلام عنها على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي،

بالضغط على اللينك التالي: moe.gov.eg/natiga-prep-results

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نتيجة الصف الثالث الاعدادى آخر العام الدراسى 2017 هنا الآن