نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالاسم

مصريات – كتبت اريج يعقوب: يستطيع الطلبة معرفة نتائج الشهادة الاعدادية لامتحانات الصف الثالث الترم الثانى اخر العام الخاصة بجميع محافظات مصر قبلي او بحري.

هذا وتظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 لكافة الادارات التعليمية بالاسم، بعد ادخال رقم الجلوس على المواقع المخصصة لاظهار النتيجة، وهي بوابات مديريات التربية والتعليم في كل محافظة على حدى، فيما عدا بعض الاسثثناءات حيث يتم نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وتجدون رابط لكل موقع في اخر هذا الخبر.

وتشمل النتيجة المجموع الكلي للترم الاول والثاني، كما يتم تحديد النسبة المئوية للتلاميذ حسب المجموع لكل طالب بالاسم، وذلك لدخول تنسيق الثانوية العامة للعام 2017 – 2018.

حيث وبناءً على نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية هذا العام، والحد الادنى للدرجات يتحدد دخول الثانوية العامة او الثانوية الفنية المهنية في العام الدراسي القادم 2018 في كل من المحافظات التالية : القاهرة , الدقهلية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، محافظة قنا ، مطروح ، العريش ، شمال سيناء ، البحر الاحمر ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، محافظة البحيرة ، كفر الشيخ ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، محافظة القليوبية ، محافظة الغربية ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس.

وتصدر نتائج الاعدادية بكل محافظة حسب الاسم مع اوائل نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم لسنة 2017 ولا يوجد حتى الان اسماء الاوائل على مستوى الجمهورية لاختلاف موعد الامتحانات للشهادة الاعدادية من ادارة تعليمية لاخرى.

تحديث نتائج الاعدادية الفصل الدراسي الثانى 2017

ومع ذلك يمكن الان متابعة نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالاسم ورقم جلوس حسب موعد ظهورها وبالتدريج لكل محافظة بالضغظ على اللينك هذا >>> http://portal.moe.gov.eg/Pages/natiga_preparatory

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى 2017 بالاسم، برقم الجلوس