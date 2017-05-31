نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالاسم

نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالاسم

مصريات – كتبت اريج يعقوب: يستطيع الطلبة معرفة نتائج الشهادة الاعدادية لامتحانات الصف الثالث الترم الثانى اخر العام الخاصة بجميع محافظات مصر قبلي او بحري.

هذا وتظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 لكافة الادارات التعليمية بالاسم، بعد ادخال رقم الجلوس على المواقع المخصصة لاظهار النتيجة، وهي بوابات مديريات التربية والتعليم في كل محافظة على حدى، فيما عدا بعض الاسثثناءات حيث يتم نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وتجدون رابط لكل موقع في اخر هذا الخبر.

نتائج شهادة الصف الثالث الاعدادي 2017 بالاسم وبرقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم 2017

وتشمل النتيجة المجموع الكلي للترم الاول والثاني، كما يتم تحديد النسبة المئوية للتلاميذ حسب المجموع لكل طالب بالاسم، وذلك لدخول تنسيق الثانوية العامة للعام 2017 – 2018.

حيث وبناءً على نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية هذا العام، والحد الادنى للدرجات يتحدد دخول الثانوية العامة او الثانوية الفنية المهنية في العام الدراسي القادم 2018 في كل من المحافظات التالية : القاهرة , الدقهلية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، محافظة قنا ، مطروح ، العريش ، شمال سيناء ، البحر الاحمر ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، محافظة البحيرة ، كفر الشيخ  ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، محافظة القليوبية ، محافظة الغربية ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس.

وتصدر نتائج الاعدادية بكل محافظة حسب الاسم مع اوائل نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم لسنة 2017 ولا يوجد حتى الان اسماء الاوائل على مستوى الجمهورية لاختلاف موعد الامتحانات للشهادة الاعدادية من ادارة تعليمية لاخرى.

تحديث نتائج الاعدادية الفصل الدراسي الثانى 2017

ومع ذلك يمكن الان متابعة نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالاسم ورقم جلوس حسب موعد ظهورها وبالتدريج لكل محافظة بالضغظ على اللينك هذا >>> http://portal.moe.gov.eg/Pages/natiga_preparatory

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نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى 2017 بالاسم، برقم الجلوس

31/05/2017 1072 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , , ,
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  1. علياء مامون 31/05/2017 12:30 -

    علياء مامون محافظه قنا اريد ان اعرف نتيجتي رقم الجلوس 29749

  2. ahmed 30/05/2017 12:25 -

    ندي احمد عبدالله مدرسه الربوه ابني بيتك

  3. محمد خلف عبد العليم النص 28/05/2017 22:00 -

    هشام كمال قاسم قايد رقم الجلوس11149

  4. مصطفى ربيع عويس السيد 28/05/2017 21:25 -

    ممكن الدرجات بتاعت رقم الجلوس 25052 الفيوم

  5. mostafa 26/05/2017 20:25 -

    أحمد أشرف محروس عبدالمجيد مدرسة/رحاب الأيمان – المرج

  6. أحمد فتحى محمد محمد 25/05/2017 23:21 -

    7293 رقم الجلوس عايز أعرف النتيجة

  7. اماني السيد محمد السيد جمعه 08/02/2017 19:18 -

    انا عاوز الشهادة الصف الثالث الاعدادي

  11. بدور احمدمحمدالمغربي 13/10/2016 14:56 -

    اريد.نتيجة بدور احمدمحمدالمغربي
    رقم الجلوس74956

  13. محمودصلاح الدين متولي 19/08/2016 20:55 -

    اريد ان اشوف النتيجه

  14. مصطفى سيد محمد عبدالله علي 13/08/2016 18:40 -

    الصف الثالث الاعدادى منازل مدرسة حافظ ابراهيم كفر الباشا

  16. احمد عبدالفتاح زكى عبدالفتاح 09/08/2016 18:09 -

    3اعدادي و رقم الجلوس 5800 غرب شبرا الخيمة

  17. جهاد عبد السلام الجميل 05/07/2016 17:53 -

    امتة النتيجة

  18. ayoub 29/06/2016 15:52 -

    اريد نتائج الثالتة اعدادي هاهو الرقم 6515

  19. عبد السلام 24/06/2016 19:09 -

    ماهي النتائج التالت إلاعدادي

  20. سارة محمد السيد احمد 21/06/2016 12:06 -

    انا عاوز الشهادة

  21. اميره علي خضر 02/06/2016 18:19 -

    شهاده الصف 3 الاعدادي 40285رقم الجلوس 

  22. اميره علي خضر 02/06/2016 18:16 -

    402853 3اعدادي  مجمع السلام غرب شبرا الخيمه 

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