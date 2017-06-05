نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 في محافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

مصريات – الشرقية – كتبت هاجر منتصر: كما حدث في الاعوام الاخيرة الماضية، تأخرت نتائج شهادة التعليم الاساسي لطلاب الصف الثالث الاعدادى، وقد يكون السبب هو كثرة عدد الطالبات والطلاب لهذه المرحلة، مقارنة بتعداد الكادر التعليمي العامل في المحافظة من معلمين ومعلمات واداريين.

نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث محافظة الشرقية 2017 بالاسم

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية 2017

ومن المنتظر اليوم ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الشرقية الترم الثانى للعام الدراسي 2017 ويمكن للطلبة واولياء الامور مشاهدة نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي من اللينك الموضح اخر هذا الخبر.

هذا وتشمل نتيجة الصف الثالث الاعدادى التي يفترض ان تظهر على موقع وزارة مديرية التربية والتعليم بالشرقية على للادارات التعليمية في كل من الزقازيق ومنيا القمح وكفر صقر و الحسينية و ههيا و اولاد صقر  وبقية الادارات التعليمية.

الجدير بالذكر بان نتائج الشهادة الاعدادية للصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية 2017 كان قد تأخر اعلانها لاكثر من شهر في الترم الاول، وعبر العديد من الطلبة عن مخاوفهم بان يتكرر تأخير نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية في اخر العام الترم الثاني الماضي، حيث تم صدور نتيجة الاعدادية 2017 في عدد من المحافظات ولم تظهر نتيجة اعدادية محافظة الشرقية حتى الان.

تحديث نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الشرقية الترم الثانى 2017

سيمكنكم الحصول على نتيجة اعدادية الشرقية برقم الجلوس على الانترنت عبر موقع وزارة مديرية التربية والتعليم في الشرقية فور صدورها وذلك بالضغط هذا الرابط >>> http://www.sharkia.gov.eg

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ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة الشرقية بالاسم

05/06/2017 1623 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , ,
1623 comments
  1. يوسف ابراهيم يوسف محمد منصور 05/06/2017 11:41 -

    رجاء النتيجة

  2. ALBAHAGY 05/06/2017 11:27 -

    ظهرت الان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية من خلال هذا الرابط

  3. محمد الاصيل 03/06/2017 01:56 -

    انا بستغرب ايه التاخير دا فى اظهار النتيجة

  4. محمد الاصيل 03/06/2017 01:54 -

    محافظة الشرقية محافظة عريقة بس مشهورة بالكرم ..والتاخير فى كل حاجة فى الدورى فى قاع الجدول فى نتائج الامتحانات فى ادنى المحافظات ربنا يلطف بينا يارب فينك يا رضا يا عبدالسلام نجيبك من فين الله يرحم ايامك….كنت عاملك ايميل للشكاوى كنت مريح ابناء المحافظة

  5. محمود ابوكامل 02/06/2017 03:58 -

    مش عارف ايه القرف ده ليه ديما محافظه الشرقيه متاخره مع اني عارف اني هجيب 115من300 بس برده عايزين نطمئن

  6. احمد ابوالعلا 02/06/2017 00:03 -

    انا يوسف احمد سعيد ابوالعلا مدرسة بردين الاعدادية مركز الزقازيق رقم الجلوس 5521

  7. سيف جمال فتحي قطب عبد النبي حماده 25/01/2017 23:06 -

    عايز اشوف النتيجه
    رقم الجلوس. 644

  8. محمود حمدي محمود راضون 01/06/2016 04:50 -

    مدرسة الشهيد عثمان 

  9. طارق 09/02/2016 07:13 -

    هيه ليه محافظه الشرقيه ديما متاخره فى النتائج وفى جميع المراحل كل المحافظات نتائجها بتطلع قبلنا بثلاث واربع ايام واحنا ديما متاخرين وتحرقو فى اعصابنا بالعلم بنمتحن فى يوم واحد ونتائجهم بيطلعو قبلنا

  10. محمود حمدى محمد 13/08/2015 02:23 -

    محمود موافى على غمرى رقم الجلوس 12660

  12. احمد محمد را ضي عامر 09/06/2015 02:09 -

    انافي مدرسة انشا ص الرمل الاعداديه الازهريه مركز بلبيس محافظة الشرقيه  رقم الجلوس   35175

     

  13. عبير ابراهيم 07/06/2015 00:19 -

    ادار ابو حماد التعليميه مدرسه منشيه سعيد الاعداديه رقم الجلوس 45153

  14. عصام صلاح محمد 04/06/2015 15:38 -

    10162 رقم الجلوس مير مركز القوصة بمحافظة اسيوط

  15. احمد علاء محمد رفاعى 04/06/2015 13:12 -

    احمد علاء محمد
    60000
    محافظة الشرقية

  16. ادهم 04/06/2015 11:10 -

    الاسم ندى جمال الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية مركز منيا القمح رقم الجلوس٣٧٨٠١

  17. أمنية السيد محمود احمد 04/06/2015 10:29 -

    الشرقية/الزقازيق/مدرسة ابو الاخضر ارجو السرعة فى تنفيذ طلبى رقم الجلوس 6910

  18. محمد بدر جوده 04/06/2015 10:28 -

    اريد الشهاده بتاعتى مدرسة خميس الاعدادية رقم الجلوس 22039 بمحافظة الشرقية مركز بلبيس

  19. محمد 04/06/2015 04:30 -

    الاسم *محمد عبد الباسط   رقم الجلوس*35320  *مركز* بلبيس   محافظة*الشرقيه  المدرسه*البلاشون الاعداديه المشتركه بنين#ممكن بقه النتيجه؟؟؟

  20. منيره على محمد سيداحمد 04/06/2015 00:29 -

    رقم جلوسى 64841 أداره ابوكبير

  21. نسيت اسمى 03/06/2015 23:39 -

    احنا عايزبن النتيجة بسرعة انا محافظة الشرقية وكل المحافظات بانت الا المحافظة دى

  22. اسماء محمد شاكر مصظفي 03/06/2015 21:42 -

    محافظة الشرقية
    مركز بلبيس
    مدرسة عبدالغنى محمود الاعدادية بنات

  23. محمد هشام سالمان 03/06/2015 17:57 -

    اريد شهادة الصف الثالث الاعدادي بمدرسة ابو سالم الرسمية للغات

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