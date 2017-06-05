نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

مصريات – الشرقية – كتبت هاجر منتصر: كما حدث في الاعوام الاخيرة الماضية، تأخرت نتائج شهادة التعليم الاساسي لطلاب الصف الثالث الاعدادى، وقد يكون السبب هو كثرة عدد الطالبات والطلاب لهذه المرحلة، مقارنة بتعداد الكادر التعليمي العامل في المحافظة من معلمين ومعلمات واداريين.

ومن المنتظر اليوم ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الشرقية الترم الثانى للعام الدراسي 2017 ويمكن للطلبة واولياء الامور مشاهدة نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي من اللينك الموضح اخر هذا الخبر.

هذا وتشمل نتيجة الصف الثالث الاعدادى التي يفترض ان تظهر على موقع وزارة مديرية التربية والتعليم بالشرقية على للادارات التعليمية في كل من الزقازيق ومنيا القمح وكفر صقر و الحسينية و ههيا و اولاد صقر وبقية الادارات التعليمية.

الجدير بالذكر بان نتائج الشهادة الاعدادية للصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية 2017 كان قد تأخر اعلانها لاكثر من شهر في الترم الاول، وعبر العديد من الطلبة عن مخاوفهم بان يتكرر تأخير نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية في اخر العام الترم الثاني الماضي، حيث تم صدور نتيجة الاعدادية 2017 في عدد من المحافظات ولم تظهر نتيجة اعدادية محافظة الشرقية حتى الان.

تحديث نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الشرقية الترم الثانى 2017

سيمكنكم الحصول على نتيجة اعدادية الشرقية برقم الجلوس على الانترنت عبر موقع وزارة مديرية التربية والتعليم في الشرقية فور صدورها وذلك بالضغط هذا الرابط >>> http://www.sharkia.gov.eg

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ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة الشرقية بالاسم