ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة الشرقية بالاسم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية
مصريات – الشرقية – كتبت هاجر منتصر: كما حدث في الاعوام الاخيرة الماضية، تأخرت نتائج شهادة التعليم الاساسي لطلاب الصف الثالث الاعدادى، وقد يكون السبب هو كثرة عدد الطالبات والطلاب لهذه المرحلة، مقارنة بتعداد الكادر التعليمي العامل في المحافظة من معلمين ومعلمات واداريين.
ومن المنتظر اليوم ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الشرقية الترم الثانى للعام الدراسي 2017 ويمكن للطلبة واولياء الامور مشاهدة نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي من اللينك الموضح اخر هذا الخبر.
هذا وتشمل نتيجة الصف الثالث الاعدادى التي يفترض ان تظهر على موقع وزارة مديرية التربية والتعليم بالشرقية على للادارات التعليمية في كل من الزقازيق ومنيا القمح وكفر صقر و الحسينية و ههيا و اولاد صقر وبقية الادارات التعليمية.
الجدير بالذكر بان نتائج الشهادة الاعدادية للصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية 2017 كان قد تأخر اعلانها لاكثر من شهر في الترم الاول، وعبر العديد من الطلبة عن مخاوفهم بان يتكرر تأخير نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية في اخر العام الترم الثاني الماضي، حيث تم صدور نتيجة الاعدادية 2017 في عدد من المحافظات ولم تظهر نتيجة اعدادية محافظة الشرقية حتى الان.
تحديث نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الشرقية الترم الثانى 2017
سيمكنكم الحصول على نتيجة اعدادية الشرقية برقم الجلوس على الانترنت عبر موقع وزارة مديرية التربية والتعليم في الشرقية فور صدورها وذلك بالضغط هذا الرابط >>> http://www.sharkia.gov.eg
رجاء النتيجة
ظهرت الان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية من خلال هذا الرابط
انا بستغرب ايه التاخير دا فى اظهار النتيجة
محافظة الشرقية محافظة عريقة بس مشهورة بالكرم ..والتاخير فى كل حاجة فى الدورى فى قاع الجدول فى نتائج الامتحانات فى ادنى المحافظات ربنا يلطف بينا يارب فينك يا رضا يا عبدالسلام نجيبك من فين الله يرحم ايامك….كنت عاملك ايميل للشكاوى كنت مريح ابناء المحافظة
مش عارف ايه القرف ده ليه ديما محافظه الشرقيه متاخره مع اني عارف اني هجيب 115من300 بس برده عايزين نطمئن
انا يوسف احمد سعيد ابوالعلا مدرسة بردين الاعدادية مركز الزقازيق رقم الجلوس 5521
عايز اشوف النتيجه
رقم الجلوس. 644
مدرسة الشهيد عثمان
هيه ليه محافظه الشرقيه ديما متاخره فى النتائج وفى جميع المراحل كل المحافظات نتائجها بتطلع قبلنا بثلاث واربع ايام واحنا ديما متاخرين وتحرقو فى اعصابنا بالعلم بنمتحن فى يوم واحد ونتائجهم بيطلعو قبلنا
محمود موافى على غمرى رقم الجلوس 12660
رقم الجلوس 1959
انافي مدرسة انشا ص الرمل الاعداديه الازهريه مركز بلبيس محافظة الشرقيه رقم الجلوس 35175
ادار ابو حماد التعليميه مدرسه منشيه سعيد الاعداديه رقم الجلوس 45153
10162 رقم الجلوس مير مركز القوصة بمحافظة اسيوط
احمد علاء محمد
60000
محافظة الشرقية
الاسم ندى جمال الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية مركز منيا القمح رقم الجلوس٣٧٨٠١
الشرقية/الزقازيق/مدرسة ابو الاخضر ارجو السرعة فى تنفيذ طلبى رقم الجلوس 6910
اريد الشهاده بتاعتى مدرسة خميس الاعدادية رقم الجلوس 22039 بمحافظة الشرقية مركز بلبيس
الاسم *محمد عبد الباسط رقم الجلوس*35320 *مركز* بلبيس محافظة*الشرقيه المدرسه*البلاشون الاعداديه المشتركه بنين#ممكن بقه النتيجه؟؟؟
رقم جلوسى 64841 أداره ابوكبير
احنا عايزبن النتيجة بسرعة انا محافظة الشرقية وكل المحافظات بانت الا المحافظة دى
محافظة الشرقية
مركز بلبيس
مدرسة عبدالغنى محمود الاعدادية بنات
اريد شهادة الصف الثالث الاعدادي بمدرسة ابو سالم الرسمية للغات