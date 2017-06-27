رسائل عيد ميلاد سعيد 2018 مسجات تهنئة حب ورومانسية حلوة

رسائل عيد ميلاد سعيد

مصريات – لا يخلوا اي شهر من شهور السنة من مناسبة او ذكرى عيد ميلاد صديق احد المقربين اليك، او الاعزاء على قلبك، لذا لابد ولازمن وضروري تقديم واجب التهنئة بأي شكل كان، واختيار هدية حلوة، او حتى الاكتفاء ببعض رسائل عيد الميلاد للمباركة بحبة مسجات عيد ميلاد سعيد حلوة للجوال او رسائل عيد الميلاد حب واتس اب للموبايل او حتى كتابة كلمتين حلوين و رسالة تهنئة رقيقة من مسجات عيد الميلاد على صفحة الفيس بوك او حساب التويتر و البلاك بيري و الواتس اب.

لذا احسن ما تتعب نفسك وتشغل دماغك امامك مجموعة من رسائل عيد ميلاد 2018 – 2017

بلهجات محكية عربية دارجة مختلفة ( مصرية، مغربية، سودانية، فلسطينية، جزائرية، يمنية، ليبية، سعودية، اردنية، بحرينية، اماراتية، لبنانية، عمانية، قطرية، تونسية، عراقية، سورية، كويتية ) واجمل مسجات اعياد ميلاد فيه منها ينفع لصديق ومنها كمان رسائل موبايل عيد ميلاد حب ورومانسية للحبيب و للزوج و للزوجة و للمخطوبين و كلها رسائل حب ورومانسية و عشق و غرام ، اما لو كان بداخلك مشاعر احلى و الوحي نزل عليك فمفيش ايتها مانع تشاركنا وتكتب في التعليقات احلى رسائل عيد ميلاد وتهديها للشخص اللي بيحتفل بيوم ميلاده.

وبالمرة ستجد هنا احلى بطاقات عيد ميلاد رومانسية او مضحكة للمعايدة وللتهاني باعياد الميلاد فلاشية صوتية مع موسيقى عيد الميلاد، ويمكنك ارسال المزيد من كروت تهاني عيد الميلاد الموجودة على هذه الصفحة او في الرواط المشابهة ادناه.

اجمل مسجات عيد ميلاد سعيد



يا أغلى ما في الكون يومك احلى و أجمل يوم..يا رب يجمعنا حواليكي كل يوم

بكل عبارات التهاني بكل الحب والأماني بكل إحساس وجداني، كل عيد وانت بخير

أعذب تهنئة لأعذب إحساس ياللي غلاكي مالوش مقياس كل عام وإنتي أسعد الناس

ابعت لك سلامي مع الطير واسبق الناس والغير وأقلك كل عام وأنت بخير

يارب هذه الحبيبه ورده نديه فهب لها من كل خيرا عطيه واجعلها بعيدها مجزيه برفقة خير البريه

صاروخ أرض أرض إنفجر بالطول والعرض بيقولك عيد سعيد يا أحلي قمر على الأرض

قبل ما تلبس الزعبوط وتجيب زمارة وتقول توت كل سنة وانت مبسوط

حاولت أسابق الناس وأرسلك مع خيوط الشمس الماس وأقولك كل عام وإنت بخير يا مشعل الرقة و الإحساس

مرت سنة بكل ما فيها و جت سنة أحلى ما فيها إنك لسة معايا فيها.

أتجاوز كل المسرعين وأسبق كل المهنئين و أقووول كل عام و أنتي بخير.

تليفونى مسكين حرارته اربعين وعنده عقدة لازم يعاكس الحلوين ويقولهم كل سنة وانتم طيبين

واحشني ياعصفور صدقني يا أمور من غير ماألف وادور بقلبي اسمك محفور

كيكي ميكي شيكي تيكي بيكي فيكي ريكي سيكي يعني عيد ميلاد سعيد بالافريقي

المرسل: مجرد احساس المستقبل: جوهر ألماس النص: كل عام و أنتي بخير قبل كل الناس.

لك 3 وردات: وردة تبوسك وردة تسلم عليك وردة تقولك كل عام و أنت بخير.

أقول بسرعة قبلهم كلهم كل عام وأنت بخير وزي الفل ياللي اغلى عندي من الكل .

المرسل: واحد من الناس المستقبل: أعزوأغلى الناس النص: عيدك سعيد قبل كل الناس.

اكيد انا الاخير و سبقونى كتير بس اكيد منى طعمها خطير كل عام وانت بخير

ياللي انت قمر وعينيك حلوين ومخلّينا وراك دايخين صباحك عسل ومساك ياسمين كل سنة وانت طيب

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عيد ميلاد سعيد

اخاف حد يسبقنى ويهنى قلبك الطيب واحب اشوفك متهنى وكل سنة وانت طيب

الليله انا ضيف عيونك جيت اخيب ظنونك جيت اقولك بحبك واني ضايع بدونك ( كل سنه وانتي طيبه )

كل عام و إنت بألف خير يا أعز إنسان في قلبي الصغير اليوم يوم ميلادك السعيد .. نفسي و منى عيني أشيلك و أطير

برسل بوسة قوية اعتبرها هي الهدية لاغلى انسان حبة قلبى وشافتة عينيا

تهنئة حارة مولعة .. باعياد حلوة مشخلعة .. من غير بونب و فرقعة .. لحبايب اخر مجدعة

كل سنةوالدنيا بين إيديك والضحكه ما تفارق عينيك و عيد ميلاد سعيد علينا وعليك

رشة عطرفرنسية وسلة حلوى سويسرية وعقدلولى هدية بمناسبه أحلى عيد ميلاد في الدنيا

أتجاوز كل المسرعين وأسبق كل المهنئين و أقووول كل عام و أنتي بخير

كل سنه والدنيا بين إيديكي والضحكه ما تفارق عينيكي وعيد ميلاد جميل علينا و عليكي ياحبيبتي

اليوم زاد عمرك سنة محتار ويش أهديلك أنا تبي عمري تبي روحي إنت بس تدلل و أطلب (((كل عام و إنت بألف خير)))

كل عام وحـبك الأجمل يا مضوي شـمعة سـنيني كل عام وأنت الأول .. في حياتي وقلبي وعقلي

يا زين حبيت أهنيك وأدعي ربي يخليك .. وفي عيد ميلادك يرضيك وينور بالفرح لياليك

حبيبي إذا تحبني لا تنزل تحت الا بعد يومين أدري فيك تحبني بس عنيد كل عام و انت سعيد

يا ورد روح لحبيبي و قوله أنا هدية لك من إنسان بحبك و يقول لك كل عام وإنت بخير

ارفع راسك وخليك عنيد وازا قالو لك انتك قمر قو لهم عادى ايه الجديد

حبيت اسلم باليمين ابوس خدك والجبين اهديك وردة ياسمين ولا عزاء للايمين

أحلى رسالة وأجمل وردة لأرق قلب تقول له كل عام وإنت بخير

يا قمر بالعالي ميل على الغالي وقبل الكل قوله كل عام وهو بالف بخير

يا طير طاير بالسما ميل على حبيبي و قول له كل عام و أنت بألف خير و هنا و ربي يزيد عمره كل سنة سنة

بحياتي كلها ما بلغ سمعي كلام أحلى من كلمة <> من فمهـا !!

عيد ميلاد السعــد ..عيد ميلاد الفـــرح ..عيد ميلاد الصبــا ..عيد ميلاد الحسن .. عيد ميلاد الشفافية ..عيد ميلاد النرجسية .. عيد ميلاد الجمال .. عيد ميلاد الغرام .. عيد ميلاد الحب … عيد ميلادك انت .. عيد ميلاد أشياء كثيرة … هو عيد ميلادك أنتي …فعيد ميلاد جديد … عيد ميلاد سعيد … وكل عام وأنتي حبيبتي وكل عام وأنتي بخير

بطاقات تهنئة رومانسية فلاشية صوتية متحركة بمناسبة اعياد الميلاد

لاشعال الشموع ضع الماوس على التورتة وانتظر لسماع اغنية عيد الميلاد

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رسائل عيد ميلاد سعيد 2018 مسجات تهنئة حب ورومانسية حلوة