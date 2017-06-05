نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2017 بالاسم فقط الآن

نتيجة الاعدادية الازهرية بالاسم

مصريات – كتبت ايمان الحويني: فور انتهاء الادارة العامة المركزية للامتحانات التابعة لمشيخة الازهر من استلام نتيجة الصف الثالث الاعدادى الازهرى 2017 الترم الثانى بالاسم لكل الطلاب، ومن جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، قام شيخ الازهر بعدها وخلال اسبوع على اقصى تقدير، باعتمادها، ومن ثم اتيح للطلبة اولياء امورهم معرفة نتيجة الاعدادية الازهرية 2017 بالاسم فقط، او برقم الجلوس، من موقع الازهر التعليمي الخاص بعرض نتائج الازهر الشريف، والذي يشرف عليه قطاع المعاهد الازهرية.

من ناحية اخرى طالب عدد من اولياء الامور بالتراجع عن القرار الذي صدر بدخول الراسبين في اربعة مواد لامتحانات الدور الثاني، وقالوا ان صعوبة المواد الشرعية والعلمية بالنسبة للبعض بالاضافة الى عدم وجود نظام الترم للمناهج بالنسبة للشهادات الازهرية، يحتم عدم وجود حد ادنى لعدد المواد للطلبة الراسبين، وبأنه يجب ان يتم قبول اي طالب راسب في امتحانات الدور الثاني اخر العام، ولا يفرض عليه اعادة السنة لبعد نتائج الامتحانات الازهرية في الدور الاول دون اعطاءه الفرصة.

وسوف يفتح الازهر كذلك الابواب اما الناجحين في نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2017 للتقدم الى الشعبة الاسلامية تمهيداً لدخولهم الكليات الشرعية بعد الترم الثانى آخر العام ولكن اختبارات القبول بها سوف تكون في بداية شهر اغسطس.

وكذلك سوف يفتح باب التظلمات على نتيجة الصف الثالث الاعدادى لكل طالب بالاسم مع درجات المواد بعد اسبوع من اعلان النتائج.

هذا وتصدر نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهرى لكل فصل دراسي سواء الترم الاول او الترم الثاني لجميع معاهد الازهر الشريف في محافظات مصر بوقت واحد وهي محافظة اسوان ، محافظة سوهاج ، محافظة اسيوط، محافظة الاسماعيلية ،محافظة المنوفية، محافظة مرسى مطروح ، محافظة القليوبية ، محافظة الغربية ، محافظة بني سويف ، محافظة المنيا، محافظة الاقصر ، محافظة قنا ، محافظة شمال سيناء ، محافظة البحر الاحمر ، محافظة العريش ، محافظة جنوب سيناء ، محافظة السويس ، محافظة القاهرة , محافظة الدقهلية ، محافظة الاسكندرية ، محافظة الشرقية ، محافظة بورسعيد ، محافظة البحر الاحمر ، محافظة الوادي الجديد ، محافظة القليوبية ، محافظة الجيزة ، محافظة دمياط ، محافظة الفيوم ، محافظة البحيرة ، محافظة كفر الشيخ.

لمشاهدة نتيجة الاعدادية الأزهرية 2017 برقم الجلوس فقط على صفحات موقع الازهر التعليمي لعرض نتائج امتحانات اعدادية الازهر اضغط هنا: http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results.aspx

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نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2017 بالاسم فقط الآن