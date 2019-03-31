تويوتا Toyota تعلن عن اختراق وسرقة معلومات 3 ملايين من عملائها

اختراق معلومات عملاء تويوتا

مصريات – اعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا Toyota عن تسرب المعلومات الشخصية لحوالي 3.1 مليون عميل لها حول العالم.

وقالت تويوتا في بيان رسمي على موقعها الالكتروني، بأن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة طبيعة وحجم السيطرة على البيانات من قبل هاكرز محتملين.

وذكرت تويوتا ان الهاكرز المهاجمين استطاعوا اختراق خوادم الشركة الرئيسية وبعض فروعها على الانترنت بشكل غير قانوني وذلك بتاريخ 21 مارس/آذار الحالي.

فيما نوهت الشركة في الوقت نفسه ان المعلومات المالية للزبائن ليست مخزنة على الخوادم التي تم اختراقها مؤكدة ان “المعلومات المسروقة لا تشمل بيانات بطاقات الائتمان.”

واعتذرت تويوتا لزبائنها قائلة بانها تعتزم اتخاذ التدابير والاجراءات الأمنية اللازمة لحماية خوادمها ولضمان سلامة امن المعلومات في المستقبل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الشركة في مؤتمر صحفي قائلاً “نعتذر لكل مستخدمي سيارات تويوتا ولكزس”، واضاف “نحن نأخذ هذا الموقف على محمل الجد، وسوف نتخذ تدابير دقيقة لحماية أمن المعلومات سواء في الفروع التجارية او مجموعة تويوتا بأكملها.”

يذكر، بان هذا الاختراق لانظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة لشركة تويوتا يعتبر الثاني على التوالي في الاسابيع الخمسة الاخيرة، حيث سبق وان اعلنت عن اختراق آخر لفرعها الاسترالي والفيتنامي.

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