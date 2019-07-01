أكلات من الخضار والفواكه تحميك من الأمراض، ما هي الأكثر فائدة ولماذا؟

ما هي فوائد الخضار والفواكه

مصريات – نرمين خالد: عملية اتباع نظام غذائي معين تبدو صعبة للكثيرين، ولكنها ليست سوى اتباع بعد العادات الصحية.

ويشير العلماء في مجال التغذية أن جميع الخضار و الفواكه تحتوي على نسب غذائية مختلفة ومتفاوتة، إلا أنه ليس بالضرورة أن تكون أكثر الخضراوات والفواكه شهرة هي أكثرها احتواء على القيم الغذائية.

ينصح خبراء التغذية بتناول الخضار والفواكه خمس مرات في النهار وعلى فترات، وذلك خلال اليوم بكامله، ولكن تضيف خبيرة التغذية في جامعة سانت لويس الأمريكية, أن العلم الحديث لا يزال يسير قدما باتجاه معرفة القيمة الغذائية لكل نوع من الفواكه والخضار لتحديد مدى فائدة كل نوع للجسم.

* ما هي الفواكه والخضار الأكثر فائدة؟

تشير أرقام الإحصائيات إلى أن أكثر الخضراوات والفواكه شهرة واستهلاكا هي الذرة, البطاطا, الخس,التفاح, والموز ولكنه ليس بالضرورة أن هذه الأنواع من الخضار هي الأكثر فائدة لجسم الإنسان.

و بحسب خبيرة التغذية الأمريكية فإن أكثر الخضار والفواكه فائدة للإنسان هي التي تحتوي على أعلى النسب من الفيتامينات والألياف, مثل الخضار ذات اللون الأخضر الداكن, والحمضيات, كذلك الخضار والفواكه ذات اللون الأصفر والبرتقالي.

عند اختيار مأكولاتك تأكد من الألوان فمثلا من بين الخضار البيضاء اللون يتفوق القرنبيط على البطاطا والبصل والفطر، بالنسبة للخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن فإن الأفضل هو السبانخ يليه البروكلى، كذلك من الخضراوات الملونة ذات القيمة الغذائية العالية يأتي القرع في المقدمة والبطاطا الحلوة والشمام والجزر.

* ما هو المقدار الكافي من الخضار والفواكه يوميًا؟

وفي تعليق على هذه الدراسة من قبل وزاره الصحة فاد خبراء التغذية أن الحد الكافي هو ثلاث وجبات لكن الحد الأقصى للحصول على أعلى نتيجة هو خمس وجبات يوميًا من الخضار والفواكه.

إلا أن هذه النصيحة قد تم تعديلها نوعا ما حيث أشارت دراسة جديدة أن تناول وجبتين أو ثلاث وجبات من الخضار والفواكه يوميا يؤدي نفس الغرض.

فقد أفادت دراسة قام بها خبراء التغذية اليونانيين أن تناول ثلاث وجبات من الخضار والفواكه يوميا، جاءت هذه الدراسة لتعارض نصائح الحكومة الإنجليزية بتناول خمس حصص من الفواكه والخضار يوميا للوقاية من أمراض القلب.

فقد قام الخبراء بتحليل مدة استهلاك الجسم من الخضار والفواكه على 850 مريضًا بالقلب وعلى 1000 شخص لا يعاني من أي مرض، تبين من خلال المراقبة الحثيثة أن تناول ثلاث وجبات من الخضار والفواكه يؤدي إلى الوقاية من أمراض القلب بنسبة 70% بينما زيادة هذه الوجبات إلى أربعة أو خمسة لا يحدث أي فرق كبير.

و تأتي الطماطم والفلفل الأحمر والفراولة في مرتبة أعلى من التفاح الأحمر, لكن ذلك لا يمنع من تناولك الفواكه والخضراوات المفضلة لديك حيث أن كل منها يحوي قيمة غذائية لكن بنسب مختلفة.

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