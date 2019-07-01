ما هي أكلات الطاقة والبناء والوقاية لوجبة غذائية صحية متكاملة ومتوازنة

الغذاء الصحي المتكامل

كتبت جيهان حسن: من المعروف أن الغذاء ضروري للإنسان لكي يؤدي أعماله المختلفة بنشاط وكفاءة ونجاح، حيث انه يمد الجسم الطاقة اللازمة للدفء والحركة والنشاط والعمليات الحيوية، وكذلك مستلزمات النمو والبناء وتعويض التالف من الأنسجة والخلايا، ويساعد على الوقاية من أمراض سوء التغذية المختلفة ومقاومة الأمراض الأخرى.

* ما هي عناصر وجبات الغذاء الصحي المتوازن؟

تؤكد الدراسات على ان الغذاء الصحي المتوازن يجب أن يحتوي على جميع العناصر الغذائية، وأن يكون متنوعًا وفاتحًا للشهية ومقبول الشكل ومتمشيًا مع العادات الغذائية السائدة في المجتمع، وآمنًا خاليًا من أي ملوثات كيميائية أو بيولوجية أو مواد ضارة بالصحة.

وتم تقسيم الأطعمة الى ثلاث مجموعات أساسية حسب محتواها من العناصر الغذائية ووظيفتها الرئيسية.

– أطعمة الطاقة:

وهي تمد الجسم بالطاقة اللازمة للنشاط والحركة والدفء والعمليات الحيوية الأساسية في الجسم وتتكون من الحبوب بأنواعها ومنتجاتها، مثل البطاطس والبطاطا والقلقاس والسكريات والدهون والزيوت النباتية بأنواعها.

– أطعمة البناء:

وهي مصادر البروتين الحيواني والنباتي، ولازمة للنمو وتعويض الخلايا وتجديدها داخل الجسم، وتتكون من اللحوم بأنواعها ومنتجاتها، والطيور والأسماك والبيض واللبن ومنتجاته، والبقول بأنواعها مثل الفول والعدس والحمص والفاصوليا.

– أطعمة الوقاية:

وهي مصادر الفيتامينات والأملاح المعدنية، وضرورية للوقاية من الأمراض، وزيادة مقاومة الجسم ونشاطه، وتتمثل في الخضراوات بأنواعها، وخصوصًا الطازجة منها لضمان الحصول على فيتامين ج والفواكه بأنواعها ومنتجاتها.

ويفضل عند تكوين وجبة غذائية أن تشمل على صنف على الأقل من كل مجموعة.

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