العفو عن سجناء مصريين في السعودية

مصريات – القاهرة – آخر الاخبار تكتبها سارة نجيب: بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها العاهل السعودي لحضور القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، وفي لفته معبرة عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية، اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكياً اليوم، يقضي بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين على ذمة بعض القضايا، او سجناء يقضون بالفعل فترة حكمهم في المملكة، وذلك في عدد من القضايا المختلفة.

وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) التي اوردت الخبر، ان هذا الامر الملكي اصدر وفقاً “للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول به أو مخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة ـ نظاماً” وذلك لتمكين هؤلاء المواطنين المصريين من العودة إلى بلادهم.

هذا وستتولى السفارة المصرية في المملكة العربية السعودية متابعة ذلك الأمر مع الجهات المعنية بما يكفل سرعة عودتهم إلى بلدهم مصر.

من جهته عبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على هذه المبادرة الكريمة، وقال بانها تعكس ما توليه قيادة المملكة من اهتمام ورعاية بالغة لمصر حكومة وشعباً.

ولا يعرف حتى الآن ما هو عدد او اسماء المواطنيين المصريين المشمولين بهذا العفو الملكي، حيث يجري الآن التنسيق بين الجهات المعنية في السعودية والسفارة والقنصليات المصرية في السعودية، وسيتم اعلامهم واعلام ذويهم فور التحقق من قائمة الاسماء.

ما هو عدد المصريين المغتربين في السعودية؟

وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء المصري، فان المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث تعداد المصريين المغتربين في الخارج.

حيث يبلغ عدد المصريين العاملين والمقيمين في السعودية حوالي 3 مليون مواطن مصري، مما يشكل نسبة 48% من اجمالي عدد المصريين المقيمين في عموم الدول العربية.

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الملك سلمان يعفو عن سجناء وموقوفين مصريين في السعودية