طريقة تحضير حلاوة المولد النبوي مع وصفات بالفيديو والصور

حلاوة المولد النبوي

مصريات – كتبت رشا الشربيني: جرياً على عادة مصريات في كل عيد وفي قسم اكلات العيد، فيما يلي ادناه تجدين بالصور والفيديو يوتيوب وصفات وطرق عديدة لتحضير جميع انواع حلويات المولد النبوي او كما يطلق عليها شعبياً حلاوة المولد.

وكنا قد خصصنا لأكلات المولد عامة الكثير من المواضيع تجدوها على صحفحات موقعنا، اما هنا فستجدون وصفات انواع الحلاوة المصرية المعروفة لهذه المناسبة، ومن اشهرها حلاوة المولد السمسمية وحلاوة الحمصية وحلاوة الجوزيه، البسيمة، الفولية، الملبن وغيرها.

ووضعنا 3 اجزاء مختلفة لطريقة عمل حلاوة المولد للشيف حسن، حيث تتميز وصفات الشيف حسن بسهولتها وسلاستها.

ويكفي ان تقومي بمشاهدتها وتسجيل المقادير المطلوبة، وهي افضل طريقة لاعداد حلويات المولد منزلياً وقبل يومين من ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث بلغ الاقبال على شراء حلاوة المولد ذروته رغم ارتفاع الأسعار نسبيًا.

يذكر، أن اقبال المواطنين في المولد النبوي في هذا العام تركز على الأنواع الجديدة من الحلويات، حيث يقول عمر السعيد مدير فرع لسلسلة محلات حلويات شهيرة ان المكسرات المصنعة تشهد اقبالا كبيرا هذا العام بموسم المولد النبوي، حيث تتصدر قائمة المبيعات رغم ارتفاع ثمنها، فيما تراجع الاقبال على الأنواع التقليدية مثل السمسمية والفولية والحمصية والملبن والهريسة.

ويضيف، ان الزبون يفضل مقدارا قليلا من حلويات المكسرات على علبة كاملة من الأنواع التقليدية.

لكن الملاحظ هذا العام اختفاء عروسة المولد المصنوعة من السكر والحصان، ويرجع البعض ذلك الى تشديد الرقابة على مصانع “بير السلم” التي كانت تحتكر عروسة المولد، وخصوصًا في ظل ارتفاع أسعار السكر.

أما الزبائن فيقولون ان العروسة والحصان في عيد المولد النبوي راحت عليهم، حيث لم يعد يهتم الأطفال بهما فيما ظل انتشار الدباديب ومجسمات الكرتون لدرجة ان عروسة المولد دلوقتي بقت بتتكلم.

اخيراً هني الجميع بمناسبة المولد النبوي الشريف وارسل مجموعة من احلى المسجات >> رسائل المولد النبوي الشريف

يوتيوب فيديو طريقة عمل حلاوة المولد للشيف حسن

بالفيديو يوتيوب صور تحضير حلويات المولد النبوي وصفات الشيف حسن

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