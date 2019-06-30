نصائح لحماية الشعر من اشعة الشمس وعوامل التلف في فصل الصيف

حماية الشعر من الشمس

مصريات – ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والمياه المالحة والرمال الدافئة كلها عوامل تؤثر بشكل سلبي كبير وتسبب الأضرار لبشرة البنت وشعرها.. وهو ما يجعلها في حيرة وتساؤل عن كيفية التمتع الدائم ببشرة نضرة وشعر لامع، وفي الوقت نفسه لا تحرم من الاستمتاع بقضاء الصيف على الشاطئ..

لذا نسمع في كل موسم صيفي عن ظهور أنواع عديدة من مستحضرات التجميل التي تحافظ على البشرة وعلى الشعر، وبعضها قد يضر أكثر مما يفيد.

وفي أحيانٍ كثيرة تخطيء الفتاة في استخدام واختيار هذه المنتجات، بما فيها ما يتعلق بحماية الشعر.. خاصة عند الاستعمال المبالغ فيه للمواد الكيماوية الخاصة بصبغ الشعر.

وقد نشرت مجلة “جالا” الفرنسية هذا الأسبوع عدة نصائح للمحافظة على حيوية الشعر في فصل الصيف، رأيت ان أنقل لك بعضها للاستفادة منها.

* كريمات حماية الشعر المزدوجة من الماء والشمس

تقول خبيرة الجمال انجيلا ان كثرة الاستحمام تجرد الشعر من زيوته الطبيعية.. وتضعف خصلاته فتفقد مرونتها لذا يجب استخدام كريمات تحمي الشعر من الماء والشمس في وقت واحد.. حيث انها تعتبر كعازل يحجب أشعة الشمس ويقاوم الماء بحيث يكون ذلك قبل الذهاب للبحر.

وقد ظهرت في الأسواق عدة مستحضرات تفيد الشعر المصبوغ وتحافظ على لونه وتحميه لأطول فترة.

احرصي على استخدام كريمات تحتوي على مقاومة لأشعة الشمس ومدعمة بالزيوت المغذية والفيتامينات وتدليك فروة الرأس بشكل يومي لتنشيط الدورة الدموية التي توصل الغذاء والأوكسجين الي بصيلات الشعر مما يمكنها من مقاومة التأثيرات السلبية.

* توقيت ساعات التعرض للشمس على الشاطئ

ترطيب الشعر بالماء العذب قبل السباحة حتى لا يمتص الكلور الغني بالنحاس المسئول عن بهتان لونه.. وتجنب الذهاب للشاطئ من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.. وذلك لأن أشعة الشمس تكون في ذروة تأثيراتها المضرة على الشعر والبشرة.

مزج كمية قليلة من مستحضر الوقاية من أشعة الشمس الخاص بالبشرة مع بلسم الشعر.. ثم وضعه على الشعر عند أخذ حمام الشمس يفيد في حمايته وسهولة تسريحه.

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