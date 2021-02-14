رسائل الفلانتين للحبيب 2021 مسجات عيد الحب للعشاق قصيرة للموبايل

رسائل الفلانتين

مصريات – إذا كنت تبحث عن رسائل عيد الحب حصراً، يمكنك تخطي هذه المقدمة التاريخية القصيرة والمختصرة عن تقاليد تاريخ عيد الحب العالمي على مر العصور، والذهاب مباشرة الى أخر هذه السطور، حيث ستجد مجموعة كبيرة من رسائل الفلانتين بانتظارك، فقد قمنا في مصريات بجمع حوالي 5000 رسالة وعبارات نصية وعبارات مصورة منوعة ومختلفة للتهاني بعيد الحب العالمي، تجدون قسماً منها هنا على هذه الصفحة، والباقي على الروابط المشابهة ادناه ايضاً على صفحات مصريات.

أما اذا كان لديك بعض الفضول، وبضع من وقت، وتحديداً دقيقة او اثنتان تستغرقها قراءة هذه اللمحة السريعة، للاطلاع على بعض التفاصيل والروايات التاريخية حول الفلانتين او يوم عيد الحب العالمي، تشارك بها احبائك واصدقائك، فيمكنك متابعة هذه اللمحات الموجزة عن عيد الحب، كما تستطيع المشاركة بمعلوماتك ورأيك في التعليقات ادناه.

تاريخ وتقاليد الاحتفال بعيد الفالنتين عالمياً



كنا قد تناولنا بمزيد من التفصيل قصة عيد الحب والقديس فالنتين او فالنتاين Valentine بروايات مختلفة حول شخصه من هو؟ وما الذي فعله؟ اما الآن فحديثنا عن طرق الاحتفال بهذا العيد بعد موت فالنتين بسنين طويلة، وكيف اصبحت تقليداً في يوم عيد العشاق “الفالنتين” حتى يومنا هذا.

الورود الحمراء

يقال والعهدة دائماً على القائل، ان من أحدث تقليد اهداء الورود الحمراء بمناسبة عيد العشاق الفالنتين، هو الملك الفرنسي لويس السادس عشر، الذي اهدى باقة من الورود الحمراء الى ماري أنطوانيت.

ملاعق الحب

اما تقليد واهداء الهدايا للحبيب والحبيبة بمناسبة الفالنتين، فقد بدأ وعلى نطاق واسع تبادل هدايا الفالنتين في انجلترا، منذ القرن الثالث عشر، وكانت “ملاعق الحب” اكثر هدايا عيد الحب انتشاراً، وملاعق الحب هذه، تنحت من الخشب، وتزين بزخارف ورسوم ملونة على شكل قلوب ومفاتيح، اضافة إلى فتحات المفاتيح والتي ترمز عادة إلى ان الطريق إلى القلب مفتوح.

قرعة عيد الحب

ومن تقاليد الاحتفال بيوم الفالنتين في اسكتلندا، إجراء قرعة عشية عيد الحب، وتتم القرعة بوضع اوراق باسماء البنات الحاضرات والاصغر سناً في صندوق، ومن ثم يقوم كل واحد من الشباب بسحب ورقة، وتصبح البنت في السنة التالية على القرعة “فالنتينا” وحبيبة بالنسبة للشاب التي وقع حظه على اسمها، وعليه الاحتفال بعيد الحب معها كونه اصبح يعرفها منذ سنة.

شباب مطلع فجر عيد الحب

في بريطانيا، وفي يوم الرابع عشر من فبراير/شباط، تنهض الفتيات العازبات والغير متزوجات قبل شروق الشمس، ويقفن على النافذة ويراقبن مرور الشباب العابرين، واول شاب عابر يصبح خطيباً لها.

حلويات الفالنتين

في ايطاليا، وفي يوم 14 فبراير/شباط يتم تبادل انواع الحلويات، بارسالها عبر طرود بريدية وردية اللون، وبدون ذكر اسم المرسل على الطرد.

حمام الفالنتين الزاجل

وفي اسبانيا، فان اقوى وأجمل رسائل الفالنتين، هي تلك الرسالة التي يجري توصيلها للحبيب او الحبيبة بواسطة الحمام الزاجل.

اطول اغنية فالنتينية:

في فرنسا وفي يوم عيد الحب تقام مسابقات الاغاني الرومانسية، وتجري المنافسة على اطول اغنية عن الحب والعشاق.

نعود الان الى موضوعنا وهو رسائل الفالنتين: وانت في انتظار عيد الحب بكل الوانه واحتفالاته وطقوسه استلم العدة بتاعتك وابدأ فورا في تقديم تهاني و معايدة الفلانتين يعني سواء كان عندك حبيب او لا.

ممكن تبعت لشخص وحيد زيك كمان رسائل عيد الحب 2022 اما لو كنت مرتبط عيش اللحظة وايا كانت درجة العواطف والمشاعر والحالة اللي انت عايشها.

ابدأ من اليوم وبدون تأجيل العيش في اجواء عيد الحب وارسل للي بتحبه اجمل رسائل الفلانتين داي قصيرة مصرية عربية سعودية عراقية كويتية و اكيد مسجات عيد الحب 2022 اماراتية سورية اردنية جزائرية مغربية سورية يمنية عمانية بحرينية سودانية ليبية وبكل اللهجات، وتنفع للمتزوجين للزوج للزوجة و للمخطوبين ولكل من يخطر على بالك.

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احدث رسائل عيد الحب قصيرة للعشاق

أروع القلوب..قلبك – وأحلى الكلام..همسك – واجمل ما في حياتي حبك.

قالوا وين دنياك..قلت بعيونه .. قالوا تحبه..قلت ما أشوف الدنيا بدونه

قبل الكل وأول الكل لسيد الكل أقولك عيد حب سعيد.

سألت العسل انت زعلان ليه ؟ قالي حبيبك سرق اسمي واخد طعمي

الشمس ترسل حبا ذهبيا والقمريرسل حبا فضيا وأنا أرسل لك حبا أبديا

بسالك سؤال بسيط ليه أنت من بين كل الناس قلبي يندهلك ويحبك؟

عندى قلب وعندك دقاته …. عندى الجسد وعندك حياته … عندى الحب وعندك حلاته

أحبك يا أحلى من كل البشر يا توأم الروح و أقـرب من نبضي ودمّي وهواي

حضنـت حبـك بقلبي وخليت نوره بصدري لأنك عمـري وقلبـي أحبك جدا وربي

أعيش لك .. ومن أجلك .. وأحبك أكثر من أهلك .. وإذا مو مصدقني أسأل قلبي .

لو جمعت .. عطفي .. وشوقي .. ولهفتي .. ودقة خفوقي .. يطلع الناتج .. أحبك .. ما كذبت وربي فوقي .

يا أول قلب حبيته .. وآخر قلب أنا أهواه .. يا أطهر وجه في الدنيا .. وأطيب ما رأت عيني .

اتقدم بباقة ورد من حديقة قلبى ، انثرها بين كفيك وأقول لك كل عام وأنت بخير يا قمر

أنا أحبك ويشهد لي بحر يحضن غروب الشمس أنابحرالهوى تكفىغروبك لايفارقني

صباح الورد بيوم الحب .. ياللي كلك ود- ومنى بوسة لأنعم خد أحبك رغم كل البعد.

الاسم مجنونك العمر ضايع بدونك الهواية رسم عيونك النهاية احبك.

مبروك قبولك في كلية قلبي تخصص : حب التخرج : مستحيل

زرعتك في شراييني وسميتك نظر عيني وهبتك كل إحساسي وقلت إنك اهلي وناسي

مطلوب في قسم شرطة الحب .. بتهمة سرقة قلبي .. وما تطلع إلا بكفالة قدرها (5000) بوسه .

أبلمس شعاع الشمس .. واكتب بالسمااسمك .. أخلي النور مايغرب .. واكتب علىكل نجمه .. أحبك

عيد حب سعيد عمر مديد لبس جديد صحة حديد وبوسة لحبيبي الوحيد.

من حبي لك وصدقي وجنوني نسيت كيف أطبق جفوني على قلبي ولا على عيوني

أروع القلوب قلبك ..وأجمل الكلام همسك ..وأحلى ما في حياتي حبك

كثير الناس في كونك! يودونك! يزورونك! ولكن قلبي يتحدى مثل حبي يحبونك

بيقولو الفلك والأرصاد مضيعين قمر، أنتبه ليمسكوك

انا لي قلب ما يقسى ولي عقل ما ينسى ولي صديق بدونه ما اسوى

كتمت صوتي لحد صمتي نطقني اشتقت لك واللي خلقني إشتقت لك

انا و عبير الورد و نسمة البرد نقول صباح الورد يا ورد

أسمعك تمشي وسط قلبي وأناجيك ، والناس تحسب مشيك دق قلبي

لو اكتب عنك مافي قلبي بأوراقي تشتكي كلمات الحب وأوراقي تمل منها

كنت أشوفك من قريب مع جميع الناس عادي .. ما تخيلتك حبيب .. رايح بقلبي وغادي .

تبسم ترى العمر فاني .. تبسم وإياك تنساني .. تبسم ترى الهنا لحظة .. تبسم ولو علشاني .

خليك جنبي قريب .. لو حصل شي بيننا .. عن حياتي ما تغيب

رحت للسوق أشتري ساعة غالية .. ما لقيت أغلى من الساعة إلي شفتك فيها .

لو سنين عمري تضيع .. والزهور تنسى الربيع .. ما أنساك أبد

أرسلت شمعة تنور لك ..رجعت لي زعلانه ! قلت لها ليه؟ قالت إزاى ترسلني لقمر من نور

لا تلمس الوردة .. من الوردة عليك أغار .. أنا أكثر من يحبك .. لو محبينك كثار

لو عرف النحل طعم شفتيك .. لترك العسل وذهب إليك

لو جمعت أيام عمري من فرح .. ما تساوي لحظة من وقتي معك .

الثلج هدية الشتاء .. والشمس هدية الصيف .. والزهور هدية الربيع .. وأنت هدية العمر

اللهم إني أحب عبدك هذا حبا خالصا فيك .. فاجمعني وإياه في رياض الجنان

دورت رسالة أرسلها لك .. ما لقيت أحلى من كلمة .. الله لا يحرمني منك

تعلن خطوط دمي .. عن إقلاع رحلة حبي .. الرجاء من مطار قلبك .. الإذن لها بالهبوط

أنت أمرك عجب عجاب .. تدخل القلب من غير دق الباب .. والله العظيم أحبك

لو كان كل الناس مثلك .. كان الوفاء تاج على كل مخلوق .

ممكن أقول للوردة قبل ما تضم أوراقها..تصبحي على خيريا أحلى وأعذب وأرق مخلوق .

على ذوقي اخترت لك اسم .. أول حرف (ر) .. الثاني (و) .. الثالث (ح) .. الرابع (ي)

كيف عنك أتوب والقلب حضرتك تملكه .. بتوب عن كل الذنوب وذنب حبك شى ما اتركه

أرسلت القمر ينور طريقك .. رجع زعلان .. قلت: مالك ؟؟ قال:نوره أعماني

يشهد العشق وميزانه .. وكل الورد وألوانه .. لو للغلى عنوان .. أنت يا عمري عنوانه .

إن قلت أحبك قليل .. مين يوصف المستحيل .. حبي لك شي خيالي .. حب ماله مثيل

الاسم : مجنونك .. العمر : أنت عمري .. الهواية : أهواك .. النهاية : أحبك .

قد تكون بالنسبة للعالم مجرد شخص .. وقد تكون بالنسبة للشخص العالم كله .

حروف الهجاء (28) .. أنساها كلها يوم أشوفك .. وأذكر بس (4) حروف .. (أ ح ب ك)

قد النجوم أحبك .. قد الغيوم أحبك .. قد الهموم أحبك .. في كل يوم أحبك

الليل ساري .. العمر جاري .. في العين دمعه .. في القلب صرخة !! تقول أحبك

أنت ما تستاهل أتصل بيك .. ولا حتى تستاهل مسج .. أنت تستاهل الدنيا وما فيها يا عمري

إفتح قناة قلبي .. شوف برنامج بحبك .. اوعى تغير المحطة .. هتسمع خبر عاجل .. وحشتني

عد الرمل لو تقدر او الهوى لو طاوعك ومن عددهم تعرف قد ايه انا بحبك

كل ما توحشني تقع نجمة من السما ولو شوفت السما ضلمة اعرف انك وحشتني موت

ياما رسايل جتني ومافتحتها ورسائل حب جتني وحذفتها إلا رسالتك في قلبي حفظتها

الشمس ترسل حبا ذهبيا والقمريرسل حبا فضياوأناأرسل لك حبا أبديا

من جمع حب صادق تملك أجمل لحظات الدنيا ومن ملك حبيب مثلك تملك العالم كله

في صباح ساحر مع دعاء طاهر أرسل باقه ورد عاطر لاغلى من مر على الخاطر

بصراحة ما توقعتش انك بوشيين، وش كله حسن وزين ووش كله طيبه وحنين

بحبك بحبك كلمة بقالى سنين نفسى أقلهلك بس مش معاية رصيد

أهديك ذهب أنتٍ أغلى أهديك ورد أنتٍ أحلى بهديك عمري و ياريت يسوى

احساس جميل جوايا اكبر من الغرام حاجات كتير جوايا اكبر من الكلام

قد تكون بالنسبة للعالم مجرد شخص وقد تكون بالنسبة لشخص العالم كله.أن غبت عني أدعي الرب يحميك وأن جيتني أقول من كل قلبي برضه يارب يحميك من عيني اللي هي عليك.خلي بالك منك عشان انت اغلى عندي من نفسي. ارجع لي بسرعه

حبك ليه ظرف طارق وحنيتك مطب صناعى وقسوتك جعلتنى مجرما بسؤالك عنى كدة رضا وعلى العموم اسف على الازعاج

عرض خاص اشترى قلبى واحصل على عطفى وحنانى وحبى وكيانى وكل زمانى هذا العرض مجانى بشرط عدم نسيانى ملحوظه … هذا العرض مش هيتكرر تانى

يلى قمر وعنيك حلوين ومخلينا وراك دايخين صباحك عسل ومسلك ياسمين

تسلم عيونك ليا تسلم فيك الحنية لو سألونى عن أمنية أقول ربنا يخليك ليا

أحلى مافي الكون إنسان صادق ومخلص يحبك فيبحث عنك يفتقدك فيسأل عليك يشتقلك فيدعو لك تشغله الدنيا فلا ينساك

أهديك ذهب أنتٍ أغلى أهديك ورد أنتٍ أحلى بهديك عمري و ياريت يسوى

قلت للبحر تقدر توصل سلامى لايمان ماتتاخر.قلى سلامك حار واخاف الميه تتبخر

رحت للسوق أشتري ساعة غالية .. ما لقيت أغلى من الساعة إلي شفتك فيها

لو خانت الخيل صاحبها والشمس تشرق من مغربها عمر العين متنسا حبايبها

لو تحبني هات رنه .. لو تموت فيا هات رنتين .. لو تعشقني إتصل وقول أحبك؟؟

نفسى ارتمى بين احضانك وامص شفتك ولسانك واضمك ضمت عاشق ما يطيق نسيانك ( يبخيله رنى وانا هتصل بس افتحى الموبيل )

ممكن الانسان ينسى همة وينسى الورد الى بيشمة بس مش ممكن ينسى انسان بيجرى فى دمة

بحب عينى لانها تراك وقلبى لانة يعشقق وشفايفى لانها تنتق اسمك وادفع عمرى كلة بس اكون ويك

مشكلتك انك ملاك شاغل الدنيا معاك ولو عيونى مش شايفاك القلب عمره ما ينساك

أهديك ذهب أنتٍ أغلى أهديك ورد أنتٍ أحلى بهديك عمري و ياريت يسوى

أحرقت كل الأقلام وبدمع عيني كتبت لك وأختصرت عذب الكلام في كلمه أشتقت لك

قبل ماتظن انى ناسيك ويبدأ الشك يلعب بيك برسلك ست حروف شيك( و ح ش ت ن ى )

معايا حتى فى احلامى .. مش شايف غيرك قدامى.. ومهما اقولك يا حبيبتى ..مش هقدر اوصف بكلامى

نفسى شفايفى تلمس شفايفك وانتى نائمه واقولك اوعى تنسينى .. ودايما افتكرى حنينى .. يا اجمل ما رأت عينى

المعزة حنين والحنين حب والحب حياه والحياه قلب والقلب انت

لولا العطش ماكان للماء حلاوة وللولا غلاك ما جائتك منى رساله

لوفى عمرى يوم اتمنى اعيشه جنبك ولوباقى لى كلمه اتمنى تكون بحبك

نفسى اكون اول واخرحب ليك واول لمسه بين ايديك وجنبك وملك ليك

انا مش ناسيك بالي مشغول بيك روحي بتفكر فيك وقلبي بيسلم عليك

سيب الايام هتبينلك اللى مقدرتش اقولهولك حبيبى الدنيا من غيرك ما تساوى قطرة مياة

انتى اللى فى بالى انتى اللى ساكنه فى خيالى ولما بكون معاكى بنسى حبيبتى الحياة

ماذا تحب ان اهديك: الح<ب> أم الر<و>ح أم الح<ب>د أم الحيا<ة> أم ما بين الاقواس

همسة حب تغنيلك ولهفة شوق تناديلك واتمنى اكون معاك واحلى بوسة هديلك

أهديك ذهب أنتٍ أغلى أهديك ورد أنتٍ أحلى بهديك عمري و ياريت يسوى

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