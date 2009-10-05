شذوذ نور الشريف يثير بلبلة وتفاصيل مثيرة مع معتز عن شذوذ نور الشريف واصابته بالايدز

مصريات

ضبط شبكة للشواذ جنسيا تعرف باسم سميراميس لانه تم القبض عليهم في فندق سميراميس والقبض على 12 شخص بها في احد الفنادق وبعضهم مصاب بالايدز وتضم الشبكة ( شبكة سميراميس ) فنانين مصريين منهم نور الشريف و خالد ابو النجا و حمدي الوزير ، هذا هو ملخص احد الاخبار التي اثارت الرأي العام خلال الايام الماضية وهذا الخبر قامت بنشره جريدة البلاغ ، واسائت فيه لثلاثة فنانين مصريين هم نور الشريف وخالد ابو النجا وحمدي الوزير وقالت انه بعد القبض على شبكة سميراميس اعترف بعض المتهمين بالشذوذ الجنسي بتورط نور الشريف و الفنانين الاخرين معهم .

اثارت تلك الحادثة الرأي العام خاصة وتم توزيع الجريدة بشكل كبير وبعدها اجرى معتز الدمرداش في برنامج 90 دقيقة الذي يعرض على قناة المحور مكالمة تليفونية مع رئيس تحرير هذه الجريدة وسأله معتز الدمرداش عن صحة تلك الواقعة وما هي مصادره وما الذي دفعه بتشويه صورة هؤلاء الفنانين وعلى رأسهم نور الشريف ونشر صورهم ، دافع رئيس تحرير جريدة البلاغ حمدي المغربي عن نفسه وقال انه لم ينشر خبر الا بعد ان تأكد من مصدر موثوق لديه بصحة تلك الواقعة واكد تورط نور الشريف و خالد ابو النجا في شبكة الشذوذ الجنسي ، و هدد بانه يحتفظ بنص من محضر مباحث الاداب عن هذه الواقعة ، لكن كلامه كان متناقضا فاتهم في نفس الوقت ان اوراق المحضر تم اعدامها والتخلص منها مقابل مبلغ مليون جنيه تم دفعه الى رجال الامن لانها تلك القضية وان هناك جهات سياسية من مصلحتها اخفاء هذا المحضر ، وقال انه ادى عمله فقط مثلما قامت صحف اخرى مثل جريدة الفجر بنشر تلك الواقعة وتسائل اذا كان ما نشرته جريدته غير صحيح فلماذا اشار الصحفي عادل حمودة في جريدته الى انه تم دفع مليون جنيه للتخلص من اوراق المحضر .

وبعد الانتهاء من حديثه تحدث الصحفي ايهاب العجمي صاحب الخبر والذي يعمل مشرفا في قسم الحوادث بتلك الجريدة وقال انه متأكد من خبر شبكة الشذوذ الجنسي اما عن تورط نور الشريف و خالد ابو النجا و حمدي الوزير فهو غير صحيح وغير مسئول عن هذا الكلام و ان الذي يتحمل مسئولية هذا الخبر اذا ثبت عدم صحته هو رئيس تحرير جريدة البلاغ .

رئيس تحرير جريدة البلاغ التي نشرت خبر شبكة سميراميس والشذوذ الجنسي وادرجت اسم نور الشرف و خالد ابو النجا في برنامج 90 دقيقة



الصحفي ايهاب العجمي صاحب الخبر يتحدث في برنامج 90 دقيقة

مع معتز الدمرداش عن خبر شذوذ نور الشريف

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شذوذ نور الشريف يثير بلبلة وتفاصيل مثيرة مع معتز عن شذوذ نور الشريف واصابته بالايدز