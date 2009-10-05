شذوذ نور الشريف يثير بلبلة وتفاصيل مثيرة مع معتز عن شذوذ نور الشريف واصابته بالايدز
مصريات
ضبط شبكة للشواذ جنسيا تعرف باسم سميراميس لانه تم القبض عليهم في فندق سميراميس والقبض على 12 شخص بها في احد الفنادق وبعضهم مصاب بالايدز وتضم الشبكة ( شبكة سميراميس ) فنانين مصريين منهم نور الشريف و خالد ابو النجا و حمدي الوزير ، هذا هو ملخص احد الاخبار التي اثارت الرأي العام خلال الايام الماضية وهذا الخبر قامت بنشره جريدة البلاغ ، واسائت فيه لثلاثة فنانين مصريين هم نور الشريف وخالد ابو النجا وحمدي الوزير وقالت انه بعد القبض على شبكة سميراميس اعترف بعض المتهمين بالشذوذ الجنسي بتورط نور الشريف و الفنانين الاخرين معهم .
اثارت تلك الحادثة الرأي العام خاصة وتم توزيع الجريدة بشكل كبير وبعدها اجرى معتز الدمرداش في برنامج 90 دقيقة الذي يعرض على قناة المحور مكالمة تليفونية مع رئيس تحرير هذه الجريدة وسأله معتز الدمرداش عن صحة تلك الواقعة وما هي مصادره وما الذي دفعه بتشويه صورة هؤلاء الفنانين وعلى رأسهم نور الشريف ونشر صورهم ، دافع رئيس تحرير جريدة البلاغ حمدي المغربي عن نفسه وقال انه لم ينشر خبر الا بعد ان تأكد من مصدر موثوق لديه بصحة تلك الواقعة واكد تورط نور الشريف و خالد ابو النجا في شبكة الشذوذ الجنسي ، و هدد بانه يحتفظ بنص من محضر مباحث الاداب عن هذه الواقعة ، لكن كلامه كان متناقضا فاتهم في نفس الوقت ان اوراق المحضر تم اعدامها والتخلص منها مقابل مبلغ مليون جنيه تم دفعه الى رجال الامن لانها تلك القضية وان هناك جهات سياسية من مصلحتها اخفاء هذا المحضر ، وقال انه ادى عمله فقط مثلما قامت صحف اخرى مثل جريدة الفجر بنشر تلك الواقعة وتسائل اذا كان ما نشرته جريدته غير صحيح فلماذا اشار الصحفي عادل حمودة في جريدته الى انه تم دفع مليون جنيه للتخلص من اوراق المحضر .
وبعد الانتهاء من حديثه تحدث الصحفي ايهاب العجمي صاحب الخبر والذي يعمل مشرفا في قسم الحوادث بتلك الجريدة وقال انه متأكد من خبر شبكة الشذوذ الجنسي اما عن تورط نور الشريف و خالد ابو النجا و حمدي الوزير فهو غير صحيح وغير مسئول عن هذا الكلام و ان الذي يتحمل مسئولية هذا الخبر اذا ثبت عدم صحته هو رئيس تحرير جريدة البلاغ .
تعليق بسيط جداً، أخوكم من المملكة العربية السعودية، التعليق بعده، متأخر جداً، جاء في بالي أتحرى عن ماذا حدث فعلاً وهل هناك نتائج أخرى بعد هذي الأخبار السيئة وهل هناك شيء جديد بعد وفاة نور الشريف؟ الأخ أو الأخت الذي علق أن البعد عن دين الله لا يجلب إلا البلاء، فعلاً هذا كلام صحيح والله الذي لا إله إلا هو مافي أحد يطلب دنيا ليدفع بها الآخرة إلا وتكون العواقب وخيمة، ماذا تنتظرون من بشر يلحون على طلب دنيا؟ ونحن نعرف كلمة دنيا جاءت من الدنو أو الدناءة وهي الحالة الناقصة بالسالب عكس الإتجاه الصحيح ما يفعل من أجلها ذاهب بلى رجعة ولا يبقى منه شيء، سراب أو مثل الماء الذي تبخر، إلا العمل الصالح لوجه المولى، وقبل أن أختم، البني آدم الي فسر من عنده لا لختان الذكور رجاءً إرجع أو إرجعي وأقرأوا وحصنوا أنفسكم من الخبائث بكثرة قراءة القرآن وما تيسر من الأحاديث النبوية الصحيحة و كذلك ما تيسر من تفاسير لتسهل الفهم، نجانا الله وإياكم من خطوات الشيطان.
أسأل الله الذى خلق السموات والأرض وجعل التوبة لعباده ليكفوا عن السيئات وعن فعل المحرمات أن يتوبا على الفنانين والفنانات المصريين وغير المصريين آمين آمين يارب العالمين
استغفر الله الذى لا اله الا هو
..مصيبة كبرى إن صح هذا الخبر
…اعتقد ان هذا ان كان قد حدث فبسبب عدم مخافة الله واطلاق البصر لما حرم الله
فقد كان لربنا تعاليم اغفلنا الشيطان عنها…وللأسف طاوعناه..لقد انزل الله لنا كتالوجا ((وهو القرآن)) لم نلتزم به وفرطنا فيه ..بل وبعدنا عن ذكره فكانت معيشة ضنكا لا منقذ لنا فيها ولا نصير …إلا اذا رجعنا لله سبحانه تائبين مستغفرين نادمين….انا بقول لنور الشريف مش هتنفعك الا ذكرى الله والرجوع اليه باخلاص..بلاش تكون من المفسدين فى الارض((اخرج من رابطتهم )) عشان تنجو ارجوك….هتقوللى بأدى رسالة …!! هقولك لا ما تخليش الشيطان يضحك عليك اثم الافلام اكبر من نفعه ..ضرره اكبر.. كفاية انك سبب فى جعل البنات يتابعن النظر اليك وربنا نهانا عن ذلك((قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم الى آخر الايه التى لا احفظها))..واذا نهانا ربنا ورسوله عن شيء فلننتهى واذا امرنا فلنأتمر ونقول سمعا وطاعة ((وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون))…فضلا عن انك لازم تنتقى الصحبة الصالحة !!!..قل لى من سيمشي فى جنازتك ؟؟ من سيصلى عليك؟؟ الك صحبة صالحة تعينك وتدعو لك وانت بقبرك فيستجاب لها؟؟؟……الحق نفسك القبر ليس ببعيد..اترك سيرة صالحة وفز برضا ربك….ان الله يستر العبد مرات ومرات ((عن تجربة)) ثم اذا وجد اصرارا وتكرارا يترك العبد بلا ستر..حتى لو كنت بريئا مما نُسِبَ..هل سألت نفسك لماذا لم يناصرك الله وهو الذى قال عز من قائل(( ولينصرن الله من ينصره))…سارع اخى قبل لا توبه…الفنان الكبير رحمه الله وغفر له ..حسين صدقى امر ابناءه بحرق افلامه خوفا من تركة تكن حجة عليه لا له..ويسأله ربه عن تللك الافلام ((رغم انه لا يوجد بها ما يشين)) ولكنها توبة ورضا رزقه الله اياها قبل الموت ومن زحزح عن النار فقد فاز فوزا عظيما…هو احنا عاوزين ايه الشقاء ولا السعادة الجنة ولا النار؟؟؟؟ احنا فى دنيا منفاته كده كده ماشيين ومسافرين لمكان هيكون دائم لبيت بيتنا..بيتنا يللا نفرش بيتنا ونبنيه احسن مش هنلحق!!!!!!!!! اسأل الله الثبات والاخلاص والتوبة والمغفرة للجميع..قولوا لا اله الا الله تفلحوا ..ولا تموتن الا وانتم مسلمون …ان الدين عند الله الاسلام…آخر الاديان..الاحدث..شغل عقلك.
طيب و لماذا ذكرو حمدي الوزير بالذااات مع انه مختفي من سنين طويله مش مهم ابدا
انت يا “سوري حر” بتقول للناس تتق الله وبعد كده بتتكلم عن فن العرب! ألا تعلم أنك تدافع باسم الدين عن الفن المزعوم والذي يعرض فيه أقبح المناظر التي تغضب رب العالمين؟ وفيه هؤلاء الفسقه يظلون في أحضان النساء طيلة حياتهم الفنية! فاتق الله أنت ولا تتكلم فيما لا يعنيك وتعلم قبل أن تتكلم… بالنسبة للأخ فؤاد والذي قال “كل واحد حر والراجل حر مع نفسة” فهذا خطأ فادح وظاهر كشمس الظهيرة لأن أولاً كل واحد عبد لله الواحد القهار وان كان هذا المسمي بنور الشريف حراً, فهل الحريه تتمثل في الشذوذ الجنسي؟ هل لي مثلاً كمسلم أن أشرب الخمر ثم أقول أنا حر!؟ هذي حريتي؟ فهو شاذ جنسياً والحرية الشخصية أو العامة لا تكون ضد الدين أو ضد ما يسئ للإنسان ودينه! سبحان الله, تعلموا قبل أن تتكلموا! لا أتوقع أن رجل يقول هذي العبارات الصلعاء التي لا شعر لها… فهذه الطائفة من الفنانية أقرب الناس إلي الفسق والعياذ بالله والله أسأل أن يهديهم أو يأخذهم بذنوبهم أخذ عزيزٍ مقتدر فإنهم لا يعجزونه.
أنسان يعشق عمله بغض النظر عن أي شئ آخر
أحبك أيها الفنان العملاق
أحبك يا نور الشريف
حرام …………
هو حُر في حياته الشخصيه
نور الشريف
يا سلام
ده هرم من أهرام مصر
ممكن يكون محتاج فلوس فعمل شبكة سميراميس بعد ما عمل جمعية وما عرفشى يقبض الاول بس انا باعتب على وزارة الداخلية اللى حتى ما عملت لة محضر واحد طول حياتة واضم صوتى لصوت محرر الجريدة الصفراء واحيية بجهدة بارتفاع مبيعات جريدتة ولكنى زعلان برضة منهم لاعتزارهم للفنان ولكن كلى امل بخطا اخر منة واناشد الاخرون بعدم التستر علية لان النار تخلف رماد ولكن لا ينبغى ان تخلف النار نور ولا ثمار الاشجار بزور فلا لختان البنات ولا للاولاد الطهور ولكن قوى عليا تقوم الان بتركيز الشارع المصرى على سياستة وتحاول جاهدة ابعادة عن ما يلهية عن مستقبلة من كرة قدم وافلام وفضائح النجوم والنجمات ولها الشكر ولكم
و الله انا هقول رايى انا من الاسكندرية و تعلمت هناك و من ثانوى و انا بسمع على الفنانين الشواذ و منهم سمير صبري و سمير غانم و احمد مختار و خالد ابو النجااللى اعلن فى وسط اصحابة الشواذ انة متزوج من صاحبةو حمدى الوزيرو نور الشريف و الله على ما اقول شهيد و على فكرة انا شاذ و يارب يسامحنى و يغفر لى و يفينى يا رب بس انا اللى بيجننى ان الحق يضيع يعنى بكل بجاحة بيرفع قضية علشان يتحكملوا رغم انة شاذ بس علشان يبقى برئ فى عيون الناس و نسى ان ربنا شاهد انة بكدة ظلم الناس اللى اتحكم عليهم و اللى يتابع نور الشريف اللى بحب تمثيلة فى لقائتة و هو بيتكلم بصوا علية و لو فى دكتور ليحلل حركاتة هيكشف كذبة يا رب ما اكنش اتجنيت علية بس دة كلام معروف فى مجتمع الشواذ اللى علاقتهم ضيقة و بيعرفوا بعض كويس
متنسوش ان اهل الفن فيهم كل البدع وممكن تتخيل اى حاجة منهم ومفيش حاجة اسمها فوق مستوى الشبهات
عندك مثلا رفيق الصبان وسمير صبرى ويوسف شاهين كل الناس عافين انهم شواذ
اهدنا الصراط المستقيم ………
ومايفعله فى التمثيل هووزوجته تحت شعار الفن وما السبب وراء الانفصال بعد ثلاثين عام
والله فكرة بس ياريت يطلع الخبر صحيح , اهو على شان الواحد يستفيد , خصوصا خال ابو النجا شكلو حليوه شويه اما حمدي ده ف اخر قرف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:أرجو من الجميع ان يتقه الله عز وجل فيما يقولون قبل ان يتبنه وانني شخصيا اكن كل الحب والاحترام لرمز الفن العربي الاصيل السيد نور الشريف اللذي لعب ادوارا كانت من اعظم الادوار لفضح الصهاينة الاوغاد ومساندته الدائمة لفلسطين وقضيتها هي السبب وراء هذه الاتهامات الباطلة والعارية عن الصحة واخيرا لك كل الحب والاحترام يا اخ نور والسلام عليكم