من هو الأمير السعودي خالد بن سلمان الذي عين نائباً لوزير الدفاع

تعيين خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع السعودي

آخر الاخبار اليوم تكتبها سارة معروف: ضمن عدة أوامر ملكية صدرت صباح اليوم، جاء الأمر الملكي بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

وكان الأمير خالد بن سلمان يشغل منصب سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وصدر أمر ملكي آخر صباح اليوم ايضاً، يقضي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية بمرتبة وزير.

وكنا قد ارودنا في خبر سابق اليوم معلومات عن السفيرة السعودية الجديدة تجدوها هنا: من هي الأميرة ريما بنت بندر.

من هو الأمير خالد بن سلمان؟

– شغل الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز منصب سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية منذ 22 أبريل من عام 2017.

– قبل تعيينه سفيراً للمملكة في واشنطن، عمل مستشارًا في مكتب وزير الدفاع، ومن ثم مستشارا في سفارة المملكة في واشنطن.

– خلال فترة عمله كمستشار في مكتب وزير الدفاع تم تكليفه من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بملفات ومسؤوليات عدة.

– الأمير خالد كان قريباً من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ فترة طويلة، مما مكنه هذه الفترة من استيعاب رؤية ولي العهد لتطوير وزارة الدفاع لتكون في مصاف الدول المتقدمة عسكرياً.

– تخرج الأمير خالد بن سلمان من كلية الملك فيصل الجوية في السعودية بمدينة الرياض، ثم انضم بعد ذلك إلى القوات الجوية الملكية السعودية.

– تلقى الأمير خالد تدريبات عسكرية في قاعدة راندولف الجوية في سان أنطونيو، تكساس

كما تلقى تدريباً متقدماً في قاعدة كولومبوس الجوية في ميسيسيبي.

– درس الحروب الإلكترونية المتقدمة في فرنسا.

– الأمير خالد عمل طياراً لطائرة من طراز F-15 وضابط استخبارات تكتيكيا في القوات الجوية الملكية السعودية.

– قام الأمير خالد بن سلمان بالعديد من المهام القتالية الجوية إبان عمله كطيار في القوات الجوية الملكية السعودية، كجزء من حملة التحالف الدولي ضد داعش في سوريا وكجزء من عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن.

– قرب الأمير خالد بن سلمان من شقيقه ولي العهد ووزير الدفاع وعمله معه في مكتب وزير الدفاع ساعده على الإلمام بتفاصيلها أكثر ومعرفة خطط تطويره الاستراتيجية التي أعلن عنها مؤخراً.

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