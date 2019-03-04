من هو رامي مالك الممثل المصري الأصل الحائز على جائزة اوسكار

من هو الممثل رامي مالك

مصريات – اخبار الفن والسينما تكتبها سارة نجيب: للمرة الاولى ومنذ انطلاق جائزة اوسكار السينمائية السنوية قبل 91 عاماً لم يفز ممثل مصري او عربي بجائزة احسن ممثل بهذه المسابقة. ولكن الممثل المصري الاصل رامي مالك فعلها، وذلك عن دوره في فيلم “بوهيميان رابسودي” Bohemian Rhapsody ويتحدث عن فرقة كوين البريطانية الشهيرة، وجسد فيه دور المغني البريطاني الراحل فريدي مركوري، والذي كان هو الآخر ينتمي الى عائلة هاجرت الى انجلترا من اصول هندية زاردشتية.

يذكر بان رامي مالك هو بطل مسلسل “Mr. Robot” والذي حصل على جائزة “إيمي” والتي جاءت بعد حصوله على جائزة “جولدن جلوب” كأفضل ممثل عن الدور نفسه.

ولم يكن الطريق نحو الاوسكار بالنسبة لرامي مالك مفروشاً بالورود، خاصة وأن الممثلين العرب غالباً ما تنحصر أدوارهم بصور نمطية سائدة في هوليود، وكان رامي قد علق على هذا الموضوع في لقاء صحفي سابق له، بأن هذا الأمر محزن بالفعل، واتجه فعلاً الى تقديم ادوار منوعة ومختلفة عن تلك السائدة.

وعمل رامي مالك في خدمة توصيل البيتزا، وهو في طريقه للاوسكار، حيث قدم عدداً من الأدوار الصغيرة في بعض الافلام والمسلسلات الامريكية.

وكان النجم العالمي الشهير توم هانكس قد اثنى على أداء مالك في دوره بفيلم “The Pacific”.

من هي اسرة رامي مالك؟

والده الصعيدي سعيد مخالي عبد الملك فلتاؤوس ينحدر من عزبة فلتاؤوس التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا جنوب مصر، وسميت العزبة باسم جده الأكبر فلتاؤوس، ويعيش بها الآن حوالي 27 ألف نسمة، ويلاحظ ان معظم سكانها الشباب مغتربين للعمل خارج مصر.

يذكر ان لسعيد والد رامي شقيقان آخران هما فوزي ومختار، فور تخرج وحصوله على بكالوريوس التجارة، في عام 1972 التحق بالجيش المصري كضابط احتياط.

شارك سعيد وشقيقه مختار في حرب أكتوبر/تشرين 1973، وتحديداً في معارك السويس، حيث حوصرا هناك دون ان يعلم احدهما عن الآخر بانهما محاصران في نفس المنطقة حتى عودتهما الى القرية بعد انتهاء الحرب ونصر اكتوبر.

عمل سعيد والد رامي محاسباً في احدى المؤسسات بالقاهرة، وتزوج من زميلته في العمل السيدة نيللي مالك، (سمي رامي بعد ولادته لاحقاً في امريكا على اسم والدها)، وأقام سعيد مع زوجته نيللي في مدينة القاهرة، وفي العام 1978 ولدت شقيقة رامي الكبرى ياسمين.

هجرة أسرة رامي مالك إلى امريكا

كان لنيلي مالك زوجة سعيد اشقاء مقيمين في امريكا، وقاموا بمساعدة الاسرة في الهجرة والانتقال لامريكا وذلك في عام 1979.

ولم تكن الاسرة تتخيل يوما ما، بان حلم الهجرة والاستقرار في امريكا سيتحقق بهذه السهولة، حيث استطاع والد رامي ايجاد عمل في احدى شركات التأمين بلوس أنجلوس، مما ساعد الاسرة في الحصول على الاقامة الدائمة ومن ثم الجنسية الامريكية.

ولادة رامي مالك في امريكا

بعد سفر الاسرة المكونة من ثلاثة اشخاص وهم الام والاب والابنة ياسمين، واستقرارهم في أميركا بعام واحد، اصبح عددهم خمسة اشخاص، وذلك بعد ان رزقت الاسرة بطفلين توأم وهما رامي وسامي سنة 1980.

حافظت الاسرة على تقاليدها المصرية، وتربى الاطفال متابعين أجوائها وثقافتها، كما كانوا يشاهدون الافلام والمسلسلات المصرية القديمة منها والجديدة، كذلك كانوا من متابعي مباريات كرة القدم المصرية، واحتفلوا في العام الماضي بصعود مصر الى مونديال روسيا بعد غياب استمر لمدة 28 سنة.

فيما بعد اختارت ياسمين اخت مالك الكبرى الطب، بينما عمل سامي تؤام مالك بالتدريس، وكانت رغبة الاسرة بان يصبح رامي طبيباً او محامياً، إلا انه اختار طريق الفن وكان يحلم ان يصبح ممثلاً شهيراً، وقد استجابت الاسرة لرغبته ودعمته لتحقيق امنيته، حتى بعد وفاة والده، الذي لم يعش ليرى ابنه مالك يتسلم جائزة الاوسكار.

ويفتخر رامي مالك في جميع مقابلاته الصحفية بأصوله المصرية، حيث يحكي عن والده ووالدته (التي كانت حاضرة في حفل تسلم رامي لجائزة الاوسكار) وقريته وأعمامه وثقافته المصرية، وقال بانه ما زال على تواصل مع عائلته في عزبة فلتاؤوس في صعيد مصر عبر الإنترنت، ويطمئن عليهم، وعلى أحوالهم من وقت لآخر.

يوتيوب فيديو كلمة رامي مالك لحظة تسلمه جائزة الاوسكار

يوتيوب تريلر فيلم Bohemian Rhapsody الفتنة البوهيمية بطولة رامي مالك

يوتيوب تريلر مسلسل Mr Robot السيد روبوت بطولة رامي مالك

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