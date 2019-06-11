لينك موقع الأزهر الشريف التعليمى للإستعلام عن نتائج إمتحانات 2019

موقع الازهر الشريف التعليمى
مصريات – كتبت ايمان محمد الصبحي: قامت ادارة نتائج الامتحانات والكنترول في قطاع المعاهد الازهرية بتحديث قاعدة بيانات موقع الازهر التعليمي، حتى يتسنى للطلاب والطالبات معرفة نتائج الامتحانات 2019 لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة في الازهر الشريف الابتدائية والشهادة الاعدادية بالاضافة الى الشهادة الثانوية التي ستصدر بوقت لاحق بشعبها المختلفة علمي ادبي و الدراسات الاسلامية.
وتضاف الى موقع الازهر الشريف نتائج الامتحانات 2019 الخاصة بالشهادة الابتدائية الازهرية الصف السادس الازهرى، والشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي، وايضا الشهادة الثانوية الازهرية العامة الدور الاول، بمجرد اعتمادها وتصديق شيخ الازهر عليها، كذلك تعرض نتائج الدور الثاني لاحقاً بعد تحديد مواعيد امتحانات الملاحق للمواد المختلفة التي لم يجتازها الطلاب بنجاح، او للطلاب المتخلفين عن اداء الاختبارات لاسباب خاصة.
ويمكن للتلاميذ معرفة نتائج الطلاب في الامتحانات مثل نتيجة الابتدائية الازهرية 2019 بعد ان انتهت الامتحانات منذ اكثر من اسبوعين وذلك بالنسبة لطلاب الصف السادس الابتدائي او الثالث الاعدادي من خلال موقع الازهر التعليمى برقم الجلوس لتظهر بعدها الدرجات بالاسم وتقدير الطالب كما تتضمن بوابة الازهر التعليمية ايضًا نتائج البعوث، ومعاهد القراءات بجميع مراحلها لكافة المحافظات سواء: محافظة الجيزة، محافظة القليوبية، محافظة القاهرة وحلوان، محافظة الاسكندرية، محافظة مرسى مطروح، محافظة الاقصر، اسوان، محافظة قنا، جنوب سيناء، شمال سيناء، محافظة الاسماعيلية، محافظة بورسعيد، محافظة بني سويف، سوهاج، السويس، محافظة المنيا، الفيوم، محافظةى دمياط، محافظة الدقهلية ومركز المنصورة، محافظة الغربية وطنطا، البحر الاحمر، محافظة البحيرة، محافظة كفر الشيخ، محافظة المنوفية، محافظة الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، الوادي الجديد، محافظة اسيوط.
تحديث صدور نتائج الشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية اليوم
تم اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 رسميًا إعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس مع الاعدادية الصف الثالث الدور الأول لآخر العام 2019، من قبل الشيخ وكيل الازهر صالح عباس وذلك بالنيابة عن فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
هذا وكان عدد المتقدمين لامتحانات الابتدائية الازهرية 149303 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 72.22%.
اما عدد الذين أدوا امتحانات الاعدادية الازهرية فقد كان 122426 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 65.22%.
وقال فضيلة الشيخ وكيل الأزهر أنه يستطيع الطالبات والطلاب وأولياء أمورهم الاستعلام عن النتيجة عبر خلال بوابة الأزهر على الإنترنت وتجدون الرابط هنا آخر الخبر، واضاف فضيلة الشيخ ان تم تخصيص خط ساخن يتيح للطلاب معرفة النتيجة وذلك بالإتصال على الرقم التالي 19493.
للاستعلام عن نتائج الامتحانات للتعليم الازهري على بوابة الازهر الإلكترونية لكافة الصفوف، والمراحل، وفي جميع المحافظات، يرجى الضغط على اللينك الآتي: http://www.azhar.eg/education
٢٥٢٦١٦ ممكن نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية بمعهد الفتيات
٢٥٢٦١٦ ممكن نتيجة الإعدادية الأزهريه بمعهد فتيات العمرانيه آخر العام ٢٠١٩
المعهد السنطه الابتدائى
رقم الجلوس19149
رقم الجلوس 362
ارجو معرفة نتيجة امتحان نصف العام 2019 محمد صفوت ابو الغيط عوضالله رقم الجلوس 52855
روان رضا فوزى مصطفى
رقم الجلوس ٢٥٥
الصف الثانى الثانوى ازهرى
محافظة الغربية
معهد فتيات سنباط اعدادى ثانوى ازهرى
الاسم محمد نور احمد ” مزكز الاقصر معهد الشيخ صالح بالساحه الرضوانيه ورقم الجلوس(29402)
رقم الجلوس 91 معهد بني عامر بزقازيق
اريد ان اعرف نتبجة درجات ابنتى الصف السادس
عاوز اعرف نتيجه الطالب محمدسعيدمحمودالخلالي رقم الجلوس ٣٤١١٤
جهاد قاسى عبد المولى قاسى 114032
ممكن اعرف نتيجة الاعداديه الاسم محمودحمدي محمود محمود القاهره رقم الجلوس 1283
٥٢٤
ممكن اعرف النتيجة تبني
عاوزة اعرف نتيجه الثانويه الازهريه بمعهد فتيات الشروق النموزجي
السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته
أريد معرفة نتيجة ابنتي 3 شريعة بطيبة الجديدة و التقدير
رقم الجلوس 11187 أمنية زكريا عبدالرحيم
اريد معرفة درجات نجلى ؟ اسامة محمد رمضان محمد عراقى رقم جلوس 119
ذلك انى قد تظلمت من درجاته والى الان لم احصل على درجاته بعد التعدليل
الرجاء معرفة نتيجة ابنتى بالفرقه الرابعه لغه عربيه
بطيبه الجديده
رقم الجلوس
4174
انا عايز نتيجه زوجتي اسماء شوقي سلام كلية طيبه قسم حديث رقم الجلوس 7151وجزاكم الله خيرا
اريد الحصول على نتيجة اختى الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 240845
240845
أروى أشرف إبراهيم حسين
رقم الجلوس هو٣٢٢٢٨
أريد الحصول على نتيجة بنتى أروى أشرف إبراهيم حسين
نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري قليوبية مريم محمد علي أحمد سيد أحمد رقم جلوس 70527معهد ميت حلفا الابتدائي الأزهري لعام 2017بالقليوبية ظهرت ولا لسه
رقم الجلوس 23160 الاسم نادر احمد احمد محمد الشرقية مركز الزقازيق
هدير حسن مصطفى رقم الجلوس 70389
رقم جلوسى 35999 بمعهد عبداللة عامر بقرية العزيزية ادارة منيا القمح بمحافظة الشرقية
عايزة أعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري بمعهد ميت حلفا الابتدائي الأزهري لعام 2017 بالقليوبية مريم محمد علي أحمد سيد أحمد رقم جلوس 70527 ظهرت ولا لسه
عايزة أعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري بمعهد ميت حلفا الابتدائي الأزهري لعام 2017بالقليوبية مريم محمد علي أحمد سيد أحمد رقم جلوس 70527الرجاء الرد
رقم الجلوس ٢٥ دمياط كفرالبطيخ
الاسم احمد رجب
لمذهب حنفى
رقم الجلوس 802
الشعبة ادبى
الصف الثانى الثنوى
مريم عايزة أعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري بمعهد ميت حلفا الابتدائي الأزهري قليوبية مريم محمد علي أحمد سيد أحمد رقم جلوس 70527
انجى بدوى
مرسى مطروح
رقم الجلوس187
عيزه النتيجه في الصف الثاني الثانوي أدبي في معهد الأزهر الشريف
رقم الجلوس 133
احمد عبدالقادر ابو المواهب انا رقم جلوسى 253
رقم جلوسى 10324
نتائج الازهر