لينك موقع الأزهر الشريف التعليمى للإستعلام عن نتائج إمتحانات 2019

موقع الازهر الشريف التعليمى 2019

موقع الازهر الشريف التعليمى

مصريات – كتبت ايمان محمد الصبحي: قامت ادارة نتائج الامتحانات والكنترول في قطاع المعاهد الازهرية بتحديث قاعدة بيانات موقع الازهر التعليمي، حتى يتسنى للطلاب والطالبات معرفة نتائج الامتحانات 2019 لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة في الازهر الشريف الابتدائية والشهادة الاعدادية بالاضافة الى الشهادة الثانوية التي ستصدر بوقت لاحق بشعبها المختلفة علمي ادبي و الدراسات الاسلامية.

لينك موقع الازهر الشريف نتائج الامتحانات 2019-2020 الشهادة الابتدائية - الشهادة الاعدادية - الثانوية الازهرية

موقع الازهر الشريف التعليمى نتائج الامتحانات

وتضاف الى موقع الازهر الشريف نتائج الامتحانات 2019 الخاصة بالشهادة الابتدائية الازهرية الصف السادس الازهرى، والشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي، وايضا الشهادة الثانوية الازهرية العامة الدور الاول، بمجرد اعتمادها وتصديق شيخ الازهر عليها، كذلك تعرض نتائج الدور الثاني لاحقاً بعد تحديد مواعيد امتحانات الملاحق للمواد المختلفة التي لم يجتازها الطلاب بنجاح، او للطلاب المتخلفين عن اداء الاختبارات لاسباب خاصة.

ويمكن للتلاميذ معرفة نتائج الطلاب في الامتحانات مثل نتيجة الابتدائية الازهرية 2019 بعد ان انتهت الامتحانات منذ اكثر من اسبوعين وذلك بالنسبة لطلاب الصف السادس الابتدائي او الثالث الاعدادي من خلال موقع الازهر التعليمى برقم الجلوس لتظهر بعدها الدرجات بالاسم وتقدير الطالب كما تتضمن بوابة الازهر التعليمية ايضًا نتائج البعوث، ومعاهد القراءات بجميع مراحلها لكافة المحافظات سواء: محافظة الجيزة، محافظة القليوبية، محافظة القاهرة وحلوان، محافظة الاسكندرية، محافظة مرسى مطروح، محافظة الاقصر، اسوان، محافظة قنا، جنوب سيناء، شمال سيناء، محافظة الاسماعيلية، محافظة بورسعيد، محافظة بني سويف، سوهاج، السويس، محافظة المنيا، الفيوم، محافظةى دمياط، محافظة الدقهلية ومركز المنصورة، محافظة الغربية وطنطا، البحر الاحمر، محافظة البحيرة، محافظة كفر الشيخ، محافظة المنوفية، محافظة الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، الوادي الجديد، محافظة اسيوط.

تحديث صدور نتائج الشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية اليوم

تم اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 رسميًا إعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس مع الاعدادية الصف الثالث الدور الأول لآخر العام 2019، من قبل الشيخ وكيل الازهر صالح عباس وذلك بالنيابة عن فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

هذا وكان عدد المتقدمين لامتحانات الابتدائية الازهرية 149303 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 72.22%.

اما عدد الذين أدوا امتحانات الاعدادية الازهرية فقد كان 122426 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 65.22%.

وقال فضيلة الشيخ وكيل الأزهر أنه يستطيع الطالبات والطلاب وأولياء أمورهم الاستعلام عن النتيجة عبر خلال بوابة الأزهر على الإنترنت وتجدون الرابط هنا آخر الخبر، واضاف فضيلة الشيخ ان تم تخصيص خط ساخن يتيح للطلاب معرفة النتيجة وذلك بالإتصال على الرقم التالي 19493.

للاستعلام عن نتائج الامتحانات للتعليم الازهري على بوابة الازهر الإلكترونية لكافة الصفوف، والمراحل، وفي جميع المحافظات، يرجى الضغط على اللينك الآتي: http://www.azhar.eg/education

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لينك موقع الأزهر الشريف التعليمى للإستعلام عن نتائج إمتحانات 2019

11/06/2019 937 تعليق نتائج الازهر الشريف 2019 , , , , , , , , , , , , , ,
937 comments
  1. مريم معتز ربيع 10/06/2019 23:55 -

    ٢٥٢٦١٦ ممكن نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية بمعهد الفتيات

  2. مريم معتز ربيع 10/06/2019 23:37 -

    ٢٥٢٦١٦ ممكن نتيجة الإعدادية الأزهريه بمعهد فتيات العمرانيه آخر العام ٢٠١٩

  3. مصطفى سعد البحراوى 09/06/2019 17:00 -

    المعهد السنطه الابتدائى
    رقم الجلوس19149

  5. محمد صفوت ابو الغيط عوض الله 20/02/2019 15:35 -

    ارجو معرفة نتيجة امتحان نصف العام 2019 محمد صفوت ابو الغيط عوضالله رقم الجلوس 52855

  6. محمود البندارى 31/01/2019 13:36 -

    روان رضا فوزى مصطفى
    رقم الجلوس ٢٥٥
    الصف الثانى الثانوى ازهرى
    محافظة الغربية
    معهد فتيات سنباط اعدادى ثانوى ازهرى

  7. محمد نور احمد 14/01/2019 04:35 -

    الاسم محمد نور احمد ” مزكز الاقصر معهد الشيخ صالح بالساحه الرضوانيه ورقم الجلوس(29402)

  8. محمد مازن جمعة محموظ 14/01/2019 04:34 -

    رقم الجلوس 91 معهد بني عامر بزقازيق

  9. سلمى صﻻح عبداللطيف 14/01/2019 04:34 -

    اريد ان اعرف نتبجة درجات ابنتى الصف السادس

  10. سعيد 05/02/2018 12:25 -

    عاوز اعرف نتيجه الطالب محمدسعيدمحمودالخلالي رقم الجلوس ٣٤١١٤

  11. قاسى عبد المولى قاسى 31/01/2018 09:03 -

    جهاد قاسى عبد المولى قاسى 114032

  12. الرحيق المختوم 16/08/2017 15:38 -

    ممكن اعرف نتيجة الاعداديه الاسم محمودحمدي محمود محمود القاهره رقم الجلوس 1283

  14. احمد السيد فتحي احمد 12/07/2017 14:16 -

    ممكن اعرف النتيجة تبني

  15. شيماء سلامة عبد العظيم جودا 11/07/2017 15:29 -

    عاوزة اعرف نتيجه الثانويه الازهريه بمعهد فتيات الشروق النموزجي

  16. زكريا عبدالرحيم محمداحمد 11/07/2017 13:54 -

    السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته
    أريد معرفة نتيجة ابنتي 3 شريعة بطيبة الجديدة و التقدير
    رقم الجلوس 11187 أمنية زكريا عبدالرحيم

  17. محمد رمضان محمد عراقى 10/07/2017 13:24 -

    اريد معرفة درجات نجلى ؟ اسامة محمد رمضان محمد عراقى رقم جلوس 119
    ذلك انى قد تظلمت من درجاته والى الان لم احصل على درجاته بعد التعدليل

  18. حسن محمد الصعيدى 08/07/2017 00:45 -

    الرجاء معرفة نتيجة ابنتى بالفرقه الرابعه لغه عربيه
    بطيبه الجديده
    رقم الجلوس
    4174

  19. اسماء شوقي سلام 06/07/2017 14:57 -

    انا عايز نتيجه زوجتي اسماء شوقي سلام كلية طيبه قسم حديث رقم الجلوس 7151وجزاكم الله خيرا

  20. محمد ضاحى عدلى 06/06/2017 18:15 -

    اريد الحصول على نتيجة اختى الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 240845

  22. أروى أشرف إبراهيم حسين 06/06/2017 14:26 -

    أروى أشرف إبراهيم حسين
    رقم الجلوس هو٣٢٢٢٨

  23. أروى أشرف إبراهيم حسين 06/06/2017 14:24 -

    أريد الحصول على نتيجة بنتى أروى أشرف إبراهيم حسين

  24. Samr Mohamed 05/06/2017 07:49 -

    نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري قليوبية مريم محمد علي أحمد سيد أحمد رقم جلوس 70527معهد ميت حلفا الابتدائي الأزهري لعام 2017بالقليوبية ظهرت ولا لسه

  25. نادر احمد 04/06/2017 17:30 -

    رقم الجلوس 23160 الاسم نادر احمد احمد محمد الشرقية مركز الزقازيق

  27. هدى صلاح احمد سعيد الطوانسى 31/05/2017 16:46 -

    رقم جلوسى 35999 بمعهد عبداللة عامر بقرية العزيزية ادارة منيا القمح بمحافظة الشرقية

  28. Samr Mohamed 30/05/2017 01:49 -

    عايزة أعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري بمعهد ميت حلفا الابتدائي الأزهري لعام 2017 بالقليوبية مريم محمد علي أحمد سيد أحمد رقم جلوس 70527 ظهرت ولا لسه

  29. Samr Mohamed 28/05/2017 21:18 -

    عايزة أعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري بمعهد ميت حلفا الابتدائي الأزهري لعام 2017بالقليوبية مريم محمد علي أحمد سيد أحمد رقم جلوس 70527الرجاء الرد

  30. محمد مسعد 26/05/2017 02:12 -

    رقم الجلوس ٢٥ دمياط كفرالبطيخ

  31. ahmed ragab 22/05/2017 19:20 -

    الاسم احمد رجب

    لمذهب حنفى

    رقم الجلوس 802

    الشعبة ادبى

    الصف الثانى الثنوى

  32. Samr Mohamed 21/05/2017 21:27 -

    مريم عايزة أعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري بمعهد ميت حلفا الابتدائي الأزهري قليوبية مريم محمد علي أحمد سيد أحمد رقم جلوس 70527

  33. انجى 20/05/2017 13:43 -

    انجى بدوى
    مرسى مطروح
    رقم الجلوس187

  34. رضوي ناصر خلف الله حسين 18/05/2017 14:31 -

    عيزه النتيجه في الصف الثاني الثانوي أدبي في معهد الأزهر الشريف
    رقم الجلوس 133

  35. احمد عبد القادر ابو المواهب 14/05/2017 10:47 -

    احمد عبدالقادر ابو المواهب انا رقم جلوسى 253

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