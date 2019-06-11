لينك موقع الأزهر الشريف التعليمى للإستعلام عن نتائج إمتحانات 2019

موقع الازهر الشريف التعليمى

مصريات – كتبت ايمان محمد الصبحي: قامت ادارة نتائج الامتحانات والكنترول في قطاع المعاهد الازهرية بتحديث قاعدة بيانات موقع الازهر التعليمي، حتى يتسنى للطلاب والطالبات معرفة نتائج الامتحانات 2019 لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة في الازهر الشريف الابتدائية والشهادة الاعدادية بالاضافة الى الشهادة الثانوية التي ستصدر بوقت لاحق بشعبها المختلفة علمي ادبي و الدراسات الاسلامية.

وتضاف الى موقع الازهر الشريف نتائج الامتحانات 2019 الخاصة بالشهادة الابتدائية الازهرية الصف السادس الازهرى، والشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي، وايضا الشهادة الثانوية الازهرية العامة الدور الاول، بمجرد اعتمادها وتصديق شيخ الازهر عليها، كذلك تعرض نتائج الدور الثاني لاحقاً بعد تحديد مواعيد امتحانات الملاحق للمواد المختلفة التي لم يجتازها الطلاب بنجاح، او للطلاب المتخلفين عن اداء الاختبارات لاسباب خاصة.

ويمكن للتلاميذ معرفة نتائج الطلاب في الامتحانات مثل نتيجة الابتدائية الازهرية 2019 بعد ان انتهت الامتحانات منذ اكثر من اسبوعين وذلك بالنسبة لطلاب الصف السادس الابتدائي او الثالث الاعدادي من خلال موقع الازهر التعليمى برقم الجلوس لتظهر بعدها الدرجات بالاسم وتقدير الطالب كما تتضمن بوابة الازهر التعليمية ايضًا نتائج البعوث، ومعاهد القراءات بجميع مراحلها لكافة المحافظات سواء: محافظة الجيزة، محافظة القليوبية، محافظة القاهرة وحلوان، محافظة الاسكندرية، محافظة مرسى مطروح، محافظة الاقصر، اسوان، محافظة قنا، جنوب سيناء، شمال سيناء، محافظة الاسماعيلية، محافظة بورسعيد، محافظة بني سويف، سوهاج، السويس، محافظة المنيا، الفيوم، محافظةى دمياط، محافظة الدقهلية ومركز المنصورة، محافظة الغربية وطنطا، البحر الاحمر، محافظة البحيرة، محافظة كفر الشيخ، محافظة المنوفية، محافظة الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، الوادي الجديد، محافظة اسيوط.

تحديث صدور نتائج الشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية اليوم

تم اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 رسميًا إعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس مع الاعدادية الصف الثالث الدور الأول لآخر العام 2019، من قبل الشيخ وكيل الازهر صالح عباس وذلك بالنيابة عن فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

هذا وكان عدد المتقدمين لامتحانات الابتدائية الازهرية 149303 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 72.22%.

اما عدد الذين أدوا امتحانات الاعدادية الازهرية فقد كان 122426 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 65.22%.

وقال فضيلة الشيخ وكيل الأزهر أنه يستطيع الطالبات والطلاب وأولياء أمورهم الاستعلام عن النتيجة عبر خلال بوابة الأزهر على الإنترنت وتجدون الرابط هنا آخر الخبر، واضاف فضيلة الشيخ ان تم تخصيص خط ساخن يتيح للطلاب معرفة النتيجة وذلك بالإتصال على الرقم التالي 19493.

للاستعلام عن نتائج الامتحانات للتعليم الازهري على بوابة الازهر الإلكترونية لكافة الصفوف، والمراحل، وفي جميع المحافظات، يرجى الضغط على اللينك الآتي: http://www.azhar.eg/education

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لينك موقع الأزهر الشريف التعليمى للإستعلام عن نتائج إمتحانات 2019