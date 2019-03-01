نتائج التصويت على القرارين الروسي والامريكي بشأن فنزويلا اليوم

نتائج تصويت مجلس الأمن بشأن فنزويلا

مصريات – آخر الاخبار تكتبها سارة نجيب: ناقش مجلس الامن اليوم مشروعين لقرارين متناقضين بشأن احداث فنزويلا الاخيرة.

مشروع القرار الامريكي

قدم المشروع الاول من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ونص على إجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد، و”إيصال المساعدات الإنسانية بدون عراقيل”، مما يعني ضمنياً الاعتراف بالبرلمان الفنزويلي (المعارض بغالبيته للرئيس مادورو وحكومته) باعتباره السلطة الدستورية في البلاد.

وكانت نتائج التصويت على مشروع القرار الاميركي كما يلي:

استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو)، كذلك صوتت جمهورية جنوب إفريقيا ضد المشروع، وامتنع ثلاثة آخرون عن التصويت وهم إندونيسيا وساحل العاج وغينيا الاستوائية، فيما أيد القرار تسعة من اعضاء مجلس الامن وهم دول اوروربية ولاتينية.

مشروع القرار الروسي

اما المشروع الثاني فقد طرحته روسيا الاتحادية، ونص على احترام سيادة واستقلال فنزويلا، وأكد على “ضرورة الاحترام التام للمبادئ الإنسانية التي نص عليها القانون الدولي، والحياد والنزاهة في تقديم المساعدات الدولية” وطالب مشروع القرار الروسي بالوقوف ضد اي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لفنزويلا، ورفض وادانة “التهديدات باستخدام القوة”.

وجاءت نتائج التصويت على مشرورع القرار الروسي كما يلي:

صوتت أربعة دول تأييداً لمشروع القرار الروسي، وهم روسيا والصين وجنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية، فيما صوت سبعة من أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول اوروبية ضد المشروع الروسي، وامتنع أربعة آخرون عن التصويت.

وفي اول تعليق له على نتائج التصويت على القرار الأمريكي قال فاسيلي نيبينزا ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الهدف من الوثيقة التي قدمتها الولايات المتحدة هو الاعتراف بالبرلمان الفنزويلي باعتباره السلطة الدستورية، والايحاء بان الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام الماضي “ليست حرة وغير عادلة”.

واضاف نيبينزا “إن تبني القرار كان سيعني أول حالة في التاريخ عندما يقوم مجلس الأمن الدولي بإزاحة رئيس من منصبه وتعيين رئيس آخر لدولة ذات سيادة”.

اما آخر أخبار فنزويلا اليوم فهي تصريح رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جويدو -الذي كان قد نصب من نفسه رئيسًا للبلاد- إنه بصدد العودة إلى فنزويلا في الأيام القليلة القادمة، وجاء ذلك بعد لقائه مع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، ومن المقرر أن يزور جويدو اليوم الجمعة باراجواي في إطار جولة يقوم بها لكسب الدعم الدولي.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد صرح مؤخراً أن مصير خوان جويدو سيكون “في يد القضاء” بحالة عودته.

يوتيوب فيديو جلسة التصويت في مجلس الامن بشأن فنزويلا

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نتائج التصويت على القرارين الروسي والامريكي بشأن فنزويلا اليوم