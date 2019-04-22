نتيجة الاستفتاء على الدستور المصري 2019 نتائج التصويت مباشر الآن

نتيجة الاستفتاء على الدستور المصري 2019

نتيجة الاستفتاء على الدستور

نتائج الاستفتاء على الدستور المصري الجديد

نتيجة استفتاء الدستور

مصريات – كتبت ندى المصري: ما زلنا نتابع معكم عمليات الفرز لبطاقات الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، واخر الاخبار المتعلقة بها كما كنا قد فعلنا بدءاً من وقت فتح الابواب لابداء الرأي بنعم او لا، وخلال مراحل الاستفتاء جميعها، وانتهاءاً بتغظية اخر اخبار نتائج التصويت في الاستفتاء على التعديل الدستوري بشكل مباشر اليوم، في جميع المحافظات المصرية، التي ستعلن نتائج الاستفتاء في دوائر الانتخابات التابعة لها، خلال ساعات قليلة، وبشكل متتابع من كل لجنة انتخابات فرعية على حدى، وتشمل نتيجة فرز الاصوات في جميع اللجان الانتخابية الواقعة بالمحافظات المصرية التالية: محافظة الجيزة، دمياط، الفيوم، بني سويف، المنيا، الاقصر، قنا، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ ، القليوبية، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد، البحر الاحمر، الوادي الجديد.، محافظة القاهرة , الدقهلية، محافظة سوهاج، الاسكندرية، الشرقية، الغربية، اسوان، اسيوط، محافظة شمال سيناء، جنوب سيناء.

واغلقت لجان التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أبوابها، حسب الموعد المقرر لها في اليوم الثالث والاخير في تمام التاسعة من مساء اليوم الإثنين، على أن تبقى عملية الاستفتاء مستمرة داخل اللجان لحين إدلاء آخر ناخب بصوته.

ويبدأ فرز الاصوات واعلان نتائج الاستفتاء الاولية على الدستور المصري الجديد اعتباراً من الساعة التاسعة ليلاً، اي فور اغلاق صناديق.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على الدستور، قد اعلنت منذ قليل بانالهيئة الوطنية للانتخابات لن تقوم باعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور النهائية بالارقام، إلا بعد الانتهاء كليًا من جميع مراحل فرز الاصوات وتجميعها، ومن ثم سيجري اعلان نتائج الاستفتاء عبر مؤتمر صحفي يعقد خصيصاً لهذا الغرض.

من جهته صرح المستشار  محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن التصويت جرى بانتظام وكما هو مقرر له خلال عملية الاستفتاء، وقال بان الاستفتاء شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وقام بتوجيه الشكر للشعب المصري وذلك على حرصه بالحضور ورفض جميع دعوات المقاطعة.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق بانها تسلمت اليوم نتائج تصويت المصريين بالخارج من وزارة الخارجية.

اما موعد اعلان نتيجة الاستفتاء النهائية فقد اكدت الهيئة الوطنيه للانتخابات بانه سيكون في غضون 5 ايام وذلك حسب القانون، ولكنها وضحت بان هذا يعني بان النتيجة قد تصدر باي وقت خلال هذه الايام الخمسة، ومن الممكن ان تكون خلال ساعات.

نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019

نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية

ويقول مراقبون بان نسبة الموافقة على الدستور قد تصل إلى اكثر من 90% وذلك بناء على ارقام نتائج الاستفتاء الاولية التي عرفت حتى الان.

بكل الاحوال، واياً كان موعد اعلان النتائج النهائية، فسنقوم بنقل نتيجة الاستفتاء على الدستور من اللجان الانتخابية مباشرة من سائر محافظات مصر بشكل اولي، وذلك لحين ان يتم الاعلان الرسمي عن نتائج استفتاء الدستور النهائية.

كما سنقوم بتغطية اخبار ردود الافعال على نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية ونرصد رأي الشارع، وكذلك تغطية وسائل الاعلام المصرية لنتائج الاستفتاء الاولية.

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نتيجة الاستفتاء على الدستور المصري 2019 نتائج التصويت مباشر الآن

23/04/2019 423 تعليق أخبار الانتخابات , , , , , , , , , , , , , , , , ,
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  2. ملك لوكا 07/05/2014 15:27 -

    انا بحب السيسي جداااااااااااااااااا وبكره الاخوان واللي تبعهم الله يحرقهم ويخلي السيسي

  3. عادل دياب 09/02/2014 19:34 -

    الف مبروك لمصر.

    اللهم احفظ مصر وشعبها

  5. George Hany Elbehary 22/01/2014 18:08 -

    نعم للدستور المصرى الى رجع لكل مصرى كرامته نعم للسيسى الراجل المصرى الاصيل

  6. عبد الرحمان 22/01/2014 01:36 -

    غباء … لا نظير له أن نصدق اقتراب هذه النتائج للواقع . لماذا في الدول الديموقراطية لا توجد التسعينات بالمائة . الجواب بسيط : لأن الديموقراطية ليس فيها تزوير . اتقوا الله يا منحرفي مصر فإن الله سيحاسبكم . أنا ضد الخوانجيين طبعا فحكمهم أبان عن فشل ذريع لكن حكم مصاصي الدماء لن يقبله إلا من فقد اخر ذرة في انسانيته وكرامته . (مغربي يُحب مصر الشقيقة )

  7. يوسف ياسر 21/01/2014 15:58 -

    هنفضل نقول نعم نعم للدستور وانا مواطن مصري شريف وانا احب السيسى ومبروك لمصر علي الدستور والسيسى واحب اقول للاخوان دي مصر بلدكم ليش تعملوا هيك في مصر اتقو اللة لو تعرافو ا اصلا دانتم المسلمين تعملو ا هيك في مصر كفاية كدا بللة عليكم وشكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  8. ابو حمدى واحد بس 20/01/2014 22:23 -

    دى بلدى اللى عاشى فيه وهاموت فيها ارضى الغليه مصر ام الخير والسعد

  9. ابو حمدى واحد بس 20/01/2014 22:19 -

    الف مبببببببببببببببببروك لكل مصرى

  10. ابو حمدى واحد بس 20/01/2014 22:18 -

    الصقر راجع بعد متحبس النسر راجع معاه

  11. ابو حمدى واحد بس 20/01/2014 22:16 -

    مبروك للشباب اول خطوه للتعميرمصر وترجع للعصر الملوك اللى هتحكم اللملكه

  12. اونا 20/01/2014 15:56 -

    نعم للدستورومبروك لمصروعوزاك ياسيسي تبقى رئيسى

  13. عبدالعزيز عبدالرحمن 20/01/2014 08:29 -

    الف مبروك لمصر ويريت يكون درس لاامريكا

  14. ميدو ليدو الوروارى 18/01/2014 23:40 -

    ميدو ليدو الوروارى يهنىء الشعب المصرى بالدستور الجديد النزيه الشريف 
    وايضا  شعب الوراورة خصوصا جدو الاستاذ ؟ صلاح محمود محمد حسين سياج الوروارى

  15. ميدو ليدو الوروارى 18/01/2014 23:34 -

    الف مبرووووووك يا وراورة مصر يا رجاله وشكر خاص للسيسى وجيش مصر
    ميدو ليدو صلاح يحيي الفريق السيسى

  16. طارق 18/01/2014 18:41 -

    مبببببببببرووووووووووووووووووووووك

  17. Aliaa 18/01/2014 18:29 -

    الف مبروووووووووووووووووووك يااحلى شعب ف الكون ويااااارب كمل مسيرة الثورتين(ثورة 25 يناير الاساسيه طبعا وثور 30 يونيو ) ع خير

  18. nona 18/01/2014 18:17 -

    مش هاحس بالفرحة غير لما اتاكد ان انا اختارت صح انا قولت نعم

  19. احمد السيد السباعى 18/01/2014 18:16 -

    نعم للدستور نعم لسيسى

  20. nona 18/01/2014 18:15 -

    يارب يجعل الدستور فاتحة خير للتغير لاننا بجد تعبنا

  21. ابوالمعاطى خليل 18/01/2014 18:13 -

    مبرووووووك لشعب مصر والجيش المصرى وشعب دمياط

  22. emad fowaz 18/01/2014 06:33 -

    الحمد لله ومليون مبروك لكل المصريين الشرفاء على الدستور الجديد

  23. البلامون 17/01/2014 23:24 -

    مبرووووووووووووك لمصر السيسي بس

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