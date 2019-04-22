نتيجة الاستفتاء على الدستور المصري 2019 نتائج التصويت مباشر الآن

نتيجة الاستفتاء على الدستور

مصريات – كتبت ندى المصري: ما زلنا نتابع معكم عمليات الفرز لبطاقات الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، واخر الاخبار المتعلقة بها كما كنا قد فعلنا بدءاً من وقت فتح الابواب لابداء الرأي بنعم او لا، وخلال مراحل الاستفتاء جميعها، وانتهاءاً بتغظية اخر اخبار نتائج التصويت في الاستفتاء على التعديل الدستوري بشكل مباشر اليوم، في جميع المحافظات المصرية، التي ستعلن نتائج الاستفتاء في دوائر الانتخابات التابعة لها، خلال ساعات قليلة، وبشكل متتابع من كل لجنة انتخابات فرعية على حدى، وتشمل نتيجة فرز الاصوات في جميع اللجان الانتخابية الواقعة بالمحافظات المصرية التالية: محافظة الجيزة، دمياط، الفيوم، بني سويف، المنيا، الاقصر، قنا، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ ، القليوبية، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد، البحر الاحمر، الوادي الجديد.، محافظة القاهرة , الدقهلية، محافظة سوهاج، الاسكندرية، الشرقية، الغربية، اسوان، اسيوط، محافظة شمال سيناء، جنوب سيناء.

واغلقت لجان التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أبوابها، حسب الموعد المقرر لها في اليوم الثالث والاخير في تمام التاسعة من مساء اليوم الإثنين، على أن تبقى عملية الاستفتاء مستمرة داخل اللجان لحين إدلاء آخر ناخب بصوته.

ويبدأ فرز الاصوات واعلان نتائج الاستفتاء الاولية على الدستور المصري الجديد اعتباراً من الساعة التاسعة ليلاً، اي فور اغلاق صناديق.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على الدستور، قد اعلنت منذ قليل بانالهيئة الوطنية للانتخابات لن تقوم باعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور النهائية بالارقام، إلا بعد الانتهاء كليًا من جميع مراحل فرز الاصوات وتجميعها، ومن ثم سيجري اعلان نتائج الاستفتاء عبر مؤتمر صحفي يعقد خصيصاً لهذا الغرض.



من جهته صرح المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن التصويت جرى بانتظام وكما هو مقرر له خلال عملية الاستفتاء، وقال بان الاستفتاء شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وقام بتوجيه الشكر للشعب المصري وذلك على حرصه بالحضور ورفض جميع دعوات المقاطعة.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق بانها تسلمت اليوم نتائج تصويت المصريين بالخارج من وزارة الخارجية.

اما موعد اعلان نتيجة الاستفتاء النهائية فقد اكدت الهيئة الوطنيه للانتخابات بانه سيكون في غضون 5 ايام وذلك حسب القانون، ولكنها وضحت بان هذا يعني بان النتيجة قد تصدر باي وقت خلال هذه الايام الخمسة، ومن الممكن ان تكون خلال ساعات.

ويقول مراقبون بان نسبة الموافقة على الدستور قد تصل إلى اكثر من 90% وذلك بناء على ارقام نتائج الاستفتاء الاولية التي عرفت حتى الان.

بكل الاحوال، واياً كان موعد اعلان النتائج النهائية، فسنقوم بنقل نتيجة الاستفتاء على الدستور من اللجان الانتخابية مباشرة من سائر محافظات مصر بشكل اولي، وذلك لحين ان يتم الاعلان الرسمي عن نتائج استفتاء الدستور النهائية.



كما سنقوم بتغطية اخبار ردود الافعال على نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية ونرصد رأي الشارع، وكذلك تغطية وسائل الاعلام المصرية لنتائج الاستفتاء الاولية.

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