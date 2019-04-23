نتيجة الاستفتاء 2019 نتائج التصويت على التعديلات الدستورية اليوم

نتيجة الاستفتاء

مصريات – أخبار مصر اليوم تكتبها ندى المصري: هي ساعات قليلة تفصلنا عن موعد اعلان نتائج الاستفتاء النهائية على التعديلات الدستورية.

وستتوالى نتائج التصويت تباعاً من جميع اللجان الانتخابية العامة والفرعية في مختلف انحاء مصر، والتي جرى بها تصويت الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك على مدى ثلاثة ايام 20 و 21 و 22 ابريل 2019 داخل مصر، وبتاريخ 19 و 20 و 21 ابريل خارج مصر.

وشهدت الساعات الماضية الاخيرة قبيل اغلاق اللجان ابوابها اقبالاً منقطع النظير على صناديق الاقتراع في كافة المحافظات المصرية، رغم الزيادة الكبيرة في عدد اللجان مقارنة مع الجولات الانتخابية في الاعوام الماضية.

وتعتبر نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور 2014 هي الاعلى على الاطلاق في تاريخ التصويت على اي من الدساتير السابقة.

وتشعر الاغلبية الكبرى من الشعب المصري بان نتيجة الاستفتاء على الدستور احدى المراحل الضرورية التي تمت بنجاح، وبان هذه الخطوة ستكون داعمة لإرساء الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي بدأ منذ تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاليد السلطة في مصر.

ولم يبق إلا اعلان نتائج الاستفتاء للمضي قدماً نحو مستقبل واعد، والسير على طريق التنمية الاقتصادية التي طال انتظارها بسبب المراحل الانتقالية، وحالة الفوضى والتخبط التي عاشتها مصر في السنوات الاولى عقب يناير 2011.

على الجانب الآخر، وفي الطرف المقابل لجموع الشعب المصري، انتابت جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة واتباعها حالة سعار جماعية، بعد نجاح الاستفتاء ومرور مرحلة التصويت والاقتراع الشعبي العام بدون معوقات، وبدون اي مشاكل تذكر، وبدأوا بالتشكيك في كل الاجراءات والهجوم على اعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات والنيل من القضاة والجيش والشرطة وعامة الشعب المصري الذي شارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكالعادة سوف يسوق الاخوان بعد مشاهدتهم نسبة المشاركة واعلان نتيجة الاستفتاء في مصر، على ان جميع او غالبية من شاركوا في التصويت هم من مسيحيي مصر والبقية الباقية من من اطلقوا عليهم لقب “فلول ” او عساكر امن مركزي مدفوعين لاتمام مسرحية الاستفتاء على حد قولهم.

كما شككوا وسيشككون ايضا في صحة نتيجة الاستفتاء حتى قبل اعلانها اوليا او رسمياً، وتبين ردود افعال الاخوان على نجاح استفتاء التعديلات الدستورية انهم فقدوا شعبيتهم في الشارع المصري، وبأن الشعب كتب شهادة الوفاة الاخيرة للجماعة المحظورة بهذا التعديل الدستوري.

وكان الاخوان يروجون مسبقا ان الاستفتاء على الدستور لن يمر، وبأن هناك “ثورة شعبية عارمة” على حد زعمهم، سوف تخرج وتمنع اجراء الاستفتاء، لكن تمكن الجيش والشرطة من تأمين الاستفتاء وخروج الملايين للتصويت والمشاركة به هو ما تسبب في هياجهم اكثر، ويمكن ملاحظة كم الاكاذيب التي تروجها قناة الجزيرة القطرية الناطق الغير الرسمي باسم التنظيم الدولي لجماعة الاخوان الارهابية.

اخيراً تبقى الاشارة ان نتيجة الاستفتاء لم تعلن رسمياً من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، ولكن النتائج الاولية القادمة من المحافظات تشير الى ان نسبة الموافقة ستكون بين 93-90 %.

وفيما يلي سنقوم بتحديث نتائج فرز الاصوات في اللجان الانتخابية في محافظات مصر بالارقام والنسب المئوية وذلك فور صدورها:

القاهرة : نعم (؟) بنسبة (؟) % ، لا (؟)

الاسكندرية : نعم (؟) بنسبة (؟) % ، لا (؟)

السويس: (؟) نعم – لا (؟)

جنوب سيناء: (؟) نعم – لا (؟)

شمال سيناء: (؟) % نعم (؟) ، لا (؟)

بورسعيد: (؟) نعم – لا (؟)

الشرقية: نعم (؟) بنسبة (؟) % ، لا (؟)

المنوفية: نعم (؟) بنسبة (؟) % ، لا (؟)

الغربية: نعم (؟) بنسبة (؟) % ، لا (؟)

دمياط : نعم (؟) بنسبة (؟) % ، لا (؟)

الدقهلية: نعم (؟) بنسبة (؟) % ، لا (؟)

البحيرة: نعم (؟) بنسبة (؟) % ، لا (؟)

كفر الشيخ: نعم (؟) بنسبة (؟) % ، لا (؟)

الوادي الجديد: نعم (؟) – لا (؟)

الاقصر: (؟) % نعم – (؟) ، لا (؟)

مطروح: (؟) نعم – لا : (؟)

اسوان : نعم (؟) – لا (؟)

محافظة الاسماعيلية : نعم (؟) – لا (؟)

البحر الاحمر: (؟) – لا (؟)

المنيا: نعم (؟) بنسبة (؟) % ، لا (؟)

قنا: نعم (؟) بنسبة (؟) % ، لا (؟)

سوهاج: نعم (؟) بنسبة (؟) % ، لا (؟)

اسيوط: نعم (؟) بنسبة (؟) % ، لا (؟)

بني سويف: نعم (؟) بنسبة (؟) % ، لا (؟)

الفيوم: نعم (؟) بنسبة (؟) % ، لا (؟)

الجيزة: نعم (؟) بنسبة (؟) % ، لا (؟)

القليوبية: نعم (؟) بنسبة (؟) % ، لا (؟)

نتيجة التصويت والارقام النهائية:

اجمالي المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين: 61,244,503

اجمالي من ادلوا باصواتهم: (؟) بنسبة (؟) %

عدد الاصوات الصحيحة: (؟)

عدد الاصوات الباطلة: (؟)

عدد من قالوا نعم: (؟) بنسبة (؟) %

عدد من قالوا لا: (؟) بنسبة (؟) %

نتابع معكم سير فرز الاصوات وتحديث الارقام الواردة الينا لحين اعلان نتيجة الاستفتاء النهائية في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات.

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